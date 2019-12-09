34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Рай для эстетов

Древние римляне считали озеро Комо местом отдыха для патрициев. Его красотой вдохновлялись Гейне, Чайковский и Гете. В конце 19 века русские аристократы арендовали целые этажи в здешних отелях, а Исаак Левитан посвятил озеру Комо отдельную серию своих работ. Теперь здесь расположены роскошные виллы миллиардеров, кинозвезд, музыкантов и политиков.

Незабываемый день в компании с итальянцем

Вы узнаете, что такое Ларианский треугольник, увидите одну из самых необычных итальянских Мадонн, разомнетесь во время несложной горной прогулки, перекусите в ресторанчике, откуда озеро видно, как на ладони, а также сможете поплавать в чистейших водах Комо и посетить несколько атмосферных старинных городков.

Приятный бонус

Я с удовольствием проведу для вас фотосессию на мою «зеркалку» Cannon или на ваш фотоаппарат совершенно бесплатно (у меня большой опыт фотографии). В результате вы лучше узнаете мою страну и вернетесь домой с багажом новых впечатлений, живых снимков и прекрасных воспоминаний о вашем отпуске!