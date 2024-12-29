Познавательные туры на природе в Милане

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Милане на русском языке, цены от €989. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
На автобусе
11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
«Для тех, кто прилетает ранним рейсом, возможно участие в дополнительной экскурсии на озеро Маджоре (с марта по октябрь) или в Бергамо (с ноября по февраль)»
29 дек в 10:00
2 фев в 10:00
989 за человека
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
На машине
9 дней
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
«В этом насыщенном туре подобраны самые интересные достопримечательности 8 городов, а поездки на автомобиле органично чередуются с лёгким хайкингом по природным локациям»
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
1500 за человека
От Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны: индивидуальный тур по Италии
На машине
10 дней
От Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны: индивидуальный тур по Италии
Увидеть природные жемчужины страны, пройтись по старинным улочкам и рассмотреть шедевры архитектуры
Начало: Милан, самостоятельное прибытие в отель в удобное ...
«Заедем в Тренто, где сохранилось множество важнейших объектов культуры, и насладимся природой в Южном Тироле»
16 дек в 14:00
6 янв в 14:00
7000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
  2. Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
  3. От Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны: индивидуальный тур по Италии
Какие места ещё посмотреть в Милане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Миланский собор Дуомо
  2. Замок Сфорца
  3. Лувр
Сколько стоит тур в Милане в декабре 2024
Сейчас в Милане в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 989 до 7000.
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