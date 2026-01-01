7 городов Западной и Восточной Европы и дополнительные экскурсии
Посетить минимум 5 стран, полюбоваться архитектурой и горными пейзажами и узнать исторические факты
Начало: Милан, аэропорт Мальпенса, 10:00 (возможны изменен...
5 сен в 08:00
26 сен в 08:00
€1035 за человека
Поездка в Бормио, Альпийские горы
Начало: Холл вашего отеля в Милане
Расписание: По согласованию с гидом
€1100 за всё до 4 чел.
Шедевры Западной и Восточной Европы: Большое путешествие за 12 дней
Начало: Аэропорт Милан Мальпенса, Аэропорт · 21010 Ferno V...
«Альпийская сказка: Зальцбург и Тироль Путь через горы приведет вас в Зальцбург — на родину Моцарта, чей облик признан объектом ЮНЕСКО»
€1125 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Горы»
Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Милане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Милане в августе 2026
Сейчас в Милане в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 1035 до 1125. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Туры на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Горы», 1 ⭐ отзыв, цены от €1035. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь