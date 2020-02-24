2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и тайные уголки колоритного итальянского города

Tania
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Tania – представитель гидов
Неаполь совершенно не похож на Рим, Милан или Флоренцию.

Он взрывной как Везувий, монументальный и громкоголосый как оперный театр Сан-Карло, щедрый и ароматный как пицца Маргарита.

Приглашаю погулять по его историческому центру и бедным кварталам и раскрыть для себя сказочную и немного безумную Италию!
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание

Что вас ожидает

Самое-самое в Неаполе
Многие считают Неаполь самым небезопасным и неухоженным городом Италии. Мы постараемся развеять этот миф. Вы увидите главные достопримечательности великолепного исторического центра: площадь Муниципалитета, могучую Анжуйскую крепость, старейший оперный театр Европы Сан-Карло и улицу магазинов Толедо. Посетите удивительной красоты торговую галерею Умберто I и отыщете фонтан Артишоков, церковь Сан-Фердинандо и королевское кафе Гамбринус на площади Триесте и Тренто.

Многоликий Неаполь
После чашечки вкуснейшего неаполитанского кофе вы окажетесь в самом сердце Неаполя, на площади Плебисцита. Далее прогуляетесь по набережной Санта-Лючия, рассмотрите крепость Кастель-дель-Ово, насладитесь видами города и силуэтом величественного Везувия, похоронившего Помпеи. Кроме того, заглянете в бедные кварталы, где ощутите все прелести местного быта, неизменного на протяжении многих столетий.

Организационные детали

  • Мы можем также провести экскурсию в авто-пешеходном формате. Доплата составит 35 евро в час.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию, продолжительность может быть увеличена. Стоимость каждого дополнительного часа — 50 евро.
  • Мы с радостью скорректируем маршрут по вашими пожеланиям
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание
Неаполь — первое свидание

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Tania
Tania
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна, я лицензированный гид-переводчик в Неаполе и директор турагентства. Наша команда профессионалов с радостью покажет вам самые интересные места региона Кампания и расскажет о них увлекательные факты. До скорой встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсию проводила девушка Наталья: веселая и озорная.
Общаться легко и непринужденно.
Пожелание: больше следовать своему запланированному плану и меньше отвлекаться на миллион вопросов от нас, обучаемых :)
10 февраля 2020
Татьяна показала нам все тайные уголки Неаполя, рассказала много интересных историй, ребенку 9 лет и его родителям очень понравилось. Рекомендую, если нравятся немонотонные, нескучные, запоминающиеся прогулки по городу👍🤣🤣🤣🤣

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