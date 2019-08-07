Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€150 за человека
Билеты
Итальянский шопинг на Сардинии
Рейд по лучшим аутлетам, бутикам и шоу-румам острова в компании знатока модных мест
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от €160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий7 августа 2019Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
- KKonstantin18 июля 2019Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
- ДДина7 ноября 2018Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
- ДДарья14 июля 2018Отличный гид! Очень рекомендую!
- ТТатьяна26 июля 2016Было интересно. Были вдвоем с дочкой (13 лет). Ирина рассказала и показала ключевые точки города, поделилась интересными и запоминающимися историческими
- ЕЕкатерина20 октября 2015Собирались поехать на Корсику, но паром, к сожалению, отменили в связи с невостребованностью. Поэтому поехали по изумрудному берегу. Ирина показала
- ЛЛ.В.Корчагина12 октября 2015Сардиния великолепна! Но самое яркое впечатление осталось от Корсики,а точнее от города Бонифачо. Когда подходишь на пароме к скальному обрыву,на
- ННАДЕЖДА10 сентября 20159.09.15 вместе с чудесным экскурсоводом Ириной побывали на Корсике. Нас было три человека с разными вкусами и интересами, но экскурсия
- ААлександер26 июня 2015Очень понравилась Корсика,было все отлично организованно и продумано благодаря нашему гиду. Рекомендуем.
