1 чел.
По популярности
Мини-группа
6 часов
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€150 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чудотворный крест замка Дория
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Начало: Santa Teresa Gallura
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€600 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
- ААнатолий8 августа 2019Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
- KKonstantin18 июля 2019Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
- ССергей2 мая 2019Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
- ООлег11 ноября 2018Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
- ДДина7 ноября 2018Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ольбии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июне 2024
Сейчас в Ольбии в категории "На весь день" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 950. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Ольбию на 1 день, гиды Ольбии подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Ольбию так, как видят её местные жители. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке