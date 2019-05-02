3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне

Андрей
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Андрей – представитель гидов
В Барбаджии вы найдёте природные красоты и интересные развлечения для всех возрастов.

Вас увлекут виды морских просторов и купание в чистой воде, прогулка по таинственным пещерам и музею под открытым небом, где можно увидеть Сардинию и её сельскую жизнь в миниатюре.

А уж обед из молочного поросёнка, как заведено в местных широтах, — пальчики оближешь! Эта поездка обещает вам яркие впечатления и приятный семейный отдых.
120 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей

Что вас ожидает

Горные пейзажи и морская прогулка к Буэ-Марино
Первым делом вы познакомитесь с Барбаджией — удивительным горным регионом Сардинии, где вершины скал отливают серебром. Вам расскажут о его истории, а после вы отправитесь в небольшой городок Кала Гононе на берегу залива Орозеи. Там вы сядете на кораблик и поплывёте к гротам Буэ-Марино. Гид-спелеолог проведёт вас по лабиринтам из сталактитов и сталагмитов, и вы узнаете, пристанищем для кого раньше служили эти пещеры. А после вы поплаваете и позагораете на одном из живописнейших и чистых восточных пляжей Сардинии.

Вся Сардиния в миниатюре
По возвращении в Кала Гононе вы заглянете в местный аквариум, где увидите ярких обитателей Тирренского моря. А в уникальном агротуристическом комплексе Су-Гологоне — настоящем музее под открытым небом — вкусно пообедаете: список блюд традиционной кухни Сардинии возглавляет молочный поросёнок на вертеле. А также лучше познакомитесь с культурой и бытом Сардинии. Узнаете, как пекут сардинский хлеб и какие промыслы здесь в ходу, прогуляетесь по аллее ароматных трав и в тени эвкалиптов, посидите с аперитивом на одной из террас. А ваши дети тем временем могут заняться лепкой или рисованием.

Организационные детали

  • Обед и прогулка на катере оплачиваются дополнительно (уточняйте при бронировании).
  • Экскурсию проводит команда гидов.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Андрей
Андрей
Меня зовут Андрей, 10 лет я живу на Сардинии. За эти годы я не только полюбил, но и отлично изучил остров. Я являюсь лицензированным гидом на Сардинии, вместе с командой единомышленников провожу интересные экскурсии, оказываю услуги по бронированию отелей, аренде вилл и апартаментов, яхт и автомобилей. Доверьте мне ваши заботы и наслаждайтесь отдыхом!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 мая 2019
Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
11 ноября 2018
Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!
12 июля 2018
Отличная экскурсия!!!! Андрей замечательный гид. Прекрасно разработанный маршрут. Мы получили огромное удовольствие. А обед у пастуха оставил неизгладимое впечатление. огромное спасибо Андрею за прекрасно проведенное время.

Андрей проводит ещё 1 экскурсию

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