3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Горные пейзажи и морская прогулка к Буэ-Марино

Первым делом вы познакомитесь с Барбаджией — удивительным горным регионом Сардинии, где вершины скал отливают серебром. Вам расскажут о его истории, а после вы отправитесь в небольшой городок Кала Гононе на берегу залива Орозеи. Там вы сядете на кораблик и поплывёте к гротам Буэ-Марино. Гид-спелеолог проведёт вас по лабиринтам из сталактитов и сталагмитов, и вы узнаете, пристанищем для кого раньше служили эти пещеры. А после вы поплаваете и позагораете на одном из живописнейших и чистых восточных пляжей Сардинии.

Вся Сардиния в миниатюре

По возвращении в Кала Гононе вы заглянете в местный аквариум, где увидите ярких обитателей Тирренского моря. А в уникальном агротуристическом комплексе Су-Гологоне — настоящем музее под открытым небом — вкусно пообедаете: список блюд традиционной кухни Сардинии возглавляет молочный поросёнок на вертеле. А также лучше познакомитесь с культурой и бытом Сардинии. Узнаете, как пекут сардинский хлеб и какие промыслы здесь в ходу, прогуляетесь по аллее ароматных трав и в тени эвкалиптов, посидите с аперитивом на одной из террас. А ваши дети тем временем могут заняться лепкой или рисованием.