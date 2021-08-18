Отзыв на: Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей Е Екатерина 5 Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!

Отзыв на: Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии I Irina 5 Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем

Отзыв на: Из итальянской Сардинии на французскую Корсику А Анатолий 5 Отличная экскурсия, ГИД великолепен!

Отзыв на: Из итальянской Сардинии на французскую Корсику K Konstantin 5 Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге! Рекомендуем!

Отзыв на: Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей С Сергей 5 Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!

Отзыв на: Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей О Олег 5 Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!

Отзыв на: Из итальянской Сардинии на французскую Корсику Д Дина 5 Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!

Отзыв на: Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии Я Яна 5 Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!

Отзыв на: Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии Г Гульжан 5 Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое! До следующей встречи!