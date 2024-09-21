10 часов
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
«Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер»
2 окт в 10:00
14 окт в 10:00
€250 за человека
10 часов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
«Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер»
2 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€250 за человека
2 часа
Индивидуальная
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма
Начало: В районе Позиллипо
«Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера»
2 окт в 19:30
3 окт в 19:30
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья21 сентября 2024Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал Игорь. Было очень удобно
- ЛЛариса19 сентября 2024Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю, можно только приблизительно представить
- ИИзабелла16 сентября 2024Не забываемый день! Благодаря Игорю мы увидели всю красоту Неаполя. Не описать словами всё что мы увидели и услышали. Ну а посетить Везувий на закате без единого туриста и выпить бокал вина это вообще шикардоз!
- ЕЕлизавета7 сентября 2024Это был удивительный опыт. Я никогда раньше не каталась на мотоцикле и мой первый опыт был в точку! Незабываемая экскурсия,
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ССаша17 декабря 2023Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Вечерние»
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в сентябре 2024
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