9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Из итальянской Сардинии на французскую Корсику

Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта

Ирина
Задать вопрос
Ирина – ваш гид
Вы приехали отдыхать на Сардинию? Почему бы не разнообразить ваше путешествие и не побывать на острове Корсика? Легендарная родина самого Наполеона находится всего в 12 километрах! Обжитые пещеры, морское кладбище и своеобразная архитектура корсиканского города Бонифаччо поразят вас в самое сердце и переместят в обаятельное Средневековье.
100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча Порт города Санта Тереза
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
5
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику

Что вас ожидает

Мы с вами отплывем от берегов Сардинии на пароме и окажемся в городе Бонифаччо, который удивит наш современный взгляд на мир своей средневековостью во всем – архитектуре, укладе жизни, характере корсиканцев. Я расскажу вам массу невыдуманных историй из биографии полководца, из жизни корсиканцев.

В городе Бонифаччо нам предстоит пешая прогулка, посещение благоустроенных пещер и морского кладбища, а также вы увидите знаменитый артефакт и поймете, почему город находится под охраной ЮНЕСКО. Как и в любых туристических уголках, Бонифаччо наводнен кафе, барами и ресторанами. А попробовать именно то, что готовят только на Корсике, вы сможете на нашей экскурсии.

Организационные детали

Если вы без машины, то я заберу вас из отеля. Трансфер от отеля оплачивается дополнительно (1 евро за 1 км). Либо мы встретимся в порту, из которого отплывают паромы на Корсику. Стоимость билета на паром в одну сторону составляет около 20-25 евро на человека. Учитывайте, что вам понадобится и обратный билет.

Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику

Экскурсия проводится в будние дни в 09:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура Порт города Санта Тереза.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 августа 2019
Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
18 июля 2019
Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!
7 ноября 2018
Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
14 июля 2018
Отличный гид! Очень рекомендую!
26 июля 2016
Было интересно. Были вдвоем с дочкой (13 лет). Ирина рассказала и показала ключевые точки города, поделилась интересными и запоминающимися историческими моментами Корсики. Узнали, куда еще стоит заглянуть после экскурсии (ок 4 часов), а также разные варианты, где перекусить.
Я задавала много вопросов не только про Корсику, но и про Сардинию - какой мед стоит попробовать, например. Ирина щедро поделилась информацией по этому и не только этому вопросу. Спасибо!
20 октября 2015
Собирались поехать на Корсику, но паром, к сожалению, отменили в связи с невостребованностью. Поэтому поехали по изумрудному берегу. Ирина показала много красивых мест, в том числе, которые не входят в экскурсионный тур. Провела с нами весь день и рассказала множество исторических фактов и различных историй. Очень интересный гид и человек. Спасибо!))) Советую всем!)
Л.В.Корчагина
12 октября 2015
Сардиния великолепна!Но самое яркое впечатление осталось от Корсики,а точнее от города Бонифачо.Когда подходишь на пароме к скальному обрыву,на котором прилепились жилые дома...Дух захватывает!Обязательно посетите Корсику!Ирине большая благодарность,была точна по времени,информативна по содержанию экскурсии.Спасибо за внимание к отдыхающим,в салоне машины всегда было несколько бутылочек с родниковой водой.Ирина, до встречи в 2016 году!Ура!Мы уже с авиабилетами!!!
10 сентября 2015
9.09.15 вместе с чудесным экскурсоводом Ириной побывали на Корсике. Нас было три человека с разными вкусами и интересами, но экскурсия понравилась всем. Ирина очень интересно рассказала про историю страны, про её особенности,обычаи. Сама экскурсия была организована очень правильно,за небольшое время успели все увидеть, замечательно пообедать и купить сувениры. Ирочка, большое вам спасибо!

26 июня 2015
Очень понравилась Корсика,было все отлично организованно и продумано благодаря нашему гиду.Рекомендуем.

Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Итальянский шоппинг на Сардинии
От 120 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Я буду с вами в качестве проводника в мир итальянской моды, чтобы время, потраченное на магазины в поисках желаемого, не показалось изнурительным. Я подскажу, где выгоднее делать покупки и в каких магазинах богаче ассортимент. Ну, а если вы решите разгуляться, помогу оформить tax-free.
Дегустация вин СардинииДегустация вин СардинииДегустация вин Сардинии
150 за экскурсию
3 часа
Оказаться на заводе, вина которого отправляют в Кремль, и попробовать местную продукцию
Не бойтесь покупать вина в любом магазине Италии – здесь они все хорошие! Но куда любопытнее вкусить настоящего вина с винодельного завода. Если вам интересно разобраться в различных сортах и марках, научиться распознавать оттенки вкусов – приглашаю на дегустацию.
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)
От 144 за экскурсию
4 часа
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Мы отправимся туда, где обитают неформалы из разных уголков земного шара. Здесь есть буддисты, живущие в пещерах. А есть растаманы, довольствующиеся навесом. Да и просто фрики с невероятно располагающими улыбками=)) Обещаю, знакомство с этими людьми станет интересным опытом!
Итальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца Сардинии
От 72 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Очевидно, что лучшая кухня в мире – итальянская. Помните, даже героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» за кулинарными приключениями отправилась именно в Италию! Также и мы с вами поужинаем в ресторане, отнюдь не туристического толка. Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы. Сразу оговорюсь: сардская кухня значительно отличается от континентальной, и перед ужином я вам о ней все расскажу.
Трансфер + ознакомительный тур по СардинииТрансфер + ознакомительный тур по СардинииТрансфер + ознакомительный тур по Сардинии
150 за трансфер
2 часа
3 отзыва
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия. Я встречу вас в аэропорту и на комфортабельном автомобиле отвезу в выбранный отель, а по пути расскажу о традициях острова и поделюсь ценными советами, которые наверняка пригодятся в путешествии. Приготовьтесь увидеть великолепные панорамы острова, разведать лучшие сувенирные магазины и рестораны, и, конечно, сделать превосходные фотографии с лучшими ракурсами Сардинии!
Сардиния в круизеСардиния в круизеСардиния в круизе
скидка20%
От
€150
120 за экскурсию
4 часа
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Путешественников с круизного лайнера я встречу в порту Ольбия, и на автомобиле мы отправимся в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья. По дороге вы узнаете о прежней и о современной жизни сардов. Получите советы о том, что стоит привезти на память о Сардинии. А еще вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия!
Чудотворный крест замка ДорияЧудотворный крест замка ДорияЧудотворный крест замка Дория
500 за экскурсию
8 часов
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
В этой экскурсии речь идет о романтичном месте, корнями уходящем в средневековье, о Кастельсардо. Город основан в 11 веке знатной итальянской фамилией. Вы узнаете необычную историю этой семьи, а также посетите родовое гнездо ее членов — замок Дориа, который венчает скалу. За замком шлейфом тянется красочная мозаика домиков. Уже издали картина обосновавшегося на скале города притягивает взгляд и хочется непременно туда отправиться!

Выбирайте и другие экскурсии в Ольбии

За городомГрупповыеОбзорныеВ другой городНа автомобилеГастрономическиеТрансферыПешкомНеобычные маршрутыВсеМода и винтажСо скидкойИндивидуальные