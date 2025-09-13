Круиз
Индивидуальный круиз по Сардинии: роскошь и история
Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: в порту Ольбия
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Барбаджия ждёт вас с природными красотами и развлечениями для всех возрастов. Насладитесь морскими видами, пещерами и обедом из молочного поросёнка
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от €640 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Индивидуальный трансфер в Ольбии - комфорт и удобство на каждом этапе вашего путешествия. Встреча в аэропорту, помощь с заселением и советы по сувенирам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
15 сен в 09:30
16 сен в 09:30
€150 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии: гастрономический тур
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€100 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ольбии
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в сентябре 2025
Сейчас в Ольбии в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 640. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ольбии (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 27 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь