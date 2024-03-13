1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
€182 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
€155 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир13 марта 2024Отличная экскурсия, полная разных мелких деталей и очаровательных мест. Прекрасно подходит для того, чтобы прочувствовать атмосферу квартала Брера и насладиться
- ИИрина13 марта 2024Алиса, самое большое в мире спасибо за экскурсию! Было исключительно интересно! Хочу порекомендовать всем, кто хочет узнать много интересного о Милане
- ЮЮлия12 марта 2024Алиса очень приятна и дружелюбна в общении, но мы все таки искали хорошего гида, а не только приятную компанию. Вначале
- ММихаил19 февраля 2024Хотим выразить Марии огромное удовлетворение и благодарность за проведение тура по Милану. Мария очень знающий, опытный экскурсовод и интересный собеседник!
- ЕЕгор13 июля 2023Мария спасибо вам большое за прекрасную экскурсию. Маршрут был организован на высшем уровне. Рекомендую всем экскурсию организованную Марией. Она действительно профессионал
- ДДаната7 апреля 2023Дорогая Мария, спасибо Вам большое! Было все, что запланировали, и даже больше! Спасибо за Ваше терпение, внимание, чувство юмора и легкую подачу материала! 🌺
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Пинакотека Брера»
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