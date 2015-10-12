9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы приехали отдыхать на Сардинию? Почему бы не разнообразить ваше путешествие и не побывать на острове Корсика? Легендарная родина самого Наполеона находится всего в 12 километрах! Обжитые пещеры, морское кладбище и своеобразная архитектура корсиканского города Бонифаччо поразят вас в самое сердце и переместят в обаятельное Средневековье.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы с вами отплывем от берегов Сардинии на пароме и окажемся в городе Бонифаччо, который удивит наш современный взгляд на мир своей средневековостью во всем – архитектуре, укладе жизни, характере корсиканцев. Я расскажу вам массу невыдуманных историй из биографии полководца, из жизни корсиканцев.

В городе Бонифаччо нам предстоит пешая прогулка, посещение благоустроенных пещер и морского кладбища, а также вы увидите знаменитый артефакт и поймете, почему город находится под охраной ЮНЕСКО. Как и в любых туристических уголках, Бонифаччо наводнен кафе, барами и ресторанами. А попробовать именно то, что готовят только на Корсике, вы сможете на нашей экскурсии.

Организационные детали

Если вы без машины, то я заберу вас из отеля. Трансфер от отеля оплачивается дополнительно (€2 за 1 км). Либо мы встретимся в порту, из которого отплывают паромы на Корсику. Стоимость билета на паром в одну сторону составляет около €20-25 на человека. Учитывайте, что вам понадобится и обратный билет.