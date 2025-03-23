Вечерний Неаполь раскрывает свои секреты через гастрономический тур. Участники пройдут по улочке Спакконаполи, где попробуют аранчини, крокке и панцеротти. Пицца портфолио и sfogliatella станут настоящими открытиями.
Завершение вечера на смотровой площадке с видом на город и ужин в пиццерии с настоящей Неаполитанской пиццей. Павел, ваш гид, обеспечит незабываемый вечер. Это возможность почувствовать душу города и насладиться его кулинарными шедеврами
Завершение вечера на смотровой площадке с видом на город и ужин в пиццерии с настоящей Неаполитанской пиццей. Павел, ваш гид, обеспечит незабываемый вечер. Это возможность почувствовать душу города и насладиться его кулинарными шедеврами
5 причин купить эту экскурсию
- 🍕 Настоящая Неаполитанская пицца
- 🌆 Прогулка по историческому центру
- 🍰 Дегустация местных сладостей
- 👨🍳 Тур с опытным шеф-поваром
- 📸 Вид на ночной Неаполь
Что можно увидеть
- Спакконаполи
Описание экскурсииМы начнём с прогулки по оживлённой улочке Спакконаполи, погружаясь в историю и гастрономическую культуру города. Попробуем традиционные Неаполитанские закуски — аранчини, крокке и панцеротти — в проверенных местах, известных среди местных жителей. Познакомимся с уличной едой: культовой пиццей портфолио и sfogliatella — одним из знаменитых местных сладостей, как и ромовая баба. Завершим вечер на одной из лучших смотровых площадок с потрясающим видом на ночной Неаполь. Насладимся ужином в уютном локальном ресторане-пиццерии, где приготовят для вас настоящую Неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Этот тур — идеальный способ почувствовать настоящую душу Неаполя, вкусить его лучшие блюда и полюбоваться вечерним городом в тёплой компании. Присоединяйтесь и откройте для себя гастрономические сокровища Неаполя! Вас ждёт свой человек. С уважением, Павел
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Спакконаполи
- Улица Толедо
- Фуникулёр
- Район Вомеро
- Смотровая площадка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Данте, 53
Завершение: Ул. Толедо. фуникулёр
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
23 мар 2025
Стоит начать с очень хорошей коммуникации: Павел быстро отвечает и реагирует на смену планов.
Гастрономическая экскурсия после долгой дороги (наш рейс задержался на 1.5 часа) - это то, что нужно голодным
Гастрономическая экскурсия после долгой дороги (наш рейс задержался на 1.5 часа) - это то, что нужно голодным
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии из Неаполя
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 08:00
11 ноя в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Гастрономическое путешествие с шеф-поваром по вечернему Неаполю
Прогуляться по историческому центру и открыть для себя город через вкусы и ароматы
Начало: На площади Данте
Расписание: ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30
11 ноя в 18:00
12 ноя в 17:30
€62
€65 за человека
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
€300 за человека