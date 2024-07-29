8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Барбаджия ждёт вас с природными красотами и развлечениями для всех возрастов. Насладитесь морскими видами, пещерами и обедом из молочного поросёнка
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
от €640 за всё до 5 чел.
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
8 авг в 09:30
€150 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ольбии с посещением чудотворного креста
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кастельсардо, где вас ждут живописные виды, ремесленные традиции и чудотворный крест «Черное распятие»
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий29 июля 2024Мы совместили переезд с юга Сардинии на север с прекрасными экскурсиями в Бозу, Алгеро, грот Нептуна,…. Время пролетело незаметно. Спасибо Андрею за интересные экскурсии, прекрасные знания истории и традиций, за позитив!
- ЕЕкатерина18 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
- ААнатолий8 августа 2019Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
- KKonstantin18 июля 2019Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
- ССергей2 мая 2019Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
- ДДина7 ноября 2018Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Однодневные»
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