9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы с вами отплывем от берегов Сардинии на пароме и окажемся в городе Бонифаччо, который удивит наш современный взгляд на мир своей средневековостью во всем – архитектуре, укладе жизни, характере корсиканцев. Я расскажу вам массу невыдуманных историй из биографии полководца, из жизни корсиканцев.

В городе Бонифаччо нам предстоит пешая прогулка, посещение благоустроенных пещер и морского кладбища, а также вы увидите знаменитый артефакт и поймете, почему город находится под охраной ЮНЕСКО. Как и в любых туристических уголках, Бонифаччо наводнен кафе, барами и ресторанами. А попробовать именно то, что готовят только на Корсике, вы сможете на нашей экскурсии.