Искусство и музеи – экскурсии в Милане

Найдено 9 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Милане на русском языке, цены от €32, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Гений Леонардо
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
47 отзывов
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
3532 за человека
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
По следам Леонардо да Винчи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 10 чел.
Брера - квартал богемы и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
182 за всё до 4 чел.
Галерея Брера для детей
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
155 за всё до 6 чел.
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Профессионал своего дела. Интересный рассказчик. Провела экскурсию на 5+. Очень рекомендую! Лучшая!
  • Е
    Есения
    17 мая 2024
    Гений Леонардо
    Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
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    и ракурсы, которых не только нет в путеводителях, думаю и не все местные это знают и замечают! Спасибо, Наталье за отличное, полезное, запоминающееся время!

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Спасибо Елене за невероятное путешествие по шедеврам искусства в Милане. Мы получили не только знания, но и заряд эмоций и позитива!
    Спасибо Елене за невероятное путешествие по шедеврам искусства в Милане. Мы получили не только знания, но и заряд эмоций и позитива!
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
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    увидела Тайную Вечерю. Рекомендую!!! И при следующей поездки в Милан обязательно пойду с Людмилой на экскурсии по новым, ещё не известным мне местам!!!

  • Е
    Елена
    11 мая 2024
    Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
    Получили огромное удовольствие от экскурсии! Спасибо Елене за совместное время, интересное общение и, самое главное, очень профессиональную и интересную подачу информации.
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.
  • M
    Marina
    8 мая 2024
    Следами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
    SUPER
  • А
    Алина
    6 мая 2024
    Гений Леонардо
    Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
  • A
    Alena
    27 апреля 2024
    Гений Леонардо
    Было познавательно!
  • С
    Светлана
    31 марта 2024
    По следам Леонардо да Винчи
    Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Искусство и музеи»

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  2. Самое главное
  3. Собор Дуомо
  4. Галерея Виктора Эммануила II
  5. Леонардо да Винчи
  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
  8. Парк Семпионе
  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 32 до 200 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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