Вы погуляете по руинам этрусского храма на восточном краю города и полюбуетесь головокружительными видами просторов Умбрии с винными угодьями и оливковыми садами. Далее исследуете одну из «визитных карточек» Орвието — колодец святого Патрика эпохи