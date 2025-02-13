Туры на 3 дня в Милане

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Милане на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Пешая
3 дня 18 часов
2 отзыва
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
€140 за экскурсию
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Пешая
3 дня 18 часов
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Начало: Вход в Галерею Брэра
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€110 за экскурсию
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
На машине
На гондоле
3 дня
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
€3900 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    13 февраля 2025
    Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
    Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
  • G
    Galina
    30 декабря 2024
    Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
    Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «3-дневные туры»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
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  3. Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Какие места ещё посмотреть в Милане
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Галерея Виктора Эммануила II
  2. Лувр
  3. Замок Сфорца
Сколько стоит тур в Милане в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 110 до 3900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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