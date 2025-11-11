Отправьтесь в расслабляющую велопрогулку по скрытым зелёным зонам Милана, вдали от городской суеты.
Завершите впечатления закуской из настоящих итальянских деликатесов и насладитесь потрясающим закатом.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Исследуйте разные стороны Милана во время велосипедного тура. Отправляйтесь из Тренно (недалеко от стадиона Сан-Сиро) в самостоятельное приключение через три зелёных парка. Каждый парк служит умиротворяющим местом, обеспечивающим безмятежный отдых от суеты городской жизни. Погрузитесь в спокойствие этих пейзажей, подчёркивая ценность передышки от городской суеты. Обогатите свое путешествие паузой, чтобы насладиться оживляющими закусками из настоящих итальянских продуктов. С наступлением сумерек воспользуйтесь возможностью увидеть завораживающий закат в поистине очаровательном месте. Независимо от того, любите ли вы природу или увлекаетесь ездой на велосипеде, этот тур даёт уникальное представление о Милане, раскрывая его скрытые чудеса природы. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для младенцев до года и для людей старше 95 лет.
- Надевайте удобную обувь и одежду.
- В случае дождя вам вернут деньги.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Boscoincittà
- Parco delle Cave
- Parco Aldo Aniasi
Что включено
- Горные велосипеды и шлемы
- Пикник на берегу озера
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: F3VX+96W Милан, Италия
Завершение: Via Giorgio de Chirico, 7
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
