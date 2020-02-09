4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чарующий Комо

Мы встретимся в Милане на знаменитом железнодорожном вокзале и отправимся в город Комо, насчитывающий два тысячелетия богатой истории. Гуляя по его уютному центру и набережной, вы услышите о почитаемых здесь святых и знаменитых уроженцах. А если повезет, попадете на один из эффектных средневековых праздников, которые очень любят устраивать местные жители.

Прогулка на пароме и милые городки

Максимально насладиться красотой озера нам поможет прогулочный кораблик. Я расскажу о прекрасных виллах и зданиях, которые мы будем проплывать, и о бурной аристократической жизни в их стенах. В самых интересных и симпатичных городках мы обязательно сделаем остановки. В Черноббио вы перенесетесь в эпоху Гран-тура, заглянете в живописный сад, полюбуетесь палаццо в стиле либерти и, если пожелаете, посетите дворец 16 века. А в небольшой, но колоритной деревушке Торно выпьете чашечку кофе на берегу и понаблюдаете за местной жизнью.