Индивидуальные экскурсии в Ольбии с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ольбии на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Итальянская кухня из сердца Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
100 за всё до 3 чел.
Сардиния в круизе
🚗 На машине
Круиз
2 часа
1 отзыв
Сардиния в круизе
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Начало: в порту Ольбия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 150 за всё до 7 чел.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за человека
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Обзорная по Изумрудному побережью
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная по Изумрудному побережью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
90 за человека
Джип-тур по северной Сардинии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
950 за всё до 4 чел.
Чудотворный крест замка Дория
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Чудотворный крест замка Дория
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 6 чел.
Итальянский шопинг на Сардинии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 160 за всё до 10 чел.
Дегустация вин Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Дегустация вин Сардинии
Оказаться на заводе, вина которого получают медали на выставках, и попробовать местную продукцию
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Начало: Santa Teresa Gallura
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
600 за всё до 2 чел.
Трансфер + ознакомительный тур
Индивидуальная
2 часа
Трансфер + ознакомительный тур
Начало: Отель/аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    26 мая 2024
    Обзорная по Изумрудному побережью
    Очень легко,интересно, познавательно и дружелюбно!!!! Это было прекрасное время!
  • נ
    נינה
    16 сентября 2023
    Сардиния в круизе
    Спасибо большое нашему гиду по Сардинии! Экскурсия была захватывающей и очень интересной! Наш экскурсовод Ирина большая умница и профи. А,
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    еще чудесный, радушный и теплый человек! Мы были в круизе, и нам было очень важно, что бы экскурсия была не только интересной, но и хорошо организованной. У Ирины получилось и то, и другое! Искренне рекомендую и огромное спасибо ещё раз. Мы обязательно вернемся! 💛

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2021
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
  • I
    Irina
    18 сентября 2019
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
  • С
    Сергей
    2 мая 2019
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
  • О
    Олег
    11 ноября 2018
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
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    и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!

  • Я
    Яна
    3 августа 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
  • Г
    Гульжан
    14 июля 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени
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    на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое! До следующей встречи!

  • О
    Ольга
    25 июня 2017
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну"Прекрасная незнакомка" и"Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень
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    понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и дегустацией местных вин, затем посещением Нураг и красивейшего города Порто Черво и многое многое другое, а в завершении посещением агро-ресторана, с открывающимся прекрасным видом с обрыва на море и заходящее солнце, а параллельно можно было наслаждаться вкуснейшей Сардинской кухней и при этом слушать рассказ гида о традициях и приготовлении вкуснейшей в мире кухни. Отдельное огромное спасибо гиду Ирине!

  • И
    Ирина
    2 сентября 2015
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
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    также был хорош, на детей произвел впечатление десерт. Очень хорошее мнение сложилось и о гостеприимном хозяине Джузеппе, который лично представлял все блюда и искренне интересовался мнением гостей.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Индивидуальные»

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  4. Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
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Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июне 2024
Сейчас в Ольбии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 90 до 950. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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