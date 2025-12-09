Найдено 3 экскурсии в категории « Святые места » в Модене на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 2 часа 4 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Модена - первое знакомство Исследовать исторический центр города и раскрыть тайну «черного золота» «Вы прогуляетесь по улочкам бывшего гетто и увидите величественную синагогу» €200 за всё до 8 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи «Самую красивую синагогу в Италии» €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства «Вы увидите один из главных храмов романской архитектуры в Италии, созданный в 11 веке» €200 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Модены

