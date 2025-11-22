Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из самых живописных и культурно насыщенных уголков Милана – кварталу Брера и картинной галерее Брера!

Богатство искусства эпохи Возрождения

Картинная галерея Брера — крупнейшая художественная галерея Ломбардии, где собраны лучшие произведения мастеров североитальянской живописи. Вы увидите шедевры Джентиле да Фабриано, Андреа Мантеньи, Джованни Беллини и Виторе Карпаччо, а также знаменитые портреты Тициана и Лоренцо Лотто. В «Наполеоновском» зале вас ждут монументальные работы Рафаэля, Браманте и Пьеро делла Франческа.

Знакомство с уникальной историей квартала Брера

Брера — это не только место, где сосредоточено искусство, но и район с особенной атмосферой. Прогуляйтесь по его уютным улочкам, где миланцы любят встречаться с друзьями. Мы расскажем вам об истории этого богемного уголка и о том, как он стал культурным центром старого Милана.

Кулинарные открытия

После погружения в мир искусства вас ждёт прогулка по известным остериям Бреры или дегустация лучших ломбардских вин в одном из баров на улице Fiori Chiari. Маршрут эксурсии: