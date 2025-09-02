3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

В Барбаджии вы найдёте природные красоты и интересные развлечения для всех возрастов.Вас увлекут виды морских просторов и купание в чистой воде, прогулка по таинственным пещерам и музею под открытым небом,

где можно увидеть Сардинию и её сельскую жизнь в миниатюре. А уж обед из молочного поросёнка, как заведено в местных широтах, — пальчики оближешь! Эта поездка обещает вам яркие впечатления и приятный семейный отдых.

Описание экскурсии

Горные пейзажи и морская прогулка к Буэ-Марино

Первым делом вы познакомитесь с Барбаджией — удивительным горным регионом Сардинии, где вершины скал отливают серебром. Вам расскажут о его истории, а после вы отправитесь в небольшой городок Кала Гононе на берегу залива Орозеи. Там вы сядете на кораблик и поплывёте к гротам Буэ-Марино. Гид-спелеолог проведёт вас по лабиринтам из сталактитов и сталагмитов, и вы узнаете, пристанищем для кого раньше служили эти пещеры. А после вы поплаваете и позагораете на одном из живописнейших и чистых восточных пляжей Сардинии.

Вся Сардиния в миниатюре

По возвращении в Кала Гононе вы заглянете в местный аквариум, где увидите ярких обитателей Тирренского моря. А в гостях у сардинского пастуха вкусно пообедаете: список блюд традиционной кухни Сардинии возглавляет молочный поросёнок на вертеле. А также лучше познакомитесь с культурой и бытом Сардинии. Узнаете, как пекут сардинский хлеб и какие промыслы здесь в ходу.

Организационные детали