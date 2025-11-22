Приглашаем вас на экскурсию по живописному кварталу Брера и его знаменитой картинной галерее в Милане.
Вы увидите шедевры мастеров эпохи Возрождения, прогуляетесь по уютным улочкам богемного района и откроете для себя вкус ломбардских вин. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, ощутив уникальный дух старого Милана!
Вы увидите шедевры мастеров эпохи Возрождения, прогуляетесь по уютным улочкам богемного района и откроете для себя вкус ломбардских вин. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, ощутив уникальный дух старого Милана!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тура
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из самых живописных и культурно насыщенных уголков Милана – кварталу Брера и картинной галерее Брера!
Богатство искусства эпохи Возрождения
Картинная галерея Брера — крупнейшая художественная галерея Ломбардии, где собраны лучшие произведения мастеров североитальянской живописи. Вы увидите шедевры Джентиле да Фабриано, Андреа Мантеньи, Джованни Беллини и Виторе Карпаччо, а также знаменитые портреты Тициана и Лоренцо Лотто. В «Наполеоновском» зале вас ждут монументальные работы Рафаэля, Браманте и Пьеро делла Франческа.
Знакомство с уникальной историей квартала Брера
Брера — это не только место, где сосредоточено искусство, но и район с особенной атмосферой. Прогуляйтесь по его уютным улочкам, где миланцы любят встречаться с друзьями. Мы расскажем вам об истории этого богемного уголка и о том, как он стал культурным центром старого Милана.
Кулинарные открытия
После погружения в мир искусства вас ждёт прогулка по известным остериям Бреры или дегустация лучших ломбардских вин в одном из баров на улице Fiori Chiari. Маршрут эксурсии:
- Начало на площади Ла Скала.
- Посещение главных залов картинной галереи Брера.
- Осмотр фресок Браманте и Луини, работы Караваджо «Ужин в Эммаусе» и «Тайной вечери» Рубенса.
- Прогулка по старинным улочкам Бреры с рассказом о его истории и культурных традициях. Погрузитесь в атмосферу старого Милана, ощутите дух эпохи Возрождения и узнайте, как искусство и культура Ломбардии отличались от Тосканы и Рима. Брера оставит в вашем сердце незабываемые впечатления!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билет в музей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в Галерею Брэра
Завершение: Фиори Кияри квартал или у картинной галереи Брэра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Милана
Похожие туры из Милана
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
22 ноя в 08:00
13 дек в 08:00
€580 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
10 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€885 за человека
7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
25 июл в 08:00
5 сен в 08:00
€1050 за человека