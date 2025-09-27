Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Лучшее время для круиза по Сардинии - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми прелестями острова. В мае и октябре также можно путешествовать, но температура может быть ниже, а море прохладнее. В остальные месяцы, хотя погода менее предсказуема, посещение Сардинии всё же возможно, но стоит быть готовым к более прохладным дням и возможным осадкам.

Путешественников с круизного лайнера встретят в порту Ольбия и на автомобиле отправят в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья.По дороге расскажут о прежней и современной жизни сардов, дадут советы о том,

что стоит привезти на память о Сардинии. Вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия. Посетите Порто Черво - город миллионеров, где швартуются грандиозные яхты и автомобили класса люкс. Насладитесь живописным видом с панорамной площадки, узнаете, как возник этот уголок роскоши среди бухт Тирренского моря. Попробуете настоящий итальянский кофе и полюбуетесь "можжевеловым заливом". В ходе экскурсии по Изумрудному побережью встретите "розмариновый пляж", "бухту лисы", "мыс капризный" и "сладкую невесту". Узнаете о жизни сардов до прихода туризма на остров, посетите местный рынок с его колоритными обитателями. Погрузитесь в доисторические времена Сардинии, когда здесь жили великаны

Описание экскурсии

Сказочная Сардиния

Мы отправимся в Порто Черво — город миллионеров, где швартуются грандиозные яхты и автомобили класса люкс. Наслаждаясь живописным видом с лучшей панорамной площадки, вы узнаете, как возник этот уголок роскоши среди бухт Тирренского моря. Там можно будет выпить чашечку настоящего итальянского кофе и полюбоваться «можжевеловым заливом». Это не единственное необычное название — в ходе экскурсии по Изумрудному побережью нам повстречаются «розмариновый пляж», «бухта лисы», «мыс капризный» и «сладкая невеста». Все это — владения принца Карима Агахана, о котором мы также поговорим во время прогулки.

Сардиния изнутри

Вы узнаете всё о жизни сардов до прихода туризма на остров, когда мы посетим местный рынок с его колоритными обитателями. Там же я познакомлю вас с тем, что употребляют сарды и становятся долгожителями. А еще вы погрузитесь в доисторические времена Сардинии, когда здесь жили великаны.

Организационные детали

Мы предоставим комфортабельный автомобиль и уделим каждому месту столько внимания, сколько потребуется вам. Вся прогулка будет основываться на личных пожеланиях и интересах, чтобы ваше драгоценное время во время стоянки лайнера было насыщено пользой.