Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €157
€165 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
4 сен в 10:00
5 сен в 10:00
от €420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Отправиться в атмосферный уголок Италии за историей, гастро - и эно-открытиями
Начало: На ж/д вокзале Орвието
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Катерина! Спасибо! Наша небольшая группа была очарована Вашим стремлением рассказать и показать все, что входит в маршрут. Ваше умение переключаться под вопросы экскурсантов, также заслуживает всяческих похвал. Удачи и благодарных слушателей Вам в дальнейшем. Безусловно, рекомендуем этого гида.
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Н
Благодаря Татьяне мы побывали в сказочных местах. Мы много путешествуем и это, пожалуй, самая яркая и незабываемая экскурсия для нас.
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А
Огромное спасибо Екатерине за увлекательную, объёмную, содержательную, красивую экскурсию по прекрасному городу Орвието! Багаж знаний и внимание к деталям, разнообразие
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Благодарим Елену за экскурсию! Прекрасный интересный городок, заслуживает остановку больше чем на день.
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В
Спасибо большое Елене за профессионализм и чуткость!
Экскурсия была интересной, информативной, очень много интересных деталей, чувствуется любовь к делу и городу! Очень благодарны и с удовольствием воспользуемся ее услугами в следующий приезд! То
Экскурсия была интересной, информативной, очень много интересных деталей, чувствуется любовь к делу и городу! Очень благодарны и с удовольствием воспользуемся ее услугами в следующий приезд! То
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И
Сказочная экскурсия в средневековые замки, один из которых умирающий- успейте посетить его!!! Легкость и приятность общения с гидом к концу путешествия превратиться в дружбу, а день останется в памяти сказкой! Огромное спасибо Татьяне!!!
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е
Орвието- чудесный прекрасный город. Экскурсия понравилась. Елена приятный, очень доброжелательный человек. Спасибо за экскурсию.
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И
Мы провели прекрасный, интересный и насыщенный день в компании с прекрасной Татьяной! Татьяна - профессиональный гид и невероятный человек. Тактичная,
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Д
Наталья показала нам самые знаковые места Орвието и рассказала про них много интересного! Помогла забронировать ресторан 1 января, когда все
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А
Елена-великолепный рассказчик, глубокий знаток и очень внимательный гид! Я получила огромное удовольствие от прогулки с ней по Орвието! Могу, безусловно, рекомендовать
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Всего 46 отзывов в Орвието
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Ответы на вопросы от путешественников по Орвието
Самые популярные экскурсии в Орвието
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