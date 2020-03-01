Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Сказочная Сардиния

Мы отправимся в Порто Черво — город миллионеров, где швартуются грандиозные яхты и автомобили класса люкс. Наслаждаясь живописным видом с лучшей панорамной площадки, вы узнаете, как возник этот уголок роскоши среди бухт Тирренского моря. Там можно будет выпить чашечку настоящего итальянского кофе и полюбоваться «можжевеловым заливом». Это не единственное необычное название — в ходе экскурсии по Изумрудному побережью нам повстречаются «розмариновый пляж», «бухта лисы», «мыс капризный» и «сладкая невеста». Все это — владения принца Карима Агахана, о котором мы также поговорим во время прогулки.

Сардиния изнутри

Вы узнаете всё о жизни сардов до прихода туризма на остров, когда мы посетим местный рынок с его колоритными обитателями. Там же я познакомлю вас с тем, что употребляют сарды и становятся долгожителями. А еще вы погрузитесь в доисторические времена Сардинии, когда здесь жили великаны.