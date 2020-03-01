Ирина проводит ещё 7 экскурсий

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Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове

Ирина
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Ирина – ваш гид
Путешественников с круизного лайнера я встречу в порту Ольбия, и на автомобиле мы отправимся в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья.

По дороге вы узнаете о прежней и о современной жизни сардов.

Получите советы о том, что стоит привезти на память о Сардинии.

А еще вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия!
От
€150
120 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча — в порту Ольбия
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Сардиния в круизе
Сардиния в круизе

Что вас ожидает

Сказочная Сардиния
Мы отправимся в Порто Черво — город миллионеров, где швартуются грандиозные яхты и автомобили класса люкс. Наслаждаясь живописным видом с лучшей панорамной площадки, вы узнаете, как возник этот уголок роскоши среди бухт Тирренского моря. Там можно будет выпить чашечку настоящего итальянского кофе и полюбоваться «можжевеловым заливом». Это не единственное необычное название — в ходе экскурсии по Изумрудному побережью нам повстречаются «розмариновый пляж», «бухта лисы», «мыс капризный» и «сладкая невеста». Все это — владения принца Карима Агахана, о котором мы также поговорим во время прогулки.

Сардиния изнутри
Вы узнаете всё о жизни сардов до прихода туризма на остров, когда мы посетим местный рынок с его колоритными обитателями. Там же я познакомлю вас с тем, что употребляют сарды и становятся долгожителями. А еще вы погрузитесь в доисторические времена Сардинии, когда здесь жили великаны.

Организационные детали

  • Мы предоставим комфортабельный автомобиль и уделим каждому месту столько времени, сколько потребуется вам. Вся прогулка будет основываться на личных пожеланиях и интересах, чтобы ваше драгоценное время во время стоянки лайнера было насыщено пользой.
  • Минимальное время экскурсии — 2 часа, оплачивается из расчета 150 евро. Каждый последующий час гида с автомобилем стоит 50 евро в час.
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе
Сардиния в круизе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — в порту Ольбия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Итальянский шоппинг на Сардинии
От 120 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Я буду с вами в качестве проводника в мир итальянской моды, чтобы время, потраченное на магазины в поисках желаемого, не показалось изнурительным. Я подскажу, где выгоднее делать покупки и в каких магазинах богаче ассортимент. Ну, а если вы решите разгуляться, помогу оформить tax-free.
Из итальянской Сардинии на французскую КорсикуИз итальянской Сардинии на французскую КорсикуИз итальянской Сардинии на французскую Корсику
100 за человека
6 часов
9 отзывов
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Вы приехали отдыхать на Сардинию? Почему бы не разнообразить ваше путешествие и не побывать на острове Корсика? Легендарная родина самого Наполеона находится всего в 12 километрах! Обжитые пещеры, морское кладбище и своеобразная архитектура корсиканского города Бонифаччо поразят вас в самое сердце и переместят в обаятельное Средневековье.
Дегустация вин СардинииДегустация вин СардинииДегустация вин Сардинии
150 за экскурсию
3 часа
Оказаться на заводе, вина которого отправляют в Кремль, и попробовать местную продукцию
Не бойтесь покупать вина в любом магазине Италии – здесь они все хорошие! Но куда любопытнее вкусить настоящего вина с винодельного завода. Если вам интересно разобраться в различных сортах и марках, научиться распознавать оттенки вкусов – приглашаю на дегустацию.
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты ;)
От 144 за экскурсию
4 часа
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Мы отправимся туда, где обитают неформалы из разных уголков земного шара. Здесь есть буддисты, живущие в пещерах. А есть растаманы, довольствующиеся навесом. Да и просто фрики с невероятно располагающими улыбками=)) Обещаю, знакомство с этими людьми станет интересным опытом!
Итальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца СардинииИтальянская кухня из сердца Сардинии
От 72 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Очевидно, что лучшая кухня в мире – итальянская. Помните, даже героиня Джулии Робертс в фильме «Ешь, молись, люби» за кулинарными приключениями отправилась именно в Италию! Также и мы с вами поужинаем в ресторане, отнюдь не туристического толка. Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы. Сразу оговорюсь: сардская кухня значительно отличается от континентальной, и перед ужином я вам о ней все расскажу.
Трансфер + ознакомительный тур по СардинииТрансфер + ознакомительный тур по СардинииТрансфер + ознакомительный тур по Сардинии
150 за трансфер
2 часа
3 отзыва
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия. Я встречу вас в аэропорту и на комфортабельном автомобиле отвезу в выбранный отель, а по пути расскажу о традициях острова и поделюсь ценными советами, которые наверняка пригодятся в путешествии. Приготовьтесь увидеть великолепные панорамы острова, разведать лучшие сувенирные магазины и рестораны, и, конечно, сделать превосходные фотографии с лучшими ракурсами Сардинии!
Чудотворный крест замка ДорияЧудотворный крест замка ДорияЧудотворный крест замка Дория
500 за экскурсию
8 часов
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
В этой экскурсии речь идет о романтичном месте, корнями уходящем в средневековье, о Кастельсардо. Город основан в 11 веке знатной итальянской фамилией. Вы узнаете необычную историю этой семьи, а также посетите родовое гнездо ее членов — замок Дориа, который венчает скалу. За замком шлейфом тянется красочная мозаика домиков. Уже издали картина обосновавшегося на скале города притягивает взгляд и хочется непременно туда отправиться!

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