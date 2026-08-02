3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

✈ Нескучный трансфер до отеля или аэропорта Если вы решите воспользоваться трансфером в самом начале своего путешествия по Сардинии, я встречу вас в аэропорту, довезу до апартаментов и, если нужно, помогу при заселении в отель. А если мы, напротив, отправимся из отеля в аэропорт, по пути я предложу отличные места для покупок сувениров и помогу вам выбрать интересные подарки на память о путешествии!
🚕 Погружение в традиции Сардинии Маршрут поездки мы выстроим в зависимости от вашей локации, конечного пункта и времени пребывания на Сардинии. По дороге я расскажу о местных обычаях и традициях, особенностях гастрономии и инфраструктуры, а также об истории возникновения того городка, где расположен ваш отель. Кроме того, вам понадобятся полезные советы и маленькие хитрости от местного обитателя, которыми я с удовольствием поделюсь во время поездки. А по дороге будем наслаждаться замечательными видами на море и окрестности и останавливаться на лучших панорамных площадках Сардинии, чтобы сделать пару великолепных снимков.
Организационные детали
В моем автомобиле 6 пассажирских мест, большое багажное отделение, есть кресла для детей. Автомобиль оборудован кондиционером и Wi-Fi.
Итоговая стоимость поездки зависит от расстояния до вашего отеля: примерный расчет — 3-5 евро за км, что гарантированно ниже цен на такси
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марианна
Мы остались очень довольны заказанной экскурсией — трансфером с ознакомительной экскурсией по Сардинии. Это было отличное начало нашего отпуска!
Ирина — превосходный водитель, очень приятный и доброжелательный человек, а также замечательный читать дальшеуменьшить
рассказчик. Она прекрасно знает Сардинию, делится множеством интересных историй, малоизвестных фактов и местных особенностей, благодаря которым остров открывается совершенно по-новому.
Особенно хочется отметить, что уже с самого начала Ирина подробно рассказала нам обо всех важных нюансах, которые пригодились в течение всего отдыха: что стоит посмотреть, где лучше побывать, на что обратить внимание и как сделать отпуск максимально комфортным. Эта информация оказалась очень полезной.
Отдельно хочется отметить её пунктуальность, внимательность и искреннее желание сделать поездку интересной и приятной. Благодаря Ирине наше первое знакомство с Сардинией прошло просто замечательно. Искренне рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет не только комфортный трансфер, но и увлекательное знакомство с островом!
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Ольга
Сардиния с Ириной - это полный восторг. Раскрыла нам остров так, что мы все влюбились в Сардинию. Без утомительных фактов живо и интересно рассказывала. За 5 часов мы посетили несколько мест и искупались на пляже. Рекомендую Ирину. Кстати, минивен очень комфортный.
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A
Alena
Хотели выразить от нашей семьи огромную благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию по Сардинии. На острове были проездом на лайнере. Ирина встретила нас на машине в порту и за 3 часа читать дальшеуменьшить
провезла по красивейшим местам острова. Весь наш маршрут сопровождался легкими, интересными, местами очень смешными рассказами Ирины об истории, культуре и жизни острова. Успели и прогуляться по улочкам острова, поесть самое вкусное мороженное, искупаться в море и купить вкуснейшего сыра и вина. В конце нашей поездки было ощущение, что мы знакомы много лет и просто приехали в гости к старым знакомым. В восторге остались и взрослые, и дети. И все сказали, что обязательно еще вернемся!
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Г
Гульжан
Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое!!! До следующей встречи!!!
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Яна
Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
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I
Irina
Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
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