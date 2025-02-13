Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра

Почему именно в Милане зародился самый знаменитый в мире оперный театр? Где известные художники и артисты собирались по вечерам в квартале Брера? Ответы на все эти вопросы вы узнаете на экскурсии.

Мы посетим музей и зрительные залы легендарного театра Ла Скала, а после отправимся на прогулку по богемному району Брера.
5
2 отзыва
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Театр Ла Скала и богемный квартал Брэра
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Описание тура

Театр Ла Скала: Символ Милана

Ла Скала — это не просто театр, это сердце Милана, наполненное вдохновением и историей. Его уникальная связь с городом делает его одним из самых значимых культурных центров Европы. Здесь не только проходят великолепные оперные спектакли, но и решаются важные политические вопросы, что подчеркивает его значимость в жизни города.

Уникальный музей театра

Посетив музей театра Ла Скала, вы сможете узнать о его богатой истории и самых успешных постановках. В экспозиции собраны:

  • Ценные документы
  • Партитуры
  • Личные вещи композиторов
  • Портреты выдающихся исполнителей

Эти экспонаты расскажут о легендах bel canto — красивого пения, которые оставили свой след в музыкальной культуре.

Прогулка по кварталу Брера

После увлекательной экскурсии по театру мы отправимся на прогулку по кварталу Брера, одному из самых старых и живописных районов Милана. Здесь вы сможете насладиться атмосферой, полюбоваться архитектурой и, возможно, открыть для себя что-то новое.

Важно знать

Рекомендуем заказывать экскурсию после обеда, в 13:30, чтобы получить максимальное удовольствие от посещения театра и его окрестностей.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театра Ла Скала
  • Квартал Брера
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты: 12 евро/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ла Скала
Завершение: Брера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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М
13 фев 2025
Галина прекрасный знаток истории театра и Милана! Очень приятный и эрудированный собеседник! Мы полностью погрузились в экскурсию. Очень довольная, спасибо огромное Галине! Буду рекомендовать всем знакомым!
G
30 дек 2024
Галина замечательный экскурсовод, провела очень увлекательную и познавательную экскурсию в Ла Скала! Человек влюбленный в оперу, знающий очень много интересных фактов и историй об театре Ла Скала и о Милане! Очень рекомендуем, спасибо, Галина!

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