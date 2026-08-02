читать дальше уменьшить

превосходный водитель, очень приятный и доброжелательный человек, а также замечательный рассказчик. Она прекрасно знает Сардинию, делится множеством интересных историй, малоизвестных фактов и местных особенностей, благодаря которым остров открывается совершенно по-новому.



Особенно хочется отметить, что уже с самого начала Ирина подробно рассказала нам обо всех важных нюансах, которые пригодились в течение всего отдыха: что стоит посмотреть, где лучше побывать, на что обратить внимание и как сделать отпуск максимально комфортным. Эта информация оказалась очень полезной.



Отдельно хочется отметить её пунктуальность, внимательность и искреннее желание сделать поездку интересной и приятной. Благодаря Ирине наше первое знакомство с Сардинией прошло просто замечательно. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не только комфортный трансфер, но и увлекательное знакомство с островом!