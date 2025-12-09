Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Модене на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 1 час 2 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Феррари бывает только красной Побывать в сердце итальянского автопрома и полюбоваться творениями Ferrari в тематическом музее «Билеты в музей можно купить на месте (оплачиваются отдельно)» €140 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Прогулка по Модене: мрамор, моторы и вкус времени Путешествие сквозь века - в самом сердце Эмилии-Романьи €180 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 8 чел. Модена: обзорная прогулка, музей Феррари и дом-музей Паваротти Познакомиться с городом, где рождаются великие голоса, быстрые машины и шедевры искусства «Дополнительно оплачиваются трансфер на такси до музея Паваротти — €25 в одну сторону, билеты в музей Паваротти — €12 за чел» €200 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Модены

