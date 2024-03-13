Экскурсии в Пинакотеку Брера

Найдено 3 экскурсии в категории «Пинакотека Брера» в Милане на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Милан - город искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Брера - квартал богемы и художников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
182 за всё до 4 чел.
Галерея Брера для детей
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
155 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    13 марта 2024
    Брера - квартал богемы и художников
    Отличная экскурсия, полная разных мелких деталей и очаровательных мест. Прекрасно подходит для того, чтобы прочувствовать атмосферу квартала Брера и насладиться
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    необычным маршрутом. Алиса - великолепный гид с большим знанием и понимаем города. Непринужденна в общении, легко подстраивалась под планы и давала подходящие рекомендации на следущие дни. Уверен, что часть с посещением пинакотеки Брера тоже крайне интересная, но, к сожалению, у меня был вариант без нее. Очень доволен экскурсией и могу ее рекомендовать! Спасибо!

  • И
    Ирина
    13 марта 2024
    Брера - квартал богемы и художников
    Алиса, самое большое в мире спасибо за экскурсию! Было исключительно интересно! Хочу порекомендовать всем, кто хочет узнать много интересного о Милане
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    и его истории, возьмите экскурсию Алисы. Алиса прекрасный рассказчик, с ней было потрясающе интересно! К тому же она очень приятный и обаятельный человек 🙂☀️

  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Брера - квартал богемы и художников
    Алиса очень приятна и дружелюбна в общении, но мы все таки искали хорошего гида, а не только приятную компанию. Вначале
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    даже сложилось впечатление, что гид не очень сам понимает, с чего и о чем начать. Возможно это какие-то личностные моменты. Не имея ответов на заданные вопросы Алиса старалась переключить наше внимание на что-то иное. Тем ни менее не все так плохо. Алиса, за что мы ей безмерно благодарны, показала нам многие интересные, скрытые от глаз и возможно даже не всегда озвучиваемые другими гидами моменты. Благодаря этому экскурсия была не плоха. Отдельное спасибо за рекомендованное Алисой место, где мы смогли вкусно пообедать. Тем ни менее мы благодарны Алисе за выделенное нам время, за желание показать, пусть и не всегда удачно реализованное, самое интересное в квартале Бреда. Спасибр

  • М
    Михаил
    19 февраля 2024
    Милан - город искусства
    Хотим выразить Марии огромное удовлетворение и благодарность за проведение тура по Милану. Мария очень знающий, опытный экскурсовод и интересный собеседник!
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    Мы узнали много нового из истории Милана через призму как ход исторических событий влиял на развитие разных видов искусств. Нам было очень интересно за что мы благодарны организатору тура. Рекомендуем всем кто не безразличен к искусству и Милану этот тур именно с Марией! Будем рекомендовать и рекламировать этот тур всем нашим друзьям и знакомым! Спасибо!

  • Е
    Егор
    13 июля 2023
    Милан - город искусства
    Мария спасибо вам большое за прекрасную экскурсию. Маршрут был организован на высшем уровне. Рекомендую всем экскурсию организованную Марией. Она действительно профессионал
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    своего дела, отлично знает историю города Милан и его искусство. Мария подскажет вам какие места в Милане желательно посетить. И вообще Мария очень приятный и дружелюбный человек. Время на экскурсии пролетело очень быстро, а это говорит о том, что экскурсия была интересной и захватывающей. Maria thank you very much for the wonderful excursion. The route was organized at the highest level. I recommend to all the excursion organized by Maria. She is really a professional in her field, she knows the history of the city of Milan and its art very well. Maria will tell you which places in Milan it is advisable to visit. In general, Maria is a very pleasant and friendly person. The time of the excursion flew very quickly, which suggests that the excursion was interesting and exciting.

    Мария спасибо вам большое за прекрасную экскурсию. Маршрут был организован на высшем уровне
  • Д
    Даната
    7 апреля 2023
    Милан - город искусства
    Дорогая Мария, спасибо Вам большое! Было все, что запланировали, и даже больше! Спасибо за Ваше терпение, внимание, чувство юмора и легкую подачу материала! 🌺
    Дорогая Мария, спасибо Вам большое!Дорогая Мария, спасибо Вам большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Пинакотека Брера»

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  6. Миланский собор Дуомо
  7. Пьяцца Дуомо
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  9. Район Навильи
  10. Пинакотека Брера
Сколько стоит экскурсия по Милану в июне 2024
Сейчас в Милане в категории "Пинакотека Брера" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 182. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Пинакотека Брера», 33 ⭐ отзыва, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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