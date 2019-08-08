9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы с вами отплывем от берегов Сардинии на пароме и окажемся в городе Бонифаччо, который удивит наш современный взгляд на мир своей средневековостью во всем – архитектуре, укладе жизни, характере корсиканцев. Я расскажу вам массу невыдуманных историй из биографии полководца, из жизни корсиканцев.
В городе Бонифаччо нам предстоит пешая прогулка, посещение благоустроенных пещер и морского кладбища, а также вы увидите знаменитый артефакт и поймете, почему город находится под охраной ЮНЕСКО. Как и в любых туристических уголках, Бонифаччо наводнен кафе, барами и ресторанами. А попробовать именно то, что готовят только на Корсике, вы сможете на нашей экскурсии.
Организационные детали
Если вы без машины, то я заберу вас из отеля. Трансфер от отеля оплачивается дополнительно (1 евро за 1 км). Либо мы встретимся в порту, из которого отплывают паромы на Корсику. Стоимость билета на паром в одну сторону составляет около 20-25 евро на человека. Учитывайте, что вам понадобится и обратный билет.
Экскурсия проводится в будние дни в 09:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Местов встречи для начала тура Порт города Санта Тереза.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений.
В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!
Дина
7 ноября 2018
Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
Дарья
14 июля 2018
Отличный гид! Очень рекомендую!
Татьяна
26 июля 2016
Было интересно. Были вдвоем с дочкой (13 лет). Ирина рассказала и показала ключевые точки города, поделилась интересными и запоминающимися историческими моментами Корсики. Узнали, куда еще стоит заглянуть после экскурсии (ок 4 часов), а также разные варианты, где перекусить.
Я задавала много вопросов не только про Корсику, но и про Сардинию - какой мед стоит попробовать, например. Ирина щедро поделилась информацией по этому и не только этому вопросу. Спасибо!
Екатерина
20 октября 2015
Собирались поехать на Корсику, но паром, к сожалению, отменили в связи с невостребованностью. Поэтому поехали по изумрудному берегу. Ирина показала много красивых мест, в том числе, которые не входят в экскурсионный тур. Провела с нами весь день и рассказала множество исторических фактов и различных историй. Очень интересный гид и человек. Спасибо!))) Советую всем!)
Л.В.Корчагина
12 октября 2015
Сардиния великолепна!Но самое яркое впечатление осталось от Корсики,а точнее от города Бонифачо.Когда подходишь на пароме к скальному обрыву,на котором прилепились жилые дома...Дух захватывает!Обязательно посетите Корсику!Ирине большая благодарность,была точна по времени,информативна по содержанию экскурсии.Спасибо за внимание к отдыхающим,в салоне машины всегда было несколько бутылочек с родниковой водой.Ирина, до встречи в 2016 году!Ура!Мы уже с авиабилетами!!!
НАДЕЖДА
10 сентября 2015
9.09.15 вместе с чудесным экскурсоводом Ириной побывали на Корсике. Нас было три человека с разными вкусами и интересами, но экскурсия понравилась всем. Ирина очень интересно рассказала про историю страны, про её особенности,обычаи. Сама экскурсия была организована очень правильно,за небольшое время успели все увидеть, замечательно пообедать и купить сувениры. Ирочка, большое вам спасибо!
Александер
26 июня 2015
Очень понравилась Корсика,было все отлично организованно и продумано благодаря нашему гиду.Рекомендуем.
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Я буду с вами в качестве проводника в мир итальянской моды, чтобы время, потраченное на магазины в поисках желаемого, не показалось изнурительным. Я подскажу, где выгоднее делать покупки и в каких магазинах богаче ассортимент. Ну, а если вы решите разгуляться, помогу оформить tax-free.
Оказаться на заводе, вина которого отправляют в Кремль, и попробовать местную продукцию
Не бойтесь покупать вина в любом магазине Италии – здесь они все хорошие! Но куда любопытнее вкусить настоящего вина с винодельного завода. Если вам интересно разобраться в различных сортах и марках, научиться распознавать оттенки вкусов – приглашаю на дегустацию.
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Мы отправимся туда, где обитают неформалы из разных уголков земного шара. Здесь есть буддисты, живущие в пещерах. А есть растаманы, довольствующиеся навесом. Да и просто фрики с невероятно располагающими улыбками=)) Обещаю, знакомство с этими людьми станет интересным опытом!
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Очевидно, что лучшая кухня в мире – итальянская. Помните, даже героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» за кулинарными приключениями отправилась именно в Италию! Также и мы с вами поужинаем в ресторане, отнюдь не туристического толка. Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы. Сразу оговорюсь: сардская кухня значительно отличается от континентальной, и перед ужином я вам о ней все расскажу.
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия. Я встречу вас в аэропорту и на комфортабельном автомобиле отвезу в выбранный отель, а по пути расскажу о традициях острова и поделюсь ценными советами, которые наверняка пригодятся в путешествии. Приготовьтесь увидеть великолепные панорамы острова, разведать лучшие сувенирные магазины и рестораны, и, конечно, сделать превосходные фотографии с лучшими ракурсами Сардинии!
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Путешественников с круизного лайнера я встречу в порту Ольбия, и на автомобиле мы отправимся в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья. По дороге вы узнаете о прежней и о современной жизни сардов. Получите советы о том, что стоит привезти на память о Сардинии. А еще вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия!
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
В этой экскурсии речь идет о романтичном месте, корнями уходящем в средневековье, о Кастельсардо. Город основан в 11 веке знатной итальянской фамилией. Вы узнаете необычную историю этой семьи, а также посетите родовое гнездо ее членов — замок Дориа, который венчает скалу. За замком шлейфом тянется красочная мозаика домиков. Уже издали картина обосновавшегося на скале города притягивает взгляд и хочется непременно туда отправиться!