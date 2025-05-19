читать дальше что нибудь подобное. Полина учла все наши пожелания, мы впервые были в Милане и были в восторге что удалось посмотреть столько мест за всего несколько часов и столько узнать о городе. Велосипеды новые. Большое спасибо Полине за такую чудесную экскурсию!

Экскурсия прошла прекрасно, это было очень интересно и познавательно. Мы замечательно провели время, с удовольствием сходили бы еще раз на