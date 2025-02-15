2 дня
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Начало: Аэропорт Милана, по времени рейса
15 фев в 10:00
22 фев в 10:00
€950 за человека
9 дней
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€1500 за человека
3 дня
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
€3900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Галерея Виктора Эммануила II»
Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Милане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Милане в феврале 2025
Сейчас в Милане в категории "Галерея Виктора Эммануила II" можно забронировать 3 тура от 950 до 3900.
Туры на русском языке в Милане (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Галерея Виктора Эммануила II», цены от €950. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель