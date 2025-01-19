Найдено 3 тура в категории « Музеи » в Милане на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1 отзыв 3 дня Входной билет в Миланский собор, археологическую зону и в музей Начало: Piazza del Duomo, Milan «Впечатляющий Дуомо Откройте для себя историю и сокровища одного из самых известных соборов в мире с проходом без очереди в Дуомо, его археологическую зону и специальный музей» Расписание: См. календарь € 15.50 за билет На машине На гондоле 3 дня Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости «Мы начнём тур в помпезном Милане: полюбуемся готическими шпилями собора Дуомо, пройдём среди дорогих бутиков галереи Виктора Эммануила II и осмотрим бесценные шедевры музея театра Ла Скала» € 3900 за человека На машине 9 дней Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса «Тут же расположены сувенирные магазины, галерея, музей, кафе» € 1500 за человека Все туры Милана

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музеи»

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