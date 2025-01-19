3 дня
Входной билет в Миланский собор, археологическую зону и в музей
Начало: Piazza del Duomo, Milan
«Впечатляющий Дуомо Откройте для себя историю и сокровища одного из самых известных соборов в мире с проходом без очереди в Дуомо, его археологическую зону и специальный музей»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€15.50 за билет
3 дня
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
«Мы начнём тур в помпезном Милане: полюбуемся готическими шпилями собора Дуомо, пройдём среди дорогих бутиков галереи Виктора Эммануила II и осмотрим бесценные шедевры музея театра Ла Скала»
24 янв в 10:00
7 фев в 10:00
€3900 за человека
9 дней
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
«Тут же расположены сувенирные магазины, галерея, музей, кафе»
14 июн в 08:00
21 июн в 08:00
€1500 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Музеи»
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