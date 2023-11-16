Неаполь — сердце южной Италии, родина пиццы и кофе. Он многообразный и разнохарактерный. Море, горы, райские острова с вулканическими термами, отвесные скалы, упирающиеся в облака, невообразимое переплетение улиц, лестниц, переходов — это всё Неаполь. И я открою его для вас во время захватывающей мотоэкскурсии!

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Описание

Что вас ожидает

Самый быстрый и удобный способ перемещаться по 3-миллионному городу с пробками — на мотоцикле. Вы увидите Неаполь во всей красе и посетите лучшие локации. Я предложу вам 2 маршрута на выбор:

Мотоприключение по Неаполю с закатом на вулкане Везувий

Во время мотопрогулки мы посмотрим 6-7 районов. Проедем от роскошных римских вилл у береговой линии до испанских кварталов с узенькими улочками и вкуснейшими ресторанчиками для местных. Посетим 2 античных замка, а на закате покорим спящего гиганта — его величество Везувий. Это место поразит вас своей атмосферой: вы насладитесь видом на 360 градусов, увидите Неаполь, Соррентийское побережье и Апеннинский хребет.

Путешествие на Амальфитанское побережье

Горный серпантин, усыпанный сказочными деревушками, море и невероятные виды — вот что ожидает вас на этом маршруте. Будет много остановок — в городках Равелло (город музыки и котов), Амальфи (средневековая морская республика наряду с Венецией), Атрани (нетронутый туристами райский уголок), Позитано (жемчужина всего побережья). Я покажу вам и другие атмосферные локации — без пробок, с ветерком.

Во время экскурсии вы узнаете:

Почему Неаполь — это не Неаполь

Как заварить чай и приготовить сёмгу в фольге в фумароле вулкана

Что связывает Неаполь с царевичем Алексеем, Разумовским, Нуриевым, Горьким, и причём тут Аничков мост

Как готовится настоящий лимончелло в лимонной роще над Амальфи

Как живут люди в настоящих, нетуристических, районах

Организационные детали