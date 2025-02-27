Описание экскурсии

Вокруг Комо: жизнь на озере

Маршрут путешествия пройдёт по южному берегу озера. Знакомство с Комо начнётся с нетуристического городка Лекко — его крепостных стен, башни Висконти и мест, связанных с фамилией Мандзони. Следующим пунктом поездки станет аристократичная деревенька Белладжо с потрясающей набережной, разноцветными домами и живописными улочками. Вы окажетесь в самом «центре» озера — на мысе, разделяющем рукава Комо, а также в совсем маленьком городке Нессо, у подножия водопада и живописного мостика времён Древнего Рима. Завершим экскурсию в одноимённом городе — Комо, где вы узнаете, кого почитают местные жители и как здесь «выглядит» электричество. Все эти часы будем беседовать только о самых интересных фактах и культурных особенностях итальянской жизни, обычаях и истории региона Ломбардия и страны в целом.

Виды удовольствий и виды для удовольствия

По озеру курсирует паром в город-открытку Варенна — туда вы отправитесь не только за тишиной и прекрасными видами, но и лучшей «ларианской» кухней: салями, сырами, рыбой и местными винами. На этом обязательная часть маршрута закончится, но у Комо есть ещё пару сюрпризов. Неподалёку от Лекко расположилась смотровая площадка, на которую можно будет подняться на подъёмнике, чтобы увидеть один из рукавов великолепного Комо с высоты более 1200 метров. Для тех же, кто интересуется ландшафтным дизайном, есть возможность посетить сады старинных вилл и глубже погрузиться в реалии этого края. По вашему желанию мы включим что-то из этого в программу, чтобы впечатление об озере Комо было как можно более полным.

Организационные детали