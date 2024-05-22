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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вкусный Неаполь: гастрономический тур по южному городу
Гастрономическая экскурсия по Неаполю с дегустациями в колоритных заведениях. Узнайте город через его кухню и попробуйте лучшие местные блюда
Начало: Станция метро Toledo
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
€30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- AAndrey17 мая 2024Отличный маршрут, компетентный гид.
- ЕЕвгений13 мая 2024Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.
- ВВероника13 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.
- AAnna8 мая 2024Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕
- ЛЛюбовь22 апреля 2024Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую
- ООксана2 апреля 2024Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
- ЕЕвгений16 марта 2024Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
- ВВиктория25 февраля 2024Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
- AAirat24 сентября 2023Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Групповые»
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