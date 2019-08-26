Все экскурсии в Орвието
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Орвието – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Орвието почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€120
за 1-4 чел.
Знакомьтесь, Орвието!
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
7ч
€250
за 1-4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Последние отзывы «Экскурсии Орвието»
- Отзыв на: Знакомьтесь, Орвието!ИИлья26 августа 2019Всем привет. Прежде всего надо сказать, что Орвието небольшой, но интересный город с очень богатой историей. Именно поэтому прогулку по нему мы решили провести в компании гида. Мы обратились к Катерине и не прогадали. Катерина живет в Орвието уже давно, знает все обо всем, рассказывает охотно и очень подробно. Кроме того, Катерина лично знакома с продавцами, отельерами, владельцами ресторанов и тд., а это как минимум, позволяет гостям рассчитывать на особое отношение. )) В общем, мы получили от этой прогулки даже больше, чем ожидалось. Непременно рекомендуем! И еще раз огромное Спасибо!