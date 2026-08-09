Ирина проводит ещё 7 экскурсий

Эта индивидуальная экскурсия в Кастельсардо расскажет о романтичном средневековом городе, основанном в 11 веке знатной итальянской фамилией. Узнайте необычную историю семьи Дориа и посетите их родовое гнездо - замок, венчающий

скалу. Город привлекает не только своей красотой, но и ремеслом плетения корзин, морскими деликатесами и чудотворным крестом «Черное распятие». На обратном пути вас ждут удивительные природные скульптуры и природный спа-салон у потухшего вулкана с лечебными парами и грязями. В стоимость включены транспортные расходы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чудотворного креста замка Дория - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, что позволяет комфортно наслаждаться прогулками и экскурсиями. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно посетить это место, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В зимние месяцы посещение возможно, но стоит быть готовым к низким температурам и ограниченному количеству солнечных дней.

Сейчас август — это идеальное время.