Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
Погрузитесь в уникальный Милан на велосипеде, открыв для себя скрытые уголки города. За три часа вы увидите больше, чем за три дня пешком
Начало: В районе в районе ж/д вокзала Porta Garibald
«Велосипед — идеальный способ исследовать Милан: быстро, экологично и с полной свободой передвижения»
1 июн в 10:00
2 июн в 10:00
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Велосипедная экскурсия по городу
Начало: F5GR+P6C Милан, Италия
«Мы родились в Милане и всегда катались на велосипедах»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
€49 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Велотур с пикником на черепаховом озере
Начало: F3VX+96W Милан, Италия
«Исследуйте разные стороны Милана во время велосипедного тура»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
€39 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Велосипедная экскурсия с гидом
Начало: F6H4+762 Милан, Италия
«Встретьтесь с вашим гидом для велосипедной экскурсии по самым вызывающим воспоминания и интересным местам искусства и истории в центре Милана»
Расписание: См. календарь
2 июн в 09:30
6 июн в 09:30
€49 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 мая 2025Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили бы еще раз на
- ИИрина26 февраля 2025Экскурсия очень понравилась. Полина мастер своего дела и интересный рассказчик. Был построен гибкий маршрут под наши интересы. За это большое
- AAleksandr12 ноября 2024Хорошая экскурсия! Полина провела нас по интересным местам и открыла Милан с удивительной стороны! На велосипедах 4 часа пролетели незаметно и легко! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Милану в мае 2025
Сейчас в Милане в категории "На велосипеде" можно забронировать 4 экскурсии от 39 до 300. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год на велосипеде, 82 ⭐ отзыва, цены от €39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль