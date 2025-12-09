Индивидуальная
до 8 чел.
Модена - первое знакомство
Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота»
«Вы побываете в сердце города — на главной площади Пьяцца Гранде, где величественно возвышается Кафедральный собор XI века»
11 дек в 11:30
14 дек в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени
Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи
«Собор 11 века и башню Гирландина»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти
Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства
«Модена приятно удивит даже бывалых путешественников: здесь есть уютный исторический центр, Домский собор и Герцогский дворец»
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Модене в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Модене
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Модене в декабре 2025
Сейчас в Модене в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Модене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 4 ⭐ отзыва, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль