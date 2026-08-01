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Очень не хочется спойлерить, потому что это нужно непременно почувствовать самому, словами не описать. Все, заявленное совпало с нашими ожиданиями, не было ничего «маркетингового» - реально места с историей и райские. Очень советую провести день, не пожалеете. Также мы получили рекомендации по ресторанам и тоже попали в цель: гастрономическое место с волшебной историей (я такого не встречала нигде, а посетила я 32 страны) в самом сердце Орвието. Знаю, что Татьяна проводит еще другие экскурсии в тех местах и мы с радостью вернемся еще раз. Также по мере согласования деталей, я задавала много вопросов про трансфер, детали поездки, отели и так далее. Татьяна терпеливо все разъясняла. Выражаю благодарность и желаю всего самого теплого! Если Орвието, то только с Татьяной!