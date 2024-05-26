1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
«Эта экскурсия-трансфер создана для тех, кто ценит свое время и хочет начать знакомство с Сардинией с первой минуты своего путешествия»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная по Изумрудному побережью
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€90 за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер + ознакомительный тур
Начало: Отель/аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья26 мая 2024Очень легко,интересно, познавательно и дружелюбно!!!! Это было прекрасное время!
- IIrina18 сентября 2019Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
- ЯЯна3 августа 2018Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
- ГГульжан14 июля 2018Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июне 2024
Сейчас в Ольбии в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 150. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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