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Экскурсии на автобусе в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Неаполе на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Восхождение на Везувий
На автобусе
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Везувий: история киллера
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера
Поднимитесь к жерлу Везувия и ощутите его мощь. Узнайте интересные факты о вулкане и насладитесь видами на Амальфитанское побережье, Неаполь и Аппеннины
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
8 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Неаполь, Помпеи (билет включён)
На автобусе
11 часов
Групповая
Неаполь, Помпеи (билет включён)
Начало: Https://g. co/kgs/4nTGMWY Bar Maggiore
Расписание: По понедельникам в 7:30, Еженедельно, март-ноябрь
11 авг в 07:30
18 авг в 07:30
€103 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 мая 2025
    Восхождение на Везувий
    Одна из самых моих лучших экскурсий! Очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    23 апреля 2025
    Восхождение на Везувий
    Все очень понравилось. Ирина - прекрасный гид, очень хорошо знает материал и интересно рассказывает. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    24 января 2025
    Восхождение на Везувий
    Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто
    читать дальше

    прекрасный день! Ирина влюблена в Неаполь и смогла передать весь этот восторг мне. Знающий и вдумчивый гид. Однозначно - рекомендую! Спасибо🙏

    Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись поОгромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись поОгромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по
  • Н
    Николай
    5 декабря 2024
    Восхождение на Везувий
    Все прошло просто замечательно. Ирина прекрасный гид, много интересной информации. Нам очень понравилось. 100% рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    9 сентября 2024
    Везувий: история киллера
    Отличная экскурсия. Спасибо большое нашему экскурсоводу Ирине👍
  • Е
    Елизавета
    6 сентября 2024
    Восхождение на Везувий
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Ирина владеет большим багажом знаний и опыта в Неаполе и может подсказать вам что угодно. Так же было приятно чувствовать что человек знает и любит свою работу.
  • С
    Светлана
    16 августа 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. В дополнение было озвучено несколько фактов и про Помпеи, что нам очень помогло во время прогулки по этому музею под открытым небом.
  • Д
    Диана
    27 июля 2024
    Восхождение на Везувий
    Экскурсия очень понравилась! Мы очень благодарны Ирине за такой незабываемый опыт, впечатления на высоте!!!
  • К
    Кристина
    16 июня 2024
    Восхождение на Везувий
    Очень понравилось, очень добродушный Экскурсовод. Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    4 мая 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
  • О
    Олег
    27 апреля 2024
    Восхождение на Везувий
    Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Восхождение на Везувий
    Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!
  • Л
    Любовь
    19 января 2024
    Восхождение на Везувий
    Это была не самая простая экскурсия - обойти Помпеи, а потом еще на Везувий взобраться))) но у нас был просто замечательный гид! Много информации, интересно! Мотивировала меня не сдаваться на подъеме😅 в Помпеи вернусь обязательно! Везувия пожалуй достаточно)))
  • A
    Albina
    5 января 2024
    Восхождение на Везувий
    Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь))
    Нам не повезло с погодой, жерло не увидели мы..
    но сама экскурсия шикарная
    Советую!
    Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь))Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь))Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь))
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2023
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за экскурсию, было интересно послушать про историю вулкана и регион в целом, в комфортном темпе поднялись на Везувий и погуляли там. Отдельное спасибо за рекомендации, что посмотреть в Помпеях!
  • Ф
    Флора
    24 сентября 2023
    Восхождение на Везувий
    Ирина энергичный и знающий гид. По нашей просьбе, она нам быстро показала и очень интересно рассказала про Помпей. Мы остались очень довольны экскурсией
  • A
    Anna
    2 сентября 2023
    Восхождение на Везувий
    Ирина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а так же дала рекомендации к прогулке по центру Неаполя. Большое спасибо!
    Ирина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а такИрина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а такИрина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а такИрина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а так
  • Т
    Татьяна
    10 августа 2023
    Восхождение на Везувий
    Все прошло просто замечательно, продуманная экскурсия, Ирина-большая молодец, всем советую!
  • I
    Ineta
    27 июля 2023
    Восхождение на Везувий
    Nam vse ooochenj ponravilos! Spassibo nashamu gidu!:)
  • А
    Алексей
    27 июня 2023
    Восхождение на Везувий
    Все было норм, Ирине спасибо за помощь со всеми вопросами

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Восхождение на Везувий
  2. Везувий: история киллера
  3. Неаполь, Помпеи (билет включён)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Капелла Сан-Северо
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Амальфитанское побережье
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Санта-Кьяра
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Новый замок
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2025
Сейчас в Неаполе в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 103 до 200. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, 31 ⭐ отзыв, цены от €103. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь