читать дальше

маршрута с учетом трафика, потрясающие локации, пит-стопы у местных жителей, которые всегда ждут в гости, а самое главное: множество остановок в местах, скрытых от глаз обычного туриста. Игорь не просто хорошо знает историю региона и показывает потрясающие места, а делает это с душой и индивидуальным подходом, учитывая все пожелания. Остались супер-позитивные воспоминания и впечатления, а так же огромное желание вернуться на Амальфи, чтобы изучить побережье вдоль и поперек. P.S. Если есть возможность - закладывайте на поездку несколько дней, это точно стоит того!