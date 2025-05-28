Е Елена Восхождение на Везувий Одна из самых моих лучших экскурсий! Очень рекомендую!

Н Наталья Восхождение на Везувий Все очень понравилось. Ирина - прекрасный гид, очень хорошо знает материал и интересно рассказывает. Рекомендую.

Т Татьяна Восхождение на Везувий читать дальше прекрасный день! Ирина влюблена в Неаполь и смогла передать весь этот восторг мне. Знающий и вдумчивый гид. Однозначно - рекомендую! Спасибо🙏 Огромное спасибо Ирине! Везувий был закрыт, к сожалению, и мы переориентировались на Помпеи и прогулялись по Неаполю. Это был просто

Н Николай Восхождение на Везувий Все прошло просто замечательно. Ирина прекрасный гид, много интересной информации. Нам очень понравилось. 100% рекомендую!

Ю Юлия Везувий: история киллера Отличная экскурсия. Спасибо большое нашему экскурсоводу Ирине👍

Е Елизавета Восхождение на Везувий Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Ирина владеет большим багажом знаний и опыта в Неаполе и может подсказать вам что угодно. Так же было приятно чувствовать что человек знает и любит свою работу.

С Светлана Восхождение на Везувий Спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. В дополнение было озвучено несколько фактов и про Помпеи, что нам очень помогло во время прогулки по этому музею под открытым небом.

Д Диана Восхождение на Везувий Экскурсия очень понравилась! Мы очень благодарны Ирине за такой незабываемый опыт, впечатления на высоте!!!

К Кристина Восхождение на Везувий Очень понравилось, очень добродушный Экскурсовод. Рекомендую.

Н Наталия Восхождение на Везувий Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию

О Олег Восхождение на Везувий Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!

Е Елена Восхождение на Везувий Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!

Л Любовь Восхождение на Везувий Это была не самая простая экскурсия - обойти Помпеи, а потом еще на Везувий взобраться))) но у нас был просто замечательный гид! Много информации, интересно! Мотивировала меня не сдаваться на подъеме😅 в Помпеи вернусь обязательно! Везувия пожалуй достаточно)))

A Albina Восхождение на Везувий Ирина супер гид, очень все хорошо рассказала про Везувий, про помпеи и про Неаполь))

Нам не повезло с погодой, жерло не увидели мы..

но сама экскурсия шикарная

Советую!

Т Татьяна Восхождение на Везувий Спасибо Ирине за экскурсию, было интересно послушать про историю вулкана и регион в целом, в комфортном темпе поднялись на Везувий и погуляли там. Отдельное спасибо за рекомендации, что посмотреть в Помпеях!

Ф Флора Восхождение на Везувий Ирина энергичный и знающий гид. По нашей просьбе, она нам быстро показала и очень интересно рассказала про Помпей. Мы остались очень довольны экскурсией

A Anna Восхождение на Везувий Ирина интересный рассказчик. В дополнении к основной экскурсии рассказала много полезной инфо про Помпеи, а так же дала рекомендации к прогулке по центру Неаполя. Большое спасибо!

Т Татьяна Восхождение на Везувий Все прошло просто замечательно, продуманная экскурсия, Ирина-большая молодец, всем советую!

I Ineta Восхождение на Везувий Nam vse ooochenj ponravilos! Spassibo nashamu gidu!:)