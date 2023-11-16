Подняться на действующий вулкан или с ветерком прокатиться по Амальфитанскому побережью
Море, горы, райские острова с вулканическими термами, отвесные скалы, упирающиеся в облака, невообразимое переплетение улиц, лестниц, переходов — это всё Неаполь. И я открою его для вас во время захватывающей мотоэкскурсии!
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Описание
Что вас ожидает
Самый быстрый и удобный способ перемещаться по 3-миллионному городу с пробками — на мотоцикле. Вы увидите Неаполь во всей красе и посетите лучшие локации. Я предложу вам 2 маршрута на выбор:
Мотоприключение по Неаполю с закатом на вулкане Везувий
Во время мотопрогулки мы посмотрим 6-7 районов. Проедем от роскошных римских вилл у береговой линии до испанских кварталов с узенькими улочками и вкуснейшими ресторанчиками для местных. Посетим 2 античных замка, а на закате покорим спящего гиганта — его величество Везувий. Это место поразит вас своей атмосферой: вы насладитесь видом на 360 градусов, увидите Неаполь, Соррентийское побережье и Апеннинский хребет.
Путешествие на Амальфитанское побережье
Горный серпантин, усыпанный сказочными деревушками, море и невероятные виды — вот что ожидает вас на этом маршруте. Будет много остановок — в городках Равелло (город музыки и котов), Амальфи (средневековая морская республика наряду с Венецией), Атрани (нетронутый туристами райский уголок), Позитано (жемчужина всего побережья). Я покажу вам и другие атмосферные локации — без пробок, с ветерком.
Во время экскурсии вы узнаете:
- Почему Неаполь — это не Неаполь
- Как заварить чай и приготовить сёмгу в фольге в фумароле вулкана
- Что связывает Неаполь с царевичем Алексеем, Разумовским, Нуриевым, Горьким, и причём тут Аничков мост
- Как готовится настоящий лимончелло в лимонной роще над Амальфи
- Как живут люди в настоящих, нетуристических, районах
Организационные детали
- Вы можете выбрать 1 из 2 маршрутов
- Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер. В стоимость также включена фото и видеосъёмка на айфон, дрон и экшн-камеру insta 360.
- Рекомендую не брать с собой тяжёлые рюкзаки и неудобные сумки. А вот купальник пригодиться, так как регулярно будем останавливаться, чтобы искупаться.
- Отдельно оплачиваются напитки и еда в кафе национальной кухни (€10-20 за всё)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.