Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»

Путешествие по озеру Комо - это уникальная возможность увидеть итальянскую природу и архитектуру. Удивительные виды и гастрономические открытия ждут вас
Экскурсия на озеро Комо предлагает незабываемое путешествие по живописным городкам и деревенькам. Туристы посетят Лекко, Белладжо и Нессо, узнают об истории и культуре региона. Прогулка по узким улочкам и дегустация ларианской кухни добавят особый шарм.

Возможность подняться на смотровую площадку и насладиться панорамными видами делает эту экскурсию особенно привлекательной
4.97
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Живописные виды на озеро и горы
  • 🏰 Исторические городки и деревни
  • 🍷 Дегустация местной кухни и вин
  • 🚤 Возможность прокатиться на пароме
  • 🏞 Посещение смотровых площадок
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»
Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!»

Что можно увидеть

  • Крепостные стены Лекко
  • Башня Висконти
  • Мыс Белладжо
  • Водопад в Нессо

Описание экскурсии

Вокруг Комо: жизнь на озере

Маршрут путешествия пройдёт по южному берегу озера. Знакомство с Комо начнётся с нетуристического городка Лекко — его крепостных стен, башни Висконти и мест, связанных с фамилией Мандзони. Следующим пунктом поездки станет аристократичная деревенька Белладжо с потрясающей набережной, разноцветными домами и живописными улочками. Вы окажетесь в самом «центре» озера — на мысе, разделяющем рукава Комо, а также в совсем маленьком городке Нессо, у подножия водопада и живописного мостика времён Древнего Рима. Завершим экскурсию в одноимённом городе — Комо, где вы узнаете, кого почитают местные жители и как здесь «выглядит» электричество. Все эти часы будем беседовать только о самых интересных фактах и культурных особенностях итальянской жизни, обычаях и истории региона Ломбардия и страны в целом.

Виды удовольствий и виды для удовольствия

По озеру курсирует паром в город-открытку Варенна — туда вы отправитесь не только за тишиной и прекрасными видами, но и лучшей «ларианской» кухней: салями, сырами, рыбой и местными винами. На этом обязательная часть маршрута закончится, но у Комо есть ещё пару сюрпризов. Неподалёку от Лекко расположилась смотровая площадка, на которую можно будет подняться на подъёмнике, чтобы увидеть один из рукавов великолепного Комо с высоты более 1200 метров. Для тех же, кто интересуется ландшафтным дизайном, есть возможность посетить сады старинных вилл и глубже погрузиться в реалии этого края. По вашему желанию мы включим что-то из этого в программу, чтобы впечатление об озере Комо было как можно более полным.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги водителя, проезд по платной магистрали, бензин, парковки.
  • Дополнительно оплачиваются: билет на паром (10 евро/чел.), обед (15-50 евро/чел.). По желанию: фуникулер на гору (5-10 евро/чел.), посещение одной из вилл (6.50-10 евро/чел.), аренда катера (80 евро/час, права не требуются).
  • Оптимальное время начала экскурсии — 9:00. Примерное время возвращения в Милан — 19:00.
  • Автомобиль — BMW 2 серии 2024 года
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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 40 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Viktoriya)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Наталья)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Наталья)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Наталья)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Наталья)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Yury)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Виктор)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Виктор)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Виктор)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Виктор)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Виктор)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Евгения)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Евгения)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Евгения)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Евгения)Озеро Комо, или «Там, где красиво на 360 градусов!» (Евгения)
S
27 фев 2025
Алексей очень грамотный и владеющий темой гид. Рассказал очень интересно об истории городов на озере Комо, показал удивительные места, учел наши интересы. День пролетел, как одно мгновение.
А
25 фев 2025
На экскурсии были семьёй 2в+2р. Что хочется особо отметить: 1. Маршрут: больше уходить в 1 день врядои возможно. 2. Знание данной местности и материала: на вопрос "а что это там", и "вот там по близости" вы получаете ответ не из карты, а от гида без карты. Все довольны, очень понравилось.
Наталья
24 июл 2023
Целый день провели с Алексеем на озеро Комо. Очень познавательная и интересная экскурсия. Алексей рассказывает, как про историю озера Комо и его знаменитых жителей, так и про современную жизнь. Очень рекомендую взять лодку и покататься по озеру, это дополнит впечатления. Алексей интересный разносторонний человек, поэтому было интересно поговорить на разные темы, касаемо жизни в Италии. Очень рекомендую экскурсию и Алексея.
О
19 июл 2023
Очень приятный гид Алексей! Увлекательно рассказывает, прекрасный водитель, подстраивается под желание путешественника! Невероятно интересный маршрут! В следующее путешествие в Миланских окрестностях - только с Алексеем!
А
8 мая 2023
Мы хотим поблагодарить Алексея за приятно проведенный день в окрестностях озера Комо. Комфортная машина, профиводитель, непринужденная беседа, много интересной информации, красивые виды, особенные местечки, прогулки по городкам - всё это организовал нам Алексей. День получился запоминающимся и увлекательным. Супружеская пара из Беларуси.
О
19 дек 2022
Алексей, потрясающий гид. Все очень продуманно, интересно. Маршрут аж дух захватывает от красоты! Все вовремя, четко. Учитывая, что со всеми событиями мы переносили даты поездки. Мы очен. остались довольны.
Н
21 ноя 2022
В этом месяце случилась долгожданная и незабываемая поездка для нас с подружкой!
Девочки полетели в Милан 💃🏽💃🏽
И Бог послал нам Лёшу 🙏🏼 Это была услада для ушей и глаз…
Такой красивой и
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грамотной речи, глубины знаний и ширины кругозора и не встречала давно!
Лёша еще при выезде из города понял, что нам может быть интересно и подстроил экскурсию под нас!
Могу сказать точно, что это была тдна из самых интересных и на 100% самая экскурсия в жизни!
Когда я еще вернусь в Италию, я обязательно обращусь к Лёше, это лучший гид!
Спасибо 🙏🏼

