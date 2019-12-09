34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

  4. Из Милана к озеру Комо

Путешествие на автомобиле с итальянцем (фотосессия в подарок)

Маттео
Задать вопрос
Маттео – ваш гид
Район озера Комо - настоящий рай для эстетов.

Здесь изысканная архитектура Италии гармонично сочетается с буйной средиземноморской растительностью: гранатовыми и оливковыми деревьями, виноградниками, киви, олеандрами и каштанами.

Ежегодно эта альпийская жемчужина притягивает сотни тысяч туристов со всего мира.

Райский уголок находится всего в часе езды от Милана - и я с радостью покажу вам его!
От 345 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии34 отзыва
4.97
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо

Что вас ожидает

Рай для эстетов
Древние римляне считали озеро Комо местом отдыха для патрициев. Его красотой вдохновлялись Гейне, Чайковский и Гете. В конце 19 века русские аристократы арендовали целые этажи в здешних отелях, а Исаак Левитан посвятил озеру Комо отдельную серию своих работ. Теперь здесь расположены роскошные виллы миллиардеров, кинозвезд, музыкантов и политиков.

Незабываемый день в компании с итальянцем
Вы узнаете, что такое Ларианский треугольник, увидите одну из самых необычных итальянских Мадонн, разомнетесь во время несложной горной прогулки, перекусите в ресторанчике, откуда озеро видно, как на ладони, а также сможете поплавать в чистейших водах Комо и посетить несколько атмосферных старинных городков.

Приятный бонус
Я с удовольствием проведу для вас фотосессию на мою «зеркалку» Cannon или на ваш фотоаппарат совершенно бесплатно (у меня большой опыт фотографии). В результате вы лучше узнаете мою страну и вернетесь домой с багажом новых впечатлений, живых снимков и прекрасных воспоминаний о вашем отпуске!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит ежедневно с 09:00 до 21:00
  • Поездка начинается и заканчивается у вашего отеля
  • Возможен вариант аналогичной экскурсии на мотоцикле
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо
Из Милана к озеру Комо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Маттео
Маттео
Ciao! Меня зовут Маттео, мне 32 года. Я родился и вырос в Милане. Выпускник Миланского Государственного Университета по специальности Движение и Наука Спорта. В 2011-2014 совершил кругосветное путешествие вместе с моей женой Лили. Мы объехали 59 стран на мотоцикле! После путешествия мы 2 года прожили в России, поэтому я немного говорю по-русски. Я очень рад быть частью команды Трипстер и показать Вам свой родной город!
Напишите мне

