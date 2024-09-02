читать дальше 1 час. Но как раз за счет малоизвестных фактов от гида он становится значительно интереснее. Плюс Юля подсказала про дополнительную программу с тест-драйвом кабриолета Феррари по округе, что добавило восторга от этих мощных красных машин!

Мы выбрали Юлию для проведения экскурсии по музею Феррари. Сам музей не очень большой - можно все самим посмотреть за