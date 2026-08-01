Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
«Вас ждёт обзорная экскурсия по городу, включающая Лувр, Площадь Бастилии, Оперу и Собор Парижской Богоматери»
23 авг в 08:00
6 сен в 08:00
€1090 за человека
Большой евротур: 5 стран и 3 столицы за один отпуск
Побывать в Париже, увидеть «Писающего мальчика» и посетить парфюмерную фабрику
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
«Во время автобусной экскурсии вы осмотрите Лувр, площадь Бастилии, оперу, собор Парижской Богоматери и другие достопримечательности французской столицы»
22 авг в 08:00
19 сен в 08:00
€1154 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
«На автобусе мы объедем главные достопримечательности — Лувр, площадь Бастилии, собор Парижской Богоматери, оперу и другие знаковые локации»
13 сен в 08:00
4 окт в 08:00
€900 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Лувр»
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