34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 декабря 2019
Мы с женой были на экскурсии на озере Комо, проводил экскурсию, приятный итальянский парень Матео, да да он итальянец говорящий по русски, он заехал на машине за нами прямо в наш отель и мы поехали на озеро Комо, как там красиво, Матео показал нам совсем другую Италию, на обед Матео отвел нас в ресторан на вер шине горы откуда открывается потрясающий вид на озеро и городок Беладжио потом мы прогулялись по его ротрясающим улочкам и много чего интересного увидили, наделали кучу потрясающих фоток, вообщем экскурсия сногсшибательная, всем советую не пожалеете. Матео тебе огромное СПАСИБО, удачи.
21 октября 2019
Отличное путешествие, на русском языке, доброжелательный и внимательный гид!!! Нам понравилось. Мы были с детьми
10 октября 2019
Все было великолепно - природа, комфорт, вкуснейшая еда. Мы получили массу впечатлений и удовольствие, экскурсия прошла на одном дыхании. Маттео с одной стороны рассказал и показал много интересного, с другой стороны не перегрузил датами и мелкими деталями. Очень рекомендуем всем
17 сентября 2019
Я напишу как человек, который видел много всего в Северной Италии. Маттео сумел удивить и показать очень красивые места. Плюс поездка очень хорошо была организована: обед был именно в то время, когда мы проголодались. А прогулка в гору примерно на километр не показалась утомительной благодаря рассказам Маттео. Вниз сытые и довольные спускались гораздо быстрее. Вишенкой на торте оказались маленькие водопады, которые текут кажется через внутренние дворы местных жителей. В целом могу оценить поездку как очень удачную. Еще один плюс - это маленький состав группы. Мы подружились в поездке с еще одной учасницей. Поэтому рекомендую поездку тем, кто готов познакомиться частично с нетуристической Италией.
21 июля 2019
Тео - потрясающий гид, ответственный, внимательный! Очень благодарны Вам за такого гида! Нам очень понравилось...
Aleksei
12 июля 2019
Маттео проводит отличную экскурсию по Комо и его окрестностям. За один день посетите множество интересных мест, часть из которых недоступна для рядового туриста, решившего посмотреть Комо всего за один день. Если вы один и не боитесь мотоцикла, то смело выбирайте этот вид транспорта для передвижения - это повысит вашу мобильность (особое удовольствие - поездка по серпантину) и даст возможность увидеть больше. Комо, Белладжо, узкие улочки прибрежных городков, обед в ресторанчике после небольшой горной прогулки и, естественно, прекрасные виды на озеро. Если повезет с погодой, то сможете искупаться в озере. Сразу заметно, что Маттео любит эти места и хочет поделиться этим чувством с нами.
В общем, рекомендую.
11 июля 2019
Экскурсия очень интересная, яркая, Маттео показал такие места и ракурсы озера и окрестностей, о которых и не подозреваешь, шикарные виды, космические, невероятные и захватывающие дух! А Маттео очень приятный, доброжелательный человек! Очень рекомендую посмотреть на Комо его глазами! Нереальных фотографий и отличного настроения вам не избежать! Спасибо, Маттео!
24 июня 2019
Экскурсия великолепная! Начинали экскурсию под дождем, мы даже немного расстроились. Но Маттео так построил план экскурсии, что , пока шёл дождь , мы осмотрели город Комо, соборы. А потом погода улучшилась - и экскурсия прошла превосходно! Такие виды, такой замечательный видовой ресторан - мы в восторге!Маттео очень внимательный и тактичный, с прекрасным чувством юмора, отличный водитель и замечательный фотограф! Фотографии , которые сделал для нас Маттео, были лучшими за всю поездку! Спасибо, Маттео! Рекомендуем экскурсию всем!
29 мая 2019
Отличная экскурсия! Красивые места, вкусная еда, интересные истории! День провели очень хорошо и интересно, побывали в местах куда с обычной экскурсией уверен что мы бы не доехали. Спасибо Тэо!
20 мая 2019
Добрый день! Спасибо Маттео за интересную экскурсию. Моя семья осталась очень довольна проведенным вместе с Маттео временемен. Повозил нас , показал интересные места. Очень рекоменду.
Ещё 24 отзыва

Маттео проводит ещё 3 экскурсии

Вечерний Милан на автомобилеВечерний Милан на автомобилеВечерний Милан на автомобиле
скидка30%
€195
137 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Экскурсия по самому харизматичному городу Италии с миланцем: визитные карточки и взгляд изнутри
Дерзкий, напористый и высокомерный — таков ли на самом деле Милан? Разберемся на экскурсии! Рассекая по свободным вечерним улицам, вы откроете сакральные памятники и архитектурные сокровища Милана, услышите о герцогах и моде, да Винчи и Челентано. А в самых аутентичных уголках узнаете о миланском менталитете и образе жизни.
Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоциклеОгни Милана: вечерняя прогулка на мотоциклеОгни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
85 за человека
1.5 часа
54 отзыва
Прокатиться по ночному городу без пробок и туристической суеты
Милан обладает неповторимой харизмой в любое время суток. Огни вечернего города, теплый ветерок и дороги без пробок создадут ощущение, что он принадлежит только вам. Проехав со мной на мотоцикле, вы увидите главные достопримечательности Милана в сияющей иллюминации. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться по живописному кварталу Навильи, поговорить о североитальянском образе жизни и отведать фирменное мороженое в старинной джелатерии.
По Милану с мотокругосветчикомПо Милану с мотокругосветчикомПо Милану с мотокругосветчиком
От 156 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Город глазами коренного миланца
Хотите прочувствовать ритм Милана, услышать его историю и заглянуть в его душу? Тогда поехали со мной - я покажу вам мой родной город на самом удобном средстве передвижения, будто специально созданном для него, – мотоцикле! За 4 часа вы увидите больше, чем за 4 дня пешком. Долгих экскурсов в историю не будет, зато будет полное погружение в тот Милан, каким его знают и любят местные жители.

Экскурсии по пригородам Милана

Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»Озеро Комо, или «там, где красиво на 360 градусов!»
350 за экскурсию
8 часов
17 отзывов
Невероятная природа, обаятельные приозёрные городки и знакомство с итальянским стилем жизни
Вдумчивая красота озера Комо как нельзя лучше раскрывает суть «идиллии по-итальянски». Это свежий воздух предгорья Альп, лазурная гладь и уютные чудо-городки по периметру водной кромки, вся прелесть которых ощущается на неспешной прогулке по узким улочкам. Вы углубитесь в антично-средневековую историю местных красот, поразитесь пейзажам и примерите на себя образ жизни на озере Комо, попробовав ларианскую кухню.
Путешествие в Орта Сан ДжулиоПутешествие в Орта Сан ДжулиоПутешествие в Орта Сан Джулио
От 120 за экскурсию
4 часа
31 отзыв
Легендарный остров драконов, средневековые улочки и капеллы Сакро Монте Ди Орта
Загадочный и умиротворенный Орта Сан Джулио, который входит в список красивейших малых городов Италии, спрятался на берегу маленького озера Орта. Вы прогуляетесь по мощеным улочкам, утопающим в зелени и цветах, рассмотрите сотни фресок в капеллах Сакро Монте Ди Орта, попробуете пьемонтские деликатесы и полюбуетесь панорамами драконьего острова, возвышающего среди темных волн.
На озеро Комо и Лугано из МиланаНа озеро Комо и Лугано из МиланаНа озеро Комо и Лугано из Милана
109 за человека
10 часов
38 отзывов
Поддаться итало-швейцарскому очарованию на познавательной прогулке по двум живописным городкам
В дружеской поездке на обворожительные озера вы познакомитесь со средневековой историей поселков, издавна привлекающих богатых и знаменитых, услышите сплетни о владельцах вилл и прогуляетесь по уютным улочкам городов Комо и Лугано. Будут разговоры о Кеннеди и Клуни, Берлускони и Брендсоне, о снятых здесь голливудских фильмах, среди которых «Однажды в Америке» и «Двенадцать друзей Оушена», а еще о молочном шоколаде, шелке и других сюжетах из роскошной жизни южного склона Альп.
Идеальный день на КомоИдеальный день на КомоИдеальный день на Комо
300 за экскурсию
7 часов
Насладиться очаровательными городками Варенна и Белладжо под рассказы о старинных виллах
Вы увидите романтичное озеро Комо, каким его ждете: водную гладь и горы на горизонте; узкие улочки, убегающие вниз; красочные дома со ставнями; изящную архитектуру и кипарисы. В этом путешествии — немноголюдная Варенна, переезд на пароме до Белладжо, прогулка по этому знаменитому городку и, конечно, рассказы об истории и особенностях озера.
Озеро Изео, Монте Изола и вина ФранчакортыОзеро Изео, Монте Изола и вина ФранчакортыОзеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты
От 160 за экскурсию
5 часов
Побывать в мире идиллических пейзажей, захватывающих легенд, архитектурных памятников и игристых вин
В поездке вы откроете дивную жемчужину из ожерелья приальпийских озер Италии, узнаете как Изео связано с Джокондой и какие знаменитые люди любили это место. А также прогуляетесь по оазису самого крупного и высокого обитаемого острова Европы и познакомитесь с итальянским соперником Шампани.

Выбирайте и другие экскурсии в Милане

История и архитектураГастрономическиеЛеонардо да ВинчиВечерниеОбзорныеЗамок СфорцаМода и винтажНа автомобилеОзеро КомоНа корабликеБазилика святого АмвросияРайон НавильиМузеи и искусствоГрупповыеНа велосипедеКвестыЗа городомФотосессииВеронаОзеро ЛуганоПинакотека БрераПарк СемпионеГалерея Виктора Эммануила IIОзеро МаджореВсеПешкомНеобычные маршрутыВ другой городСобор ДуомоМонументальное кладбищеСо скидкойНа мотоциклеИндивидуальные