Ирина проводит ещё 7 экскурсий

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Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города

Ирина
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Ирина – ваш гид
В этой экскурсии речь идет о романтичном месте, корнями уходящем в средневековье, о Кастельсардо.

Город основан в 11 веке знатной итальянской фамилией.

Вы узнаете необычную историю этой семьи, а также посетите родовое гнездо ее членов — замок Дориа, который венчает скалу.

За замком шлейфом тянется красочная мозаика домиков.

Уже издали картина обосновавшегося на скале города притягивает взгляд и хочется непременно туда отправиться!
500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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Чудотворный крест замка Дория
Чудотворный крест замка Дория

Программа

Город также уютен изнутри, как красив снаружи. Молодожены часто приезжают именно сюда на фотосессии. Во время обзорной экскурсии по живописному городку вы сможете ознакомиться с местным ремеслом плетения корзин, попробовать рыбную лазанью и другие морские изыски. Однако главная цель нашего приезда и, наверняка, цель посещения молодоженами этого города — чудотворный крест «Черное распятие», место, где доверяют сокровенные мысли святому чуду. На себе проверено — работает!

На обратном пути мы встретим слона, грозного старика, черепашек и золотых рыбок. И еще один бонус к прогулке — природный спа-салон. У потухшего вулкана есть все, что для этого необходимо: лечебные пары для ингаляции, грязи, эвкалипт и солнце!

Организационные детали

В стоимость включены транспортные расходы.

Чудотворный крест замка Дория
Чудотворный крест замка Дория

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я живу на Сардинии и с удовольствием провожу экскурсии по любопытным местам Сардинии и Корсики. Помогаю с размещением, транспортом, трансфером, организацией отдыха и развлечений. В общем, если вам нужен полезный человек на Сардинии — обращайтесь! В моем лице вы сможете найти не только профессионального гида, но и дружелюбного помощника, а также приятную компанию.
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Ирина проводит ещё 7 экскурсий

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