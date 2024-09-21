Вечерние экскурсии Неаполя

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Неаполе на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
15 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
«Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер»
2 окт в 10:00
14 окт в 10:00
250 за человека
Амальфитанское побережье на мотоцикле
На мотоцикле
4 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
«Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер»
2 окт в 09:00
14 окт в 09:00
250 за человека
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
2 часа
Индивидуальная
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма
Начало: В районе Позиллипо
«Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера»
2 окт в 19:30
3 окт в 19:30
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    21 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал Игорь. Было очень удобно
    читать дальше

    слушать истории в процессе езды благодаря многофункциональному шлему. Подъем на Везувий также был комфортным благодаря внимательности гида. Видно,что человек горит своей работой. А фотографии что-то с чем-то. Замечательное первое знакомство с Неаполем!

    Определенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывалОпределенно каждому авантюристу стоит побывать на этой экскурсии! Душа поет от городских красот и панорам,которые показывал
  • Л
    Лариса
    19 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю, можно только приблизительно представить
    читать дальше

    насколько эта экскурсия - приключение ошеломила. Неаполь,замки,город, истории,дорога на Везувий и Везувий на закате будут будоражить воспоминания очень долго. Я просто завидую всем, кому ещё повезет увидеть всю эту красоту и испытать те эмоции,что испытали мы. Ехать нужно однозначно!!! Большое спасибо водителям Игорю,Умберто,Антонио и моей компании в этом приключении-Елене и Гургену. Всем удачи!

    Если к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря ИгорюЕсли к модному слову «драйв» добавить впечатление от красивейших или аутентичных мест увиденных нами благодаря Игорю
  • И
    Изабелла
    16 сентября 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Не забываемый день! Благодаря Игорю мы увидели всю красоту Неаполя. Не описать словами всё что мы увидели и услышали. Ну а посетить Везувий на закате без единого туриста и выпить бокал вина это вообще шикардоз!
  • Е
    Елизавета
    7 сентября 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это был удивительный опыт. Я никогда раньше не каталась на мотоцикле и мой первый опыт был в точку! Незабываемая экскурсия,
    читать дальше

    удивительные виды, хорошая скорость и все это подкреплено интересными фактами об Италии. Спасибо Игорю, всем советую и обязательно возьму эту экскурсию еще раз в следующий раз

  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • С
    Саша
    17 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
    читать дальше

    маршрута с учетом трафика, потрясающие локации, пит-стопы у местных жителей, которые всегда ждут в гости, а самое главное: множество остановок в местах, скрытых от глаз обычного туриста. Игорь не просто хорошо знает историю региона и показывает потрясающие места, а делает это с душой и индивидуальным подходом, учитывая все пожелания. Остались супер-позитивные воспоминания и впечатления, а так же огромное желание вернуться на Амальфи, чтобы изучить побережье вдоль и поперек. P.S. Если есть возможность - закладывайте на поездку несколько дней, это точно стоит того!

    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мотоэкскурсия по Неаполю
  2. Амальфитанское побережье на мотоцикле
  3. Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Кастель-дель-Ово
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Капелла Сан-Северо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в сентябре 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 250. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 19 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам