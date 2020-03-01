Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Программа

Город также уютен изнутри, как красив снаружи. Молодожены часто приезжают именно сюда на фотосессии. Во время обзорной экскурсии по живописному городку вы сможете ознакомиться с местным ремеслом плетения корзин, попробовать рыбную лазанью и другие морские изыски. Однако главная цель нашего приезда и, наверняка, цель посещения молодоженами этого города — чудотворный крест «Черное распятие», место, где доверяют сокровенные мысли святому чуду. На себе проверено — работает!

На обратном пути мы встретим слона, грозного старика, черепашек и золотых рыбок. И еще один бонус к прогулке — природный спа-салон. У потухшего вулкана есть все, что для этого необходимо: лечебные пары для ингаляции, грязи, эвкалипт и солнце!