Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Ольбии на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Пешая
6 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€150 за человека
Итальянский шопинг на Сардинии
Пешая
4 часа
Билеты
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    7 августа 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
  • K
    Konstantin
    18 июля 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
    очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!

  • Д
    Дина
    7 ноября 2018
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
  • Д
    Дарья
    14 июля 2018
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Отличный гид! Очень рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    26 июля 2016
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Было интересно. Были вдвоем с дочкой (13 лет). Ирина рассказала и показала ключевые точки города, поделилась интересными и запоминающимися историческими
    моментами Корсики. Узнали, куда еще стоит заглянуть после экскурсии (ок 4 часов), а также разные варианты, где перекусить.
    Я задавала много вопросов не только про Корсику, но и про Сардинию - какой мед стоит попробовать, например. Ирина щедро поделилась информацией по этому и не только этому вопросу. Спасибо!

  • Е
    Екатерина
    20 октября 2015
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Собирались поехать на Корсику, но паром, к сожалению, отменили в связи с невостребованностью. Поэтому поехали по изумрудному берегу. Ирина показала
    много красивых мест, в том числе, которые не входят в экскурсионный тур. Провела с нами весь день и рассказала множество исторических фактов и различных историй. Очень интересный гид и человек. Спасибо!))) Советую всем!)

  • Л
    Л.В.Корчагина
    12 октября 2015
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Сардиния великолепна! Но самое яркое впечатление осталось от Корсики,а точнее от города Бонифачо. Когда подходишь на пароме к скальному обрыву,на
    котором прилепились жилые дома… Дух захватывает! Обязательно посетите Корсику! Ирине большая благодарность,была точна по времени,информативна по содержанию экскурсии. Спасибо за внимание к отдыхающим,в салоне машины всегда было несколько бутылочек с родниковой водой. Ирина, до встречи в 2016 году! Ура!Мы уже с авиабилетами!!!

  • Н
    НАДЕЖДА
    10 сентября 2015
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    9.09.15 вместе с чудесным экскурсоводом Ириной побывали на Корсике. Нас было три человека с разными вкусами и интересами, но экскурсия
    понравилась всем. Ирина очень интересно рассказала про историю страны, про её особенности,обычаи. Сама экскурсия была организована очень правильно,за небольшое время успели все увидеть, замечательно пообедать и купить сувениры. Ирочка, большое вам спасибо!

  • А
    Александер
    26 июня 2015
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Очень понравилась Корсика,было все отлично организованно и продумано благодаря нашему гиду. Рекомендуем.

