Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера
Поднимитесь к жерлу Везувия и ощутите его мощь. Узнайте интересные факты о вулкане и насладитесь видами на Амальфитанское побережье, Неаполь и Аппеннины
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Групповая
Неаполь, Помпеи (билет включён)
Начало: Https://g. co/kgs/4nTGMWY Bar Maggiore
Расписание: По понедельникам в 7:30, Еженедельно, март-ноябрь
11 авг в 07:30
18 авг в 07:30
€103 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена28 мая 2025Одна из самых моих лучших экскурсий! Очень рекомендую!
- ННаталья23 апреля 2025Все очень понравилось. Ирина - прекрасный гид, очень хорошо знает материал и интересно рассказывает. Рекомендую.
- ТТатьяна24 января 2025Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто
- ННиколай5 декабря 2024Все прошло просто замечательно. Ирина прекрасный гид, много интересной информации. Нам очень понравилось. 100% рекомендую!
- ЮЮлия9 сентября 2024Отличная экскурсия. Спасибо большое нашему экскурсоводу Ирине👍
- ЕЕлизавета6 сентября 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Ирина владеет большим багажом знаний и опыта в Неаполе и может подсказать вам что угодно. Так же было приятно чувствовать что человек знает и любит свою работу.
- ССветлана16 августа 2024Спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. В дополнение было озвучено несколько фактов и про Помпеи, что нам очень помогло во время прогулки по этому музею под открытым небом.
- ДДиана27 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Мы очень благодарны Ирине за такой незабываемый опыт, впечатления на высоте!!!
- ККристина16 июня 2024Очень понравилось, очень добродушный Экскурсовод. Рекомендую.
- ННаталия4 мая 2024Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
- ООлег27 апреля 2024Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!
- ЕЕлена21 марта 2024Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!
- ЛЛюбовь19 января 2024Это была не самая простая экскурсия - обойти Помпеи, а потом еще на Везувий взобраться))) но у нас был просто замечательный гид! Много информации, интересно! Мотивировала меня не сдаваться на подъеме😅 в Помпеи вернусь обязательно! Везувия пожалуй достаточно)))
- AAlbina5 января 2024Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь))
Нам не повезло с погодой, жерло не увидели мы..
но сама экскурсия шикарная
Советую!
- ТТатьяна10 октября 2023Спасибо Ирине за экскурсию, было интересно послушать про историю вулкана и регион в целом, в комфортном темпе поднялись на Везувий и погуляли там. Отдельное спасибо за рекомендации, что посмотреть в Помпеях!
- ФФлора24 сентября 2023Ирина энергичный и знающий гид. По нашей просьбе, она нам быстро показала и очень интересно рассказала про Помпей. Мы остались очень довольны экскурсией
- AAnna2 сентября 2023Ирина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а так же дала рекомендации к прогулке по центру Неаполя. Большое спасибо!
- ТТатьяна10 августа 2023Все прошло просто замечательно, продуманная экскурсия, Ирина-большая молодец, всем советую!
- IIneta27 июля 2023Nam vse ooochenj ponravilos! Spassibo nashamu gidu!:)
- ААлексей27 июня 2023Все было норм, Ирине спасибо за помощь со всеми вопросами
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