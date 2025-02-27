Возможность подняться на смотровую площадку и насладиться панорамными видами делает эту экскурсию особенно привлекательной
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Живописные виды на озеро и горы
- 🏰 Исторические городки и деревни
- 🍷 Дегустация местной кухни и вин
- 🚤 Возможность прокатиться на пароме
- 🏞 Посещение смотровых площадок
Что можно увидеть
- Крепостные стены Лекко
- Башня Висконти
- Мыс Белладжо
- Водопад в Нессо
Описание экскурсии
Вокруг Комо: жизнь на озере
Маршрут путешествия пройдёт по южному берегу озера. Знакомство с Комо начнётся с нетуристического городка Лекко — его крепостных стен, башни Висконти и мест, связанных с фамилией Мандзони. Следующим пунктом поездки станет аристократичная деревенька Белладжо с потрясающей набережной, разноцветными домами и живописными улочками. Вы окажетесь в самом «центре» озера — на мысе, разделяющем рукава Комо, а также в совсем маленьком городке Нессо, у подножия водопада и живописного мостика времён Древнего Рима. Завершим экскурсию в одноимённом городе — Комо, где вы узнаете, кого почитают местные жители и как здесь «выглядит» электричество. Все эти часы будем беседовать только о самых интересных фактах и культурных особенностях итальянской жизни, обычаях и истории региона Ломбардия и страны в целом.
Виды удовольствий и виды для удовольствия
По озеру курсирует паром в город-открытку Варенна — туда вы отправитесь не только за тишиной и прекрасными видами, но и лучшей «ларианской» кухней: салями, сырами, рыбой и местными винами. На этом обязательная часть маршрута закончится, но у Комо есть ещё пару сюрпризов. Неподалёку от Лекко расположилась смотровая площадка, на которую можно будет подняться на подъёмнике, чтобы увидеть один из рукавов великолепного Комо с высоты более 1200 метров. Для тех же, кто интересуется ландшафтным дизайном, есть возможность посетить сады старинных вилл и глубже погрузиться в реалии этого края. По вашему желанию мы включим что-то из этого в программу, чтобы впечатление об озере Комо было как можно более полным.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги водителя, проезд по платной магистрали, бензин, парковки.
- Дополнительно оплачиваются: билет на паром (10 евро/чел.), обед (15-50 евро/чел.). По желанию: фуникулер на гору (5-10 евро/чел.), посещение одной из вилл (6.50-10 евро/чел.), аренда катера (80 евро/час, права не требуются).
- Оптимальное время начала экскурсии — 9:00. Примерное время возвращения в Милан — 19:00.
- Автомобиль — BMW 2 серии 2024 года
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Девочки полетели в Милан 💃🏽💃🏽
И Бог послал нам Лёшу 🙏🏼 Это была услада для ушей и глаз…
Такой красивой и
1. побывать в исторических местах
2. получить удовольствие
3. расширить кругозор
По итогу провёл