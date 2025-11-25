Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии Экскурсия в древние Помпеи и живописный Неаполь. Помпеи — это погружение в эпоху античного мира: улицы, дома, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия, позволят ощутить атмосферу 1 века до н. э. Затем мы посетим Неаполь — родину классической пиццы, которую здесь и сегодня выпекают в дровяных печах. Город привлекает не только гастрономией, но и живописными видами: с набережной открываются потрясающие перспективы на вулкан Везувий и Неаполитанский залив. Важная информация: Обратите внимание, экскурсия начинается в Риме. Трансфер на комфортабельном автобусе сначала в Помпеи, потом в Неаполь (дорога занимает 3–4 часа). В конце возвращаемся в Рим В стоимость включен билет в Помпеи Возможно участие с детьми от 4 лет Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

