Л Леонид Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊

A Andrey Ежедневная прогулка по Неаполю Отличный маршрут, компетентный гид.

Е Евгений Ежедневная прогулка по Неаполю Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.

В Вероника Ежедневная прогулка по Неаполю Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.

A Anna Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕

Л Любовь Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую

О Оксана Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!

Е Евгений Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе) читать дальше этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой! Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях

В Виктория Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!