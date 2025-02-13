Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Начало: Площадь Ла Скала
€140 за экскурсию
Брэра. Картинная галерея и богемный Милан
Начало: Вход в Галерею Брэра
18 апр в 09:00
19 апр в 09:00
€110 за экскурсию
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
€3900 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария13 февраля 2025Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
- GGalina30 декабря 2024Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «3-дневные туры»
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