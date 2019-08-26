И Илья 5

Всем привет. Прежде всего надо сказать, что Орвието небольшой, но интересный город с очень богатой историей. Именно поэтому прогулку по нему мы решили провести в компании гида. Мы обратились к Катерине и не прогадали. Катерина живет в Орвието уже давно, знает все обо всем, рассказывает охотно и очень подробно. Кроме того, Катерина лично знакома с продавцами, отельерами, владельцами ресторанов и тд., а это как минимум, позволяет гостям рассчитывать на особое отношение. )) В общем, мы получили от этой прогулки даже больше, чем ожидалось. Непременно рекомендуем! И еще раз огромное Спасибо!