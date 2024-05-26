1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€100 за всё до 3 чел.
Круиз
2 часа
Сардиния в круизе
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Начало: в порту Ольбия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Изумрудному побережью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудотворный крест замка Дория
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дегустация вин Сардинии
Оказаться на заводе, вина которого получают медали на выставках, и попробовать местную продукцию
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Начало: Santa Teresa Gallura
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер + ознакомительный тур
Начало: Отель/аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья26 мая 2024Очень легко,интересно, познавательно и дружелюбно!!!! Это было прекрасное время!
- ננינה16 сентября 2023Спасибо большое нашему гиду по Сардинии! Экскурсия была захватывающей и очень интересной! Наш экскурсовод Ирина большая умница и профи. А,
- ЕЕкатерина18 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
- IIrina18 сентября 2019Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
- ССергей2 мая 2019Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
- ООлег11 ноября 2018Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
- ЯЯна3 августа 2018Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
- ГГульжан14 июля 2018Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени
- ООльга25 июня 2017Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну"Прекрасная незнакомка" и"Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень
- ИИрина2 сентября 2015Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Индивидуальные»
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