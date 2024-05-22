Групповые экскурсии Неаполя

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
190 отзывов
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
89 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
30 за человека
Тайны и легенды Неаполя
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
45 за человека
Вкусный Неаполь: гастрономический тур по южному городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
1 отзыв
Вкусный Неаполь: гастрономический тур по южному городу
Гастрономическая экскурсия по Неаполю с дегустациями в колоритных заведениях. Узнайте город через его кухню и попробуйте лучшие местные блюда
Начало: Станция метро Toledo
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
45 за человека
Мистический Неаполь - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Мистический Неаполь - в мини-группе
Отправиться на поиски философского камня и прикоснуться к тайнам, охраняемым тамплиерами и масонами
Начало: в районе Пьяцца Муничипио (порт Неаполя)
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • A
    Andrey
    17 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Отличный маршрут, компетентный гид.
  • Е
    Евгений
    13 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Мира провела очень интересную и познавательную экскурсию. Рассказывала не только историю, но необычные легенды и мифы о разных местах. Благодаря ней знания о Неаполе стали структурными. Отдельная благодарность, за рекомендацию мест для самостоятельных прогулок.
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Неаполю
    Экскурсия очень понравилась! Увлекательный рассказ гида погружал в историю города. Первый раз были в Неаполе, наше знакомство прошло великолепно! Благодарим за интересную, познавательную прогулку по прекрасным местам Неаполя.
  • A
    Anna
    8 мая 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Спасибо Мире за чудесную прогулку по городу и за замечательный рассказ обо всем Неаполе ❤❤❤ Испанский квартал покорил мое сердце, как будто можно побывать в старых итальянских фильмах из нашего детства 💕
  • Л
    Любовь
    22 апреля 2024
    Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
    Экскурсия отличная, гид Мира супер. Рекомендую
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
    читать дальше

    этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой!

  • В
    Виктория
    25 февраля 2024
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
  • A
    Airat
    24 сентября 2023
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
    читать дальше

    логические переходы, использование цитат известных личностей, связанных с Неаполем, мы как будто прожили всю многовековую историю города в ретроспективе главных событий за два с половиной часа! Мы узнали многое о известных личностях, правившиж и живших в Неаполе! Для первого знакомства с городом это великолепно!!! Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Ежедневная прогулка по Неаполю
  2. Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
  3. Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
  4. Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
  5. Тайны и легенды Неаполя
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 30 до 45. Туристы уже оставили гидам 303 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Неаполе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Неаполя по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии
ХорошоТам