11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
«Для тех, кто прилетает ранним рейсом, возможно участие в дополнительной экскурсии на озеро Маджоре (с марта по октябрь) или в Бергамо (с ноября по февраль)»
29 дек в 10:00
2 фев в 10:00
€989 за человека
9 дней
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
«В этом насыщенном туре подобраны самые интересные достопримечательности 8 городов, а поездки на автомобиле органично чередуются с лёгким хайкингом по природным локациям»
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
€1500 за человека
10 дней
От Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны: индивидуальный тур по Италии
Увидеть природные жемчужины страны, пройтись по старинным улочкам и рассмотреть шедевры архитектуры
Начало: Милан, самостоятельное прибытие в отель в удобное ...
«Заедем в Тренто, где сохранилось множество важнейших объектов культуры, и насладимся природой в Южном Тироле»
16 дек в 14:00
6 янв в 14:00
€7000 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Природа и пейзажи»
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