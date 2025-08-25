Жемчужины Северной Италии: Милан, Верона, Венеция, Флоренция, Пиза и Портофино
Осмотреть экспозицию Пинакотеки Брера, пообедать в Итальянской Ривьере и увидеть балкон Джульетты
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
25 авг в 08:00
30 авг в 08:00
€5000 за человека
Персональный тур по городам-музеям - Милану, Венеции, Флоренции
Изучить Дуомо и Навильи, покататься на гондоле, посетить Мурано и Бурано, увидеть шедевры Ренессанса
Начало: Милан, точно место и время по договорённости
16 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€2500 за всё до 6 чел.
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Милана, 9:00
6 сен в 09:00
11 окт в 09:00
€865 за человека
