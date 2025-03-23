Мои заказы

Гастрономический тур от шеф-повара по вечернему Неаполю

Вечерний Неаполь оживает с гастрономическим туром! Попробуйте лучшие местные блюда и насладитесь атмосферой города в компании шеф-повара
Вечерний Неаполь раскрывает свои секреты через гастрономический тур. Участники пройдут по улочке Спакконаполи, где попробуют аранчини, крокке и панцеротти. Пицца портфолио и sfogliatella станут настоящими открытиями.

Завершение вечера на смотровой площадке с видом на город и ужин в пиццерии с настоящей Неаполитанской пиццей. Павел, ваш гид, обеспечит незабываемый вечер. Это возможность почувствовать душу города и насладиться его кулинарными шедеврами
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍕 Настоящая Неаполитанская пицца
  • 🌆 Прогулка по историческому центру
  • 🍰 Дегустация местных сладостей
  • 👨‍🍳 Тур с опытным шеф-поваром
  • 📸 Вид на ночной Неаполь
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что можно увидеть

  • Спакконаполи

Описание экскурсии

Мы начнём с прогулки по оживлённой улочке Спакконаполи, погружаясь в историю и гастрономическую культуру города. Попробуем традиционные Неаполитанские закуски — аранчини, крокке и панцеротти — в проверенных местах, известных среди местных жителей. Познакомимся с уличной едой: культовой пиццей портфолио и sfogliatella — одним из знаменитых местных сладостей, как и ромовая баба. Завершим вечер на одной из лучших смотровых площадок с потрясающим видом на ночной Неаполь. Насладимся ужином в уютном локальном ресторане-пиццерии, где приготовят для вас настоящую Неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Этот тур — идеальный способ почувствовать настоящую душу Неаполя, вкусить его лучшие блюда и полюбоваться вечерним городом в тёплой компании. Присоединяйтесь и откройте для себя гастрономические сокровища Неаполя! Вас ждёт свой человек. С уважением, Павел

По согласованию с гидом.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Улица Спакконаполи
  • Улица Толедо
  • Фуникулёр
  • Район Вомеро
  • Смотровая площадка
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Данте, 53
Завершение: Ул. Толедо. фуникулёр
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Максим
23 мар 2025
Стоит начать с очень хорошей коммуникации: Павел быстро отвечает и реагирует на смену планов.
Гастрономическая экскурсия после долгой дороги (наш рейс задержался на 1.5 часа) - это то, что нужно голодным
читать дальше

туристам для знакомства с Неаполем:)
Павел провел нас через весь центр вечернего города с несколькими остановками для дегустации уличной еды и конечно же апероля.
Но не только гастрономией запомнилась нам эта экскурсия - Павел очень много и интересно рассказывал про историю города и советовал места, которые стоит посетить уже при свете дня.
Закончилась экскурсия на холме, с которого открывался великолепный вид на город в огнях и Везувий в дымке.

Кстати, Павел также может организовать трансфер из аэропорта за умеренную цену, чем мы с удовольствием воспользовались:)

