Все экскурсии в Ольбии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ольбии – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 18 ⭐ отзывов, цены от €72. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ольбии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
€120
за 1 чел.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
Индивидуальная экскурсия
4ч
€150
за 1-7 чел.
Сардиния в круизе
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Индивидуальная экскурсия
8ч
€250
за 1-4 чел.
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Индивидуальная экскурсия
4ч
€300
за 1-7 чел.
Романтический ужин в горах Сардинии
Побывать в усадьбе знаменитого певца и оценить блюда сардинской кухни
Индивидуальный трансфер
2ч
€150
за 1-7 чел.
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Индивидуальная экскурсия
8ч
€500
за 1-6 чел.
Чудотворный крест замка Дория
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
6ч
€100
за 1 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
в будние дни в 09:30
Индивидуальная экскурсия
4ч
€120
за 1-10 чел.
Итальянский шоппинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-7 чел.
Дегустация вин Сардинии
Оказаться на заводе, вина которого отправляют в Кремль, и попробовать местную продукцию
Индивидуальная экскурсия
4ч
€144
за 1-6 чел.
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;)
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Индивидуальная экскурсия
3ч
€72
за 1-6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Последние отзывы «Экскурсии Ольбии»
- ЕЕкатерина18 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
- IIrina18 сентября 2019Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
- ААнатолий8 августа 2019Отличная экскурсия, ГИД великолепен!
- KKonstantin18 июля 2019Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге! Рекомендуем!
- ССергей2 мая 2019Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
- ООлег11 ноября 2018Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!
- ДДина7 ноября 2018Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
- ЯЯна3 августа 2018Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
- ГГульжан14 июля 2018Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое! До следующей встречи!
- Отзыв на: Итальянская кухня из сердца СардинииООльга25 июня 2017Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и дегустацией местных вин, затем посещением Нураг и красивейшего города Порто Черво и многое многое другое, а в завершении посещением агро-ресторана, с открывающимся прекрасным видом с обрыва на море и заходящее солнце, а параллельно можно было наслаждаться вкуснейшей Сардинской кухней и при этом слушать рассказ гида о традициях и приготовлении вкуснейшей в мире кухни. Отдельное огромное спасибо гиду Ирине!