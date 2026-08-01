Мои заказы

Экскурсии в Орвието

Найдено 5 экскурсий в Орвието на русском языке, цены от €157, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомьтесь, Орвието
Пешая
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Пешая
2.5 часа
-
5%
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €157€165 за всё до 3 чел.
День в средневековой сказке
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €350 за всё до 4 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Пешая
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
от €420 за всё до 5 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Пешая
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Отправиться в атмосферный уголок Италии за историей, гастро - и эно-открытиями
Начало: На ж/д вокзале Орвието
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Знакомьтесь, Орвието
Катерина! Спасибо! Наша небольшая группа была очарована Вашим стремлением рассказать и показать все, что входит в маршрут. Ваше умение переключаться под вопросы экскурсантов, также заслуживает всяческих похвал. Удачи и благодарных слушателей Вам в дальнейшем. Безусловно, рекомендуем этого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
День в средневековой сказке
Благодаря Татьяне мы побывали в сказочных местах. Мы много путешествуем и это, пожалуй, самая яркая и незабываемая экскурсия для нас.
читать дальшеуменьшить

Очень не хочется спойлерить, потому что это нужно непременно почувствовать самому, словами не описать. Все, заявленное совпало с нашими ожиданиями, не было ничего «маркетингового» - реально места с историей и райские. Очень советую провести день, не пожалеете. Также мы получили рекомендации по ресторанам и тоже попали в цель: гастрономическое место с волшебной историей (я такого не встречала нигде, а посетила я 32 страны) в самом сердце Орвието. Знаю, что Татьяна проводит еще другие экскурсии в тех местах и мы с радостью вернемся еще раз. Также по мере согласования деталей, я задавала много вопросов про трансфер, детали поездки, отели и так далее. Татьяна терпеливо все разъясняла. Выражаю благодарность и желаю всего самого теплого! Если Орвието, то только с Татьяной!

Вам был полезен этот отзыв?
А
Знакомьтесь, Орвието
Огромное спасибо Екатерине за увлекательную, объёмную, содержательную, красивую экскурсию по прекрасному городу Орвието! Багаж знаний и внимание к деталям, разнообразие
читать дальшеуменьшить

объектов на маршруте и интересное системное повествование погрузили нам в атмосферу этого уютного городка и раскрыли его со всех сторон. А в конце экскурсии Екатерина организовала нам отличный обед, несмотря на позднее для Италии время начала трапезы-). Впечатления от места зачастую тесно связаны с тем, как экскурсовод преподносит материал, и мы счастливы, что выбрали Екатерину!!!

Вам был полезен этот отзыв?
Anna
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Благодарим Елену за экскурсию! Прекрасный интересный городок, заслуживает остановку больше чем на день.
Благодарим Елену за экскурсию! Прекрасный интересный городок, заслуживает остановку больше чем на день.
Благодарим Елену за экскурсию! Прекрасный интересный городок, заслуживает остановку больше чем на день.
Благодарим Елену за экскурсию! Прекрасный интересный городок, заслуживает остановку больше чем на день.
Благодарим Елену за экскурсию! Прекрасный интересный городок, заслуживает остановку больше чем на день.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Спасибо большое Елене за профессионализм и чуткость!
Экскурсия была интересной, информативной, очень много интересных деталей, чувствуется любовь к делу и городу! Очень благодарны и с удовольствием воспользуемся ее услугами в следующий приезд! То
Спасибо большое Елене за профессионализм и чуткость!
Спасибо большое Елене за профессионализм и чуткость!
Спасибо большое Елене за профессионализм и чуткость!
Вам был полезен этот отзыв?
И
День в средневековой сказке
Сказочная экскурсия в средневековые замки, один из которых умирающий- успейте посетить его!!! Легкость и приятность общения с гидом к концу путешествия превратиться в дружбу, а день останется в памяти сказкой! Огромное спасибо Татьяне!!!
Вам был полезен этот отзыв?
е
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Орвието- чудесный прекрасный город. Экскурсия понравилась. Елена приятный, очень доброжелательный человек. Спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
И
День в средневековой сказке
Мы провели прекрасный, интересный и насыщенный день в компании с прекрасной Татьяной! Татьяна - профессиональный гид и невероятный человек. Тактичная,
читать дальшеуменьшить

деликатная, с интересом и увлечением рассказывающая об Италии. Татьяна предварительно написала нам и уточнила наши интересы, а также дала ценные рекомендации. Это было очень приятно и неожиданно, сразу возникло чувство, что человеку важно, чтобы туристам было интересно. Сама экскурсия прошла просто прекрасно, даже небольшой дождик нам не помешал. Мы увидели загадочную деревню - Чивиту-ди-Баньореджо в облаке рваных туч, через которые проглядывало солнце, блистательное озеро Бальсена, услышали интереснейшие истории, посетили аутентичный ресторан и кофейню с умопомрачительными десертами… Организация - идеальная, все вовремя.
Рекомендую эту экскурсию тем, кто изучил Рим и готов заглянуть в окрестности (они того стоят!). Ну а мы в свою очередь с удовольствием будем планировать экскурсию по Орвиетто с Татьяной в следующий визит в Италию.

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Наталья показала нам самые знаковые места Орвието и рассказала про них много интересного! Помогла забронировать ресторан 1 января, когда все
читать дальшеуменьшить

было закрыто из-за праздников и организовала комфортный трансфер в Чивита ди Баньореджио.
В течение всей прездки мы чувствовали ее заботу о группе)

Наталья показала нам самые знаковые места Орвието и рассказала про них много интересного! Помогла забронировать ресторан
Наталья показала нам самые знаковые места Орвието и рассказала про них много интересного! Помогла забронировать ресторан
Наталья показала нам самые знаковые места Орвието и рассказала про них много интересного! Помогла забронировать ресторан
Вам был полезен этот отзыв?
А
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Елена-великолепный рассказчик, глубокий знаток и очень внимательный гид! Я получила огромное удовольствие от прогулки с ней по Орвието! Могу, безусловно, рекомендовать
Елена-великолепный рассказчик, глубокий знаток и очень внимательный гид! Я получила огромное удовольствие от прогулки с ней
Елена-великолепный рассказчик, глубокий знаток и очень внимательный гид! Я получила огромное удовольствие от прогулки с ней
Елена-великолепный рассказчик, глубокий знаток и очень внимательный гид! Я получила огромное удовольствие от прогулки с ней
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 46 отзывов в Орвието

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Орвието

Самые популярные экскурсии в Орвието
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Знакомьтесь, Орвието;
  2. Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса;
  3. День в средневековой сказке;
  4. Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио;
  5. Орвието - архитектура и прекрасное вино.
Сколько стоит экскурсия по Орвието в августе 2026
Сейчас в Орвието можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 157 до 420 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Наши экскурсии по Италии в Орвието в 2026 году предлагают вам незабываемые впечатления. Вы посетите наиболее популярные достопримечательности и аттракционы Орвието на русском языке по доступным ценам от €157. У нас вы найдете подходящий для вас тур и проведете незабываемое время в Орвието