1 чел.
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Мини-группа
6 часов
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€150 за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
«Лунная долина»: здесь хиппи и нудисты;
Побывать в действительно необычном месте и познакомиться с теми, кто его облюбовал
Начало: Santa Teresa Gallura
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€600 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий8 августа 2019Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
- KKonstantin18 июля 2019Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
- ДДина7 ноября 2018Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Необычные»
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