2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самое-самое в Неаполе

Многие считают Неаполь самым небезопасным и неухоженным городом Италии. Мы постараемся развеять этот миф. Вы увидите главные достопримечательности великолепного исторического центра: площадь Муниципалитета, могучую Анжуйскую крепость, старейший оперный театр Европы Сан-Карло и улицу магазинов Толедо. Посетите удивительной красоты торговую галерею Умберто I и отыщете фонтан Артишоков, церковь Сан-Фердинандо и королевское кафе Гамбринус на площади Триесте и Тренто.

Многоликий Неаполь

После чашечки вкуснейшего неаполитанского кофе вы окажетесь в самом сердце Неаполя, на площади Плебисцита. Далее прогуляетесь по набережной Санта-Лючия, рассмотрите крепость Кастель-дель-Ово, насладитесь видами города и силуэтом величественного Везувия, похоронившего Помпеи. Кроме того, заглянете в бедные кварталы, где ощутите все прелести местного быта, неизменного на протяжении многих столетий.