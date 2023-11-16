Мотоэкскурсии по Неаполю

Подняться на действующий вулкан или с ветерком прокатиться по Амальфитанскому побережью

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Неаполь — сердце южной Италии, родина пиццы и кофе. Он многообразный и разнохарактерный.

Море, горы, райские острова с вулканическими термами, отвесные скалы, упирающиеся в облака, невообразимое переплетение улиц, лестниц, переходов — это всё Неаполь. И я открою его для вас во время захватывающей мотоэкскурсии!
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
Мотоэкскурсии по Неаполю
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Самый быстрый и удобный способ перемещаться по 3-миллионному городу с пробками — на мотоцикле. Вы увидите Неаполь во всей красе и посетите лучшие локации. Я предложу вам 2 маршрута на выбор:

Мотоприключение по Неаполю с закатом на вулкане Везувий

Во время мотопрогулки мы посмотрим 6-7 районов. Проедем от роскошных римских вилл у береговой линии до испанских кварталов с узенькими улочками и вкуснейшими ресторанчиками для местных. Посетим 2 античных замка, а на закате покорим спящего гиганта — его величество Везувий. Это место поразит вас своей атмосферой: вы насладитесь видом на 360 градусов, увидите Неаполь, Соррентийское побережье и Апеннинский хребет.

Путешествие на Амальфитанское побережье

Горный серпантин, усыпанный сказочными деревушками, море и невероятные виды — вот что ожидает вас на этом маршруте. Будет много остановок — в городках Равелло (город музыки и котов), Амальфи (средневековая морская республика наряду с Венецией), Атрани (нетронутый туристами райский уголок), Позитано (жемчужина всего побережья). Я покажу вам и другие атмосферные локации — без пробок, с ветерком.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Почему Неаполь — это не Неаполь
  • Как заварить чай и приготовить сёмгу в фольге в фумароле вулкана
  • Что связывает Неаполь с царевичем Алексеем, Разумовским, Нуриевым, Горьким, и причём тут Аничков мост
  • Как готовится настоящий лимончелло в лимонной роще над Амальфи
  • Как живут люди в настоящих, нетуристических, районах

Организационные детали

  • Вы можете выбрать 1 из 2 маршрутов
  • Всё, что нужно, я предоставлю: шлем, шарфики, курточки на вечер. В стоимость также включена фото и видеосъёмка на айфон, дрон и экшн-камеру insta 360.
  • Рекомендую не брать с собой тяжёлые рюкзаки и неудобные сумки. А вот купальник пригодиться, так как регулярно будем останавливаться, чтобы искупаться.
  • Отдельно оплачиваются напитки и еда в кафе национальной кухни (€10-20 за всё)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
Амальфитанское побережье
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Самое главное
Уникальный опыт
Активности
Вулканы

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