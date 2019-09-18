3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова

Ирина
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Ирина – ваш гид
Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия.

Я встречу вас в аэропорту и на комфортабельном автомобиле отвезу в выбранный отель, а по пути расскажу о традициях острова и поделюсь ценными советами, которые наверняка пригодятся в путешествии.

Приготовьтесь увидеть великолепные панорамы острова, разведать лучшие сувенирные магазины и рестораны, и, конечно, сделать превосходные фотографии с лучшими ракурсами Сардинии!
150 за трансфер
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии

Что вас ожидает

Нескучный трансфер до отеля или аэропорта
Если вы решите воспользоваться трансфером в самом начале своего путешествия по Сардинии, я встречу вас в аэропорту, довезу до апартаментов и, если нужно, помогу при заселении в отель. А если мы, напротив, отправимся из отеля в аэропорт, по пути я предложу отличные места для покупок сувениров и помогу вам выбрать интересные подарки на память о путешествии!

🚕 Погружение в традиции Сардинии
Маршрут поездки мы выстроим в зависимости от вашей локации, конечного пункта и времени пребывания на Сардинии. По дороге я расскажу о местных обычаях и традициях, особенностях гастрономии и инфраструктуры, а также об истории возникновения того городка, где расположен ваш отель. Кроме того, вам понадобятся полезные советы и маленькие хитрости от местного обитателя, которыми я с удовольствием поделюсь во время поездки. А по дороге будем наслаждаться замечательными видами на море и окрестности и останавливаться на лучших панорамных площадках Сардинии, чтобы сделать пару великолепных снимков.

Организационные детали

  • В моем автомобиле 6 пассажирских мест, большое багажное отделение, имеются кресла для детей. Автомобиль оборудован кондиционером, есть Wi-Fi.
  • Итоговая стоимость поездки будет зависеть от расстояния до вашего отеля: примерный расчет — 1-2 евро за км, что гарантированно ниже цен на такси.
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 сентября 2019
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают.
С удовольствием порекомендуем всем всем
3 августа 2018
Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
14 июля 2018
Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое!!! До следующей встречи!!!

Ирина проводит ещё 7 экскурсий

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