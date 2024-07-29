В Василий Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей Мы совместили переезд с юга Сардинии на север с прекрасными экскурсиями в Бозу, Алгеро, грот Нептуна,…. Время пролетело незаметно. Спасибо Андрею за интересные экскурсии, прекрасные знания истории и традиций, за позитив!

Е Екатерина Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!

А Анатолий Из итальянской Сардинии на французскую Корсику Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!

K Konstantin Из итальянской Сардинии на французскую Корсику читать дальше очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!! Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались

С Сергей Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!