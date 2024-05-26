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еще чудесный, радушный и теплый человек! Мы были в круизе, и нам было очень важно, что бы экскурсия была не только интересной, но и хорошо организованной. У Ирины получилось и то, и другое! Искренне рекомендую и огромное спасибо ещё раз. Мы обязательно вернемся! 💛