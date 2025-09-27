Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Путешественников с круизного лайнера встретят в порту Ольбия и на автомобиле отправят в поездку вдоль знаменитого Изумрудного побережья.
По дороге расскажут о прежней и современной жизни сардов, дадут советы о том, читать дальшеуменьшить
что стоит привезти на память о Сардинии. Вы искупаетесь на волшебном пляже и сделаете лучшие фото из всего вашего путешествия. Посетите Порто Черво - город миллионеров, где швартуются грандиозные яхты и автомобили класса люкс.
Насладитесь живописным видом с панорамной площадки, узнаете, как возник этот уголок роскоши среди бухт Тирренского моря. Попробуете настоящий итальянский кофе и полюбуетесь "можжевеловым заливом".
В ходе экскурсии по Изумрудному побережью встретите "розмариновый пляж", "бухту лисы", "мыс капризный" и "сладкую невесту".
Узнаете о жизни сардов до прихода туризма на остров, посетите местный рынок с его колоритными обитателями. Погрузитесь в доисторические времена Сардинии, когда здесь жили великаны
Лучшее время для круиза по Сардинии - с июня по сентябрь. В это время погода теплая и солнечная, что позволяет насладиться всеми прелестями острова. В мае и октябре также можно путешествовать, но температура может быть ниже, а море прохладнее. В остальные месяцы, хотя погода менее предсказуема, посещение Сардинии всё же возможно, но стоит быть готовым к более прохладным дням и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Порто Черво
Изумрудное побережье
Местный рынок
Описание экскурсии
Сказочная Сардиния
Мы отправимся в Порто Черво — город миллионеров, где швартуются грандиозные яхты и автомобили класса люкс. Наслаждаясь живописным видом с лучшей панорамной площадки, вы узнаете, как возник этот уголок роскоши среди бухт Тирренского моря. Там можно будет выпить чашечку настоящего итальянского кофе и полюбоваться «можжевеловым заливом». Это не единственное необычное название — в ходе экскурсии по Изумрудному побережью нам повстречаются «розмариновый пляж», «бухта лисы», «мыс капризный» и «сладкая невеста». Все это — владения принца Карима Агахана, о котором мы также поговорим во время прогулки.
Сардиния изнутри
Вы узнаете всё о жизни сардов до прихода туризма на остров, когда мы посетим местный рынок с его колоритными обитателями. Там же я познакомлю вас с тем, что употребляют сарды и становятся долгожителями. А еще вы погрузитесь в доисторические времена Сардинии, когда здесь жили великаны.
Организационные детали
Мы предоставим комфортабельный автомобиль и уделим каждому месту столько внимания, сколько потребуется вам. Вся прогулка будет основываться на личных пожеланиях и интересах, чтобы ваше драгоценное время во время стоянки лайнера было насыщено пользой.
Возможно увеличить продолжительность экскурсии за доплату. Подробности в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в порту Ольбия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Игорь
Эпиграф:Над синим морем, где волна ласкает берег, Среди холмов, где вековой стоит гранит, Есть остров, что мечты приносит, словно веер, Сардиния – он сердцем каждого манит. От всей души выражаем благодарность читать дальшеуменьшить
нашему гиду Ирине. Вам удалось просто очаровать и влюбить нас в этот остров-аватар😍. Без лишних слов скажем,что весь дальнейший путь на лайнере мы вспоминали и мечтали вернуться снова😇. В следующем году у нас двойной юбилей: 1. 6:0 в нашу пользу. 2. 45 лет дружбы со школьной скамьи☝️. И теперь мы строим планы - отпраздновать эти события 3-мя семьями на этом чудесном,фантастическом острове🏝️😎С уважением,Игорь и Елена,Игорь и Наталья
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נינה
Спасибо большое нашему гиду по Сардинии! Экскурсия была захватывающей и очень интересной! Наш экскурсовод Ирина большая умница и профи. А, еще чудесный, радушный и теплый человек! Мы были в круизе, читать дальшеуменьшить
и нам было очень важно, что бы экскурсия была не только интересной, но и хорошо организованной. У Ирины получилось и то, и другое! Искренне рекомендую и огромное спасибо ещё раз. Мы обязательно вернемся! 💛
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Алексей
Хорошая экскурсия, обаятельная ведущая, интересный рассказ