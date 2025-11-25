Описание экскурсииЭкскурсия в древние Помпеи и живописный Неаполь. Помпеи — это погружение в эпоху античного мира: улицы, дома, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия, позволят ощутить атмосферу 1 века до н. э. Затем мы посетим Неаполь — родину классической пиццы, которую здесь и сегодня выпекают в дровяных печах. Город привлекает не только гастрономией, но и живописными видами: с набережной открываются потрясающие перспективы на вулкан Везувий и Неаполитанский залив. Важная информация: Обратите внимание, экскурсия начинается в Риме. Трансфер на комфортабельном автобусе сначала в Помпеи, потом в Неаполь (дорога занимает 3–4 часа). В конце возвращаемся в Рим В стоимость включен билет в Помпеи Возможно участие с детьми от 4 лет Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
По понедельникам в 7:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Https://g. co/kgs/4nTGMWY Bar Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 7:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
