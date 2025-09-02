3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Первым делом вы познакомитесь с Барбаджией — удивительным горным регионом Сардинии, где вершины скал отливают серебром. Вам расскажут о его истории, а после вы отправитесь в небольшой городок Кала Гононе на берегу залива Орозеи. Там вы сядете на кораблик и поплывёте к гротам Буэ-Марино. Гид-спелеолог проведёт вас по лабиринтам из сталактитов и сталагмитов, и вы узнаете, пристанищем для кого раньше служили эти пещеры. А после вы поплаваете и позагораете на одном из живописнейших и чистых восточных пляжей Сардинии.
Вся Сардиния в миниатюре
По возвращении в Кала Гононе вы заглянете в местный аквариум, где увидите ярких обитателей Тирренского моря. А в гостях у сардинского пастуха вкусно пообедаете: список блюд традиционной кухни Сардинии возглавляет молочный поросёнок на вертеле. А также лучше познакомитесь с культурой и бытом Сардинии. Узнаете, как пекут сардинский хлеб и какие промыслы здесь в ходу.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются транспортные расходы €290 с группы (для отдыхающих в районе Коста Смеральда)
Аренда лодки — от €300 с группы, обед — по желанию
Экскурсию проводит команда гидов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 150 туристов
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Хотим выразить благодарность гиду Андрею за насыщенный, познавательный и вкусный день на Сардинии! Маршрут был построен отлично: мы начали с уникальных археологических древностей, почувствовали дыхание времени, затем насладились живописнейшими пейзажами и читать дальшеуменьшить
захватывающими дух панорамными видами. Специей тура стала гастрономическая часть программы! Посещение местного фермерского рынка, где мы выбрали лучшие сыры, мясные деликатесы, прошутто, ручной работы туррон и местное вино, а затем дегустировали всё это на импровизированном пикнике! Кульминацией дня стала изюминка программы — купание в бирюзовых, ласковых водах Коста-Смеральды. Идеальное завершение путешествия. Всю дорогу нас сопровождал интересный рассказ Андрея: он с такой любовью и глубоким знанием делился историями, фактами и даже лингвистическими экскурсами, что время пролетело незаметно. Андрей, огромное спасибо за вашу работу и энергетику! Вы подарили нам не просто экскурсию, а яркое и теплое воспоминание, которое останется с нами навсегда. Всех Вам благ! Очень рекомендуем всем путешественникам!
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Олег
Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по читать дальшеуменьшить
любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!
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М
Мария
Отличная экскурсия!!!! Андрей замечательный гид. Прекрасно разработанный маршрут. Мы получили огромное удовольствие. А обед у пастуха оставил неизгладимое впечатление. огромное спасибо Андрею за прекрасно проведенное время.
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Василий
Мы совместили переезд с юга Сардинии на север с прекрасными экскурсиями в Бозу, Алгеро, грот Нептуна,…. Время пролетело незаметно. Спасибо Андрею за интересные экскурсии, прекрасные знания истории и традиций, за позитив!
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С
Сергей
Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
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Екатерина
Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
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