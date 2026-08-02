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Экскурсии в Ольбии

Найдено 7 экскурсий в Ольбии на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Пешая
6 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
€150 за человека
Путешествие по заливу Орозей
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по заливу Орозей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры и обед у сардинского пастуха
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Сардиния в круизе
На машине
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Сардиния в круизе
Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: в порту Ольбия
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €250 за всё до 7 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от €100 за всё до 3 чел.
Чудотворный крест замка Дория
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудотворный крест замка Дория
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кастельсардо, где вас ждут живописные виды, ремесленные традиции и чудотворный крест «Черное распятие»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €500 за всё до 6 чел.
Итальянский шопинг на Сардинии
Пешая
4 часа
Билеты
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

М
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!

Ирина —
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превосходный водитель, очень приятный и доброжелательный человек, а также замечательный рассказчик. Она прекрасно знает Сардинию, делится множеством интересных историй, малоизвестных фактов и местных особенностей, благодаря которым остров открывается совершенно по-новому.

Особенно хочется отметить, что уже с самого начала Ирина подробно рассказала нам обо всех важных нюансах, которые пригодились в течение всего отдыха: что стоит посмотреть, где лучше побывать, на что обратить внимание и как сделать отпуск максимально комфортным. Эта информация оказалась очень полезной.

Отдельно хочется отметить её пунктуальность, внимательность и искреннее желание сделать поездку интересной и приятной. Благодаря Ирине наше первое знакомство с Сардинией прошло просто замечательно. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не только комфортный трансфер, но и увлекательное знакомство с островом!

Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!+1
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!
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Игорь
Сардиния в круизе
Эпиграф:Над синим морем, где волна ласкает берег, Среди холмов, где вековой стоит гранит, Есть остров, что мечты приносит, словно веер,
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Сардиния – он сердцем каждого манит.
От всей души выражаем благодарность нашему гиду Ирине. Вам удалось просто очаровать и влюбить нас в этот остров-аватар😍. Без лишних слов скажем,что весь дальнейший путь на лайнере мы вспоминали и мечтали вернуться снова😇. В следующем году у нас двойной юбилей: 1. 6:0 в нашу пользу. 2. 45 лет дружбы со школьной скамьи☝️. И теперь мы строим планы - отпраздновать эти события 3-мя семьями на этом чудесном,фантастическом острове🏝️😎С уважением,Игорь и Елена,Игорь и Наталья

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А
Путешествие по заливу Орозей
Хотим выразить благодарность гиду Андрею за насыщенный, познавательный и вкусный день на Сардинии!
Маршрут был построен отлично: мы начали с уникальных
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археологических древностей, почувствовали дыхание времени, затем насладились живописнейшими пейзажами и захватывающими дух панорамными видами.
Специей тура стала гастрономическая часть программы! Посещение местного фермерского рынка, где мы выбрали лучшие сыры, мясные деликатесы, прошутто, ручной работы туррон и местное вино, а затем дегустировали всё это на импровизированном пикнике! Кульминацией дня стала изюминка программы — купание в бирюзовых, ласковых водах Коста-Смеральды. Идеальное завершение путешествия.
Всю дорогу нас сопровождал интересный рассказ Андрея: он с такой любовью и глубоким знанием делился историями, фактами и даже лингвистическими экскурсами, что время пролетело незаметно.
Андрей, огромное спасибо за вашу работу и энергетику! Вы подарили нам не просто экскурсию, а яркое и теплое воспоминание, которое останется с нами навсегда. Всех Вам благ! Очень рекомендуем всем путешественникам!

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Е
Сардиния в круизе
Спасибо Ирине
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Алексей
Сардиния в круизе
Хорошая экскурсия, обаятельная ведущая, интересный рассказ
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Ольга
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Сардиния с Ириной - это полный восторг. Раскрыла нам остров так, что мы все влюбились в Сардинию. Без утомительных фактов
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живо и интересно рассказывала. За 5 часов мы посетили несколько мест и искупались на пляже. Рекомендую Ирину. Кстати, минивен очень комфортный.

Сардиния с Ириной - это полный восторг. Раскрыла нам остров так, что мы все влюбились в
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А
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Ирина очень приятный собеседник, много интересной и полезной информации, пунктуальна. С ее помощью можно снять виллу, трансфер яхты.
Рекомендуем.
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A
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Хотели выразить от нашей семьи огромную благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию по Сардинии. На острове были проездом на лайнере. Ирина
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встретила нас на машине в порту и за 3 часа провезла по красивейшим местам острова. Весь наш маршрут сопровождался легкими, интересными, местами очень смешными рассказами Ирины об истории, культуре и жизни острова. Успели и прогуляться по улочкам острова, поесть самое вкусное мороженное, искупаться в море и купить вкуснейшего сыра и вина. В конце нашей поездки было ощущение, что мы знакомы много лет и просто приехали в гости к старым знакомым. В восторге остались и взрослые, и дети. И все сказали, что обязательно еще вернемся!

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Василий
Путешествие по заливу Орозей
Мы совместили переезд с юга Сардинии на север с прекрасными экскурсиями в Бозу, Алгеро, грот Нептуна,…. Время пролетело незаметно. Спасибо Андрею за интересные экскурсии, прекрасные знания истории и традиций, за позитив!
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А
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно!
Ирина замечательный собеседник и чудесный человек!
Всегда готова оказать помощь
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и поддержку не только по экскурсии но и по пребыванию на Сардинии! За душевными разговорами время пролетело незаметно и создалось впечатление что с Ириной знакомы уже очень давно! Большое спасибо! Привет Тае;)

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Всего 30 отзывов в Ольбии

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Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии

Самые популярные экскурсии в Ольбии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии;
  2. Из итальянской Сардинии на французскую Корсику;
  3. Путешествие по заливу Орозей;
  4. Сардиния в круизе;
  5. Итальянская кухня из сердца Сардинии.
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в августе 2026
Сейчас в Ольбии можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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