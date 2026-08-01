Вы услышите многовековую историю города, богатую легендами, победами, поражениями, заговорами и компромиссами. Впечатлитесь живописным расположением Орвието на массивном плато, окруженном крутыми обрывами, и увидите все местные достопримечательности.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековый город-крепость

Вы погуляете по руинам этрусского храма на восточном краю города и полюбуетесь головокружительными видами просторов Умбрии с винными угодьями и оливковыми садами. Далее исследуете одну из «визитных карточек» Орвието — колодец святого Патрика эпохи Возрождения. Блуждая по живописным улочкам, погрузитесь в волшебную атмосферу средневекового города. Я покажу вам уютные площади, старинные церкви, величественные папские дворцы, высокие башни и расскажу о местных традициях, культуре и менталитете.

Кафедральный собор

Незаметно мы окажемся в самом сердце города — у знаменитого Кафедрального собора, который по праву считается шедевром итальянской готики. Вы восхититесь его великолепным фасадом, украшенным мозаиками на золотом фоне, изящными рельефами, напоминающими каменное кружево, и множеством бронзовых и мраморных скульптур. Я раскрою историю, легенды собора и помогу разобраться в символике его величественного интерьера, фресок и витражей.

Уютная атмосфера Орвието

После плодотворной и насыщенной прогулки вы сможете отдохнуть и погрузиться в колорит местной жизни — заглянуть в лавки с традиционной керамикой, выпить чашку ароматного кофе, попробовать вкуснейшее мороженое, продегустировать местные вина или отведать деликатесы умбрийской кухни.

Организационные детали