Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
10 авг в 09:30
11 авг в 09:30
€150 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по заливу Орозей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры и обед у сардинского пастуха
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сардиния в круизе
Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: в порту Ольбия
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудотворный крест замка Дория
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кастельсардо, где вас ждут живописные виды, ремесленные традиции и чудотворный крест «Черное распятие»
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €500 за всё до 6 чел.
Билеты
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
М
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!
Ирина —
Ирина —
+1
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Эпиграф:Над синим морем, где волна ласкает берег, Среди холмов, где вековой стоит гранит, Есть остров, что мечты приносит, словно веер,
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А
Хотим выразить благодарность гиду Андрею за насыщенный, познавательный и вкусный день на Сардинии!
Маршрут был построен отлично: мы начали с уникальных
Маршрут был построен отлично: мы начали с уникальных
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Е
Спасибо Ирине
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Хорошая экскурсия, обаятельная ведущая, интересный рассказ
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Сардиния с Ириной - это полный восторг. Раскрыла нам остров так, что мы все влюбились в Сардинию. Без утомительных фактов
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А
Ирина очень приятный собеседник, много интересной и полезной информации, пунктуальна. С ее помощью можно снять виллу, трансфер яхты.
Рекомендуем.
Рекомендуем.
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A
Хотели выразить от нашей семьи огромную благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию по Сардинии. На острове были проездом на лайнере. Ирина
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Мы совместили переезд с юга Сардинии на север с прекрасными экскурсиями в Бозу, Алгеро, грот Нептуна,…. Время пролетело незаметно. Спасибо Андрею за интересные экскурсии, прекрасные знания истории и традиций, за позитив!
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А
Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно!
Ирина замечательный собеседник и чудесный человек!
Всегда готова оказать помощь
Ирина замечательный собеседник и чудесный человек!
Всегда готова оказать помощь
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Всего 30 отзывов в Ольбии
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Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии
Самые популярные экскурсии в Ольбии
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в августе 2026
Сейчас в Ольбии можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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