Viktoriya
19 ноя 2022
Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник) Получили море удовольствия! Кроме того, Алексей дал прекрасные советы по тому, что стоит посетить в Милане и окрестностях) Рекомендуем! 100 баллов из 100!!🤩
Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)Брали однодневную экскурсию по озеру Комо. Алексей прекрасный рассказчик, очень аккуратный водитель и просто приятный собеседник)
Л
27 окт 2022
Спасибо Алексею за те впечатления и удовольствие, которые мы получили на озере Комо.
А
17 окт 2022
Экскурсия на озеро Комо была потрясающая! Алексей очень интересно и доходчиво рассказывал, очень образованный, эрудированный экскурсовод! По нашей просьбе немного поменял маршрут, посоветовал отличные рестораны!
Н
6 окт 2022
Алексей интеллигентный, образованный и очень интересный гид, узнавать озеро Комо с ним было одно удовольствие. Рассказал много познавательного, говорит об Италии с любовью.
Алексей интеллигентный, образованный и очень интересный гид, узнавать озеро Комо с ним было одно удовольствие. РассказалАлексей интеллигентный, образованный и очень интересный гид, узнавать озеро Комо с ним было одно удовольствие. РассказалАлексей интеллигентный, образованный и очень интересный гид, узнавать озеро Комо с ним было одно удовольствие. РассказалАлексей интеллигентный, образованный и очень интересный гид, узнавать озеро Комо с ним было одно удовольствие. Рассказал
Евгения
19 сен 2022
Доброго времени суток! Хочу поблагодарить Алексея, за очень интересную, насыщенную экскурсию. Мы очень любим Италию и полюбили с вами ещё сильнее. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере, очень приятно слушать, отличный собеседник и приятный, доброжелательный человек. Мы увидели потрясающие виды, невероятной красоты. Рекомендую однозначно! Обязательно обратимся к вам ещё. Успехов во всем.
Y
10 сен 2022
Приезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместе с гидом с Алексеем. Остались очень довольны - Алексей весьма открытый и доброжелательный, хороший
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собеседник и рассказчик. Удобно, что экскурсия на машине и можно объехать много небольших мест за день, которые бы вряд ли посетили самостоятельно. Еще была переправа на пароме в Белладжо и обед в аутентичном ресторанчике на берегу. Рекомендуем эту экскурсию!

Приезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместеПриезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместеПриезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместеПриезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместеПриезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместеПриезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместеПриезжали в Милан на выходные и один из дней посетили озеро Комо и окрестные города вместе
Т
16 июн 2022
Огромное спасибо Алексею за столь увлекательную и познавательную экскурсию! Всё было организовано очень хорошо, остались под приятным впечатлением!:)
Виктор
11 апр 2022
Был в Милане 2 дня, один из дней решил посвятить экскурсии. Бронировал заранее до поездки. Для меня было важно:
1. побывать в исторических местах
2. получить удовольствие
3. расширить кругозор

По итогу провёл
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офигенный день, всё на 100% соответствует описанию и моим ожиданиям. За день мы насладились шикарными видами, посетили несколько городов, забрались на башню, переправились на пароме на другой берег, пообедали в шикарном ресторане где останавливались президенты и звёзды, прогулялись по историческим местам и улочкам, посетили несколько соборов. Я узнал много про те места которые посетили - про уклад и традиции жителей, архитектуру, историю зданий, историю Италии в целом. Алексей отличный гид, очень много знает, рассказывает интересно и с чувством юмора - за день я зарядился хорошими эмоциями. Кстати, для любителей фотографий - это самая лучшая экскурсия. Обязательно обращусь к Алексею за другими маршрутами когда буду ещё раз в Италии.

Был в Милане 2 дня, один из дней решил посвятить экскурсии. Бронировал заранее до поездки. Для меня было важно:Был в Милане 2 дня, один из дней решил посвятить экскурсии. Бронировал заранее до поездки. Для меня было важно:Был в Милане 2 дня, один из дней решил посвятить экскурсии. Бронировал заранее до поездки. Для меня было важно:Был в Милане 2 дня, один из дней решил посвятить экскурсии. Бронировал заранее до поездки. Для меня было важно:Был в Милане 2 дня, один из дней решил посвятить экскурсии. Бронировал заранее до поездки. Для меня было важно:

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