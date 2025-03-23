Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вечерний Неаполь раскрывает свои секреты через гастрономический тур. Участники пройдут по улочке Спакконаполи, где попробуют аранчини, крокке и панцеротти. Пицца портфолио и sfogliatella станут настоящими открытиями.



Завершение вечера на смотровой площадке с видом на город и ужин в пиццерии с настоящей Неаполитанской пиццей. Павел, ваш гид, обеспечит незабываемый вечер. Это возможность почувствовать душу города и насладиться его кулинарными шедеврами 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🍕 Настоящая Неаполитанская пицца

🌆 Прогулка по историческому центру

🍰 Дегустация местных сладостей

👨‍🍳 Тур с опытным шеф-поваром

📸 Вид на ночной Неаполь

Павел Ваш гид в Неаполе Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом. €50 за человека

Что можно увидеть Спакконаполи

Описание экскурсии Мы начнём с прогулки по оживлённой улочке Спакконаполи, погружаясь в историю и гастрономическую культуру города. Попробуем традиционные Неаполитанские закуски — аранчини, крокке и панцеротти — в проверенных местах, известных среди местных жителей. Познакомимся с уличной едой: культовой пиццей портфолио и sfogliatella — одним из знаменитых местных сладостей, как и ромовая баба. Завершим вечер на одной из лучших смотровых площадок с потрясающим видом на ночной Неаполь. Насладимся ужином в уютном локальном ресторане-пиццерии, где приготовят для вас настоящую Неаполитанскую пиццу в дровяной печи. Этот тур — идеальный способ почувствовать настоящую душу Неаполя, вкусить его лучшие блюда и полюбоваться вечерним городом в тёплой компании. Присоединяйтесь и откройте для себя гастрономические сокровища Неаполя! Вас ждёт свой человек. С уважением, Павел

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Спакконаполи

Улица Толедо

Фуникулёр

Район Вомеро

Смотровая площадка Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Данте, 53 Завершение: Ул. Толедо. фуникулёр Когда и сколько длится? Когда: По согласованию с гидом. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – М Максим

Гастрономическая экскурсия после долгой дороги (наш рейс задержался на 1.5 часа) - это то, что нужно голодным читать дальше туристам для знакомства с Неаполем:)

Павел провел нас через весь центр вечернего города с несколькими остановками для дегустации уличной еды и конечно же апероля.

Но не только гастрономией запомнилась нам эта экскурсия - Павел очень много и интересно рассказывал про историю города и советовал места, которые стоит посетить уже при свете дня.

Закончилась экскурсия на холме, с которого открывался великолепный вид на город в огнях и Везувий в дымке.



Кстати, Павел также может организовать трансфер из аэропорта за умеренную цену, чем мы с удовольствием воспользовались:)