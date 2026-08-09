Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Погрузитесь в атмосферу средневекового Кастельсардо, где вас ждут живописные виды, ремесленные традиции и чудотворный крест «Черное распятие»
Эта индивидуальная экскурсия в Кастельсардо расскажет о романтичном средневековом городе, основанном в 11 веке знатной итальянской фамилией. Узнайте необычную историю семьи Дориа и посетите их родовое гнездо - замок, венчающий читать дальшеуменьшить
скалу.
Город привлекает не только своей красотой, но и ремеслом плетения корзин, морскими деликатесами и чудотворным крестом «Черное распятие».
На обратном пути вас ждут удивительные природные скульптуры и природный спа-салон у потухшего вулкана с лечебными парами и грязями. В стоимость включены транспортные расходы
5 причин купить эту экскурсию
🏰 Посещение замка Дория
🌊 Природный спа-салон
🍽️ Дегустация морских деликатесов
📸 Фотосессии для молодоженов
🧺 Ознакомление с местным ремеслом
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Чудотворного креста замка Дория - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками и экскурсиями. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно посетить это место, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к низким температурам и ограниченному количеству солнечных дней.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Дория
Чудотворный крест «Черное распятие»
Местное ремесло плетения корзин
Описание экскурсии
Программа
Город также уютен изнутри, как красив снаружи. Молодожены часто приезжают именно сюда на фотосессии. Во время обзорной экскурсии по живописному городку вы сможете ознакомиться с местным ремеслом плетения корзин, попробовать рыбную лазанью и другие морские изыски. Однако главная цель нашего приезда и, наверняка, цель посещения молодоженами этого города — чудотворный крест «Черное распятие», место, где доверяют сокровенные мысли святому чуду. На себе проверено — работает!
На обратном пути мы встретим слона, грозного старика, черепашек и золотых рыбок. И еще один бонус к прогулке — природный спа-салон. У потухшего вулкана есть все, что для этого необходимо: лечебные пары для ингаляции, грязи, эвкалипт и солнце!
Организационные детали
В стоимость включены транспортные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ольбии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 397 туристов
В прошлом диктор телевиденья и журналист. Мои профессиональные навыки помогли мне раскопать на Сардинии интересные истории и факты. Затем я облачила их в увлекательные рассказы и готова подать их вам в нашем путешествии по Сардинии. Я ценю комфорт и эстетику, поэтому делаю экскурсии на комфортабельных автомобилях и подскажу вам те локации, фото с которых станут лучшими в ваших аккаунтах!
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