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даже сложилось впечатление, что гид не очень сам понимает, с чего и о чем начать. Возможно это какие-то личностные моменты. Не имея ответов на заданные вопросы Алиса старалась переключить наше внимание на что-то иное. Тем ни менее не все так плохо. Алиса, за что мы ей безмерно благодарны, показала нам многие интересные, скрытые от глаз и возможно даже не всегда озвучиваемые другими гидами моменты. Благодаря этому экскурсия была не плоха. Отдельное спасибо за рекомендованное Алисой место, где мы смогли вкусно пообедать. Тем ни менее мы благодарны Алисе за выделенное нам время, за желание показать, пусть и не всегда удачно реализованное, самое интересное в квартале Бреда. Спасибр