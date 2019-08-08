Необычные экскурсии по Ольбии

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Ольбии на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150 за человека
Джип-тур по северной Сардинии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
950 за всё до 4 чел.
Итальянский шопинг на Сардинии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 160 за всё до 10 чел.
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Начало: Santa Teresa Gallura
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
600 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    8 августа 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
  • K
    Konstantin
    18 июля 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
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    очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!

  • Д
    Дина
    7 ноября 2018
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
  2. Джип-тур по северной Сардинии
  3. Итальянский шопинг на Сардинии
  4. «Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июне 2024
Сейчас в Ольбии в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 950. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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