4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Волшебное путешествие на самое знаменитое итальянское озеро в компании профессионального гида

Tiana
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Tiana – ваш гид
Вы посетите не только столичный Комо, но и незаслуженно забытые городки «левого рукава»: Черноббио и Торно.

Они поразят вас непосредственностью, спокойствием, роскошными виллами, садами и церквями.

А я поделюсь секретами местной жизни и сделаю все, чтобы наше путешествие прошло комфортно, интересно и легко!
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 6 часов
До 10 человек
Встреча на станции Милано Чентрале
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо

Что вас ожидает

Чарующий Комо
Мы встретимся в Милане на знаменитом железнодорожном вокзале и отправимся в город Комо, насчитывающий два тысячелетия богатой истории. Гуляя по его уютному центру и набережной, вы услышите о почитаемых здесь святых и знаменитых уроженцах. А если повезет, попадете на один из эффектных средневековых праздников, которые очень любят устраивать местные жители.

Прогулка на пароме и милые городки
Максимально насладиться красотой озера нам поможет прогулочный кораблик. Я расскажу о прекрасных виллах и зданиях, которые мы будем проплывать, и о бурной аристократической жизни в их стенах. В самых интересных и симпатичных городках мы обязательно сделаем остановки. В Черноббио вы перенесетесь в эпоху Гран-тура, заглянете в живописный сад, полюбуетесь палаццо в стиле либерти и, если пожелаете, посетите дворец 16 века. А в небольшой, но колоритной деревушке Торно выпьете чашечку кофе на берегу и понаблюдаете за местной жизнью.

Организационные детали

  • После экскурсии вы сможете остаться в Комо или вернуться в моем сопровождении в Милан
  • Я готова сделать скидку группе от 5 человек
  • Гид не несет ответственность за форс-мажорные обстоятельства: природные катаклизмы, отмену транспорта, внеплановое закрытие церквей и дворцов

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены: кофе в баре Торно и вкусный сюрприз каждому гостю
  • Дополнительные расходы: транспорт (в том числе за гида) — 18,5 евро на человека (поезд Милан-Комо-Милан, прогулка на кораблике), входной билет в виллу в стиле либерти — 8 евро, обед
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо
Из Милана на озеро Комо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на станции Милано Чентрале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tiana
Tiana
Здравствуйте! Меня зовут Тиана, я живу в Пьемонте на озере Маджоре и работаю туристическим сопроводителем с лицензией. Почти вся моя взрослая жизнь связана с Италией, путешествиями и итальянской кухней. Люблю находить красоту и новизну вне популярных и проторенных маршрутов. Мой регион переполнен малоизвестными туристическими и эногастрономическими сокровищами, которыми я буду рада с вами поделиться. До встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Очень благодарим Тиану !!! Рассказчик отличный, не заучено, естественно, как я люблю, как будто в дружеской беседе, было интересно, знания отличные! Комо - восхитительно, просто любовь поселилась в сердце, надо ещё туда приехать отдельно на несколько дней.
Тиана подстроилась под наш сложный график, и мы встретили невообразимой красоты закат на комо
9 февраля 2020
Огромное спасибо Тиане за прекрасно проведенную экскурсию.
Очень приятная в общении и профессионал своего дела.
Узнали много интересного из повседневной жизни итальянцев
и огромное количество исторических фактов.
Настоятельно рекомендую!!!)
2 февраля 2020
В один из солнечных дней мы выбрались на озеро Комо - и не пожалели!
Из Милана до городка Комо, стоящего на озере, всего 30-40 минут на электричке.
Безумно красиво, интересно, виллы, итальянский шарм и виды, виды...
10 января 2020
Чудесная экскурсия по городкам озера! После шумного Милана релаксирующие прогулки на кораблике и по тихим улочкам в сопровождении увлекательных историй этих мест. Спасибо большое Тиане за прекрасный день!

Tiana проводит ещё 2 экскурсии

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