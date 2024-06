читать дальше

своего дела, отлично знает историю города Милан и его искусство. Мария подскажет вам какие места в Милане желательно посетить. И вообще Мария очень приятный и дружелюбный человек. Время на экскурсии пролетело очень быстро, а это говорит о том, что экскурсия была интересной и захватывающей. Maria thank you very much for the wonderful excursion. The route was organized at the highest level. I recommend to all the excursion organized by Maria. She is really a professional in her field, she knows the history of the city of Milan and its art very well. Maria will tell you which places in Milan it is advisable to visit. In general, Maria is a very pleasant and friendly person. The time of the excursion flew very quickly, which suggests that the excursion was interesting and exciting.