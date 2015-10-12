9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из итальянской Сардинии на французскую Корсику

Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Вы приехали отдыхать на Сардинию? Почему бы не разнообразить ваше путешествие и не побывать на острове Корсика? Легендарная родина самого Наполеона находится всего в 12 километрах! Обжитые пещеры, морское кладбище и своеобразная архитектура корсиканского города Бонифаччо поразят вас в самое сердце и переместят в обаятельное Средневековье.
5
9 отзывов
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику

Описание экскурсии

Мы с вами отплывем от берегов Сардинии на пароме и окажемся в городе Бонифаччо, который удивит наш современный взгляд на мир своей средневековостью во всем – архитектуре, укладе жизни, характере корсиканцев. Я расскажу вам массу невыдуманных историй из биографии полководца, из жизни корсиканцев.

В городе Бонифаччо нам предстоит пешая прогулка, посещение благоустроенных пещер и морского кладбища, а также вы увидите знаменитый артефакт и поймете, почему город находится под охраной ЮНЕСКО. Как и в любых туристических уголках, Бонифаччо наводнен кафе, барами и ресторанами. А попробовать именно то, что готовят только на Корсике, вы сможете на нашей экскурсии.

Организационные детали

Если вы без машины, то я заберу вас из отеля. Трансфер от отеля оплачивается дополнительно (€2 за 1 км). Либо мы встретимся в порту, из которого отплывают паромы на Корсику. Стоимость билета на паром в одну сторону составляет около €20-25 на человека. Учитывайте, что вам понадобится и обратный билет.

в будние дни в 09:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Порт города Санта Тереза
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 09:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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Л.В.Корчагина
Сардиния великолепна! Но самое яркое впечатление осталось от Корсики,а точнее от города Бонифачо. Когда подходишь на пароме к скальному обрыву,на котором прилепились жилые дома… Дух захватывает! Обязательно посетите Корсику! Ирине
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большая благодарность,была точна по времени,информативна по содержанию экскурсии. Спасибо за внимание к отдыхающим,в салоне машины всегда было несколько бутылочек с родниковой водой. Ирина, до встречи в 2016 году! Ура!Мы уже с авиабилетами!!!

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Т
Было интересно. Были вдвоем с дочкой (13 лет). Ирина рассказала и показала ключевые точки города, поделилась интересными и запоминающимися историческими моментами Корсики. Узнали, куда еще стоит заглянуть после экскурсии (ок
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4 часов), а также разные варианты, где перекусить.
Я задавала много вопросов не только про Корсику, но и про Сардинию - какой мед стоит попробовать, например. Ирина щедро поделилась информацией по этому и не только этому вопросу. Спасибо!

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Н
9.09.15 вместе с чудесным экскурсоводом Ириной побывали на Корсике. Нас было три человека с разными вкусами и интересами, но экскурсия понравилась всем. Ирина очень интересно рассказала про историю страны, про её особенности,обычаи. Сама экскурсия была организована очень правильно,за небольшое время успели все увидеть, замечательно пообедать и купить сувениры. Ирочка, большое вам спасибо!
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Е
Собирались поехать на Корсику, но паром, к сожалению, отменили в связи с невостребованностью. Поэтому поехали по изумрудному берегу. Ирина показала много красивых мест, в том числе, которые не входят в экскурсионный тур. Провела с нами весь день и рассказала множество исторических фактов и различных историй. Очень интересный гид и человек. Спасибо!))) Советую всем!)
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Konstantin
Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!
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Д
Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
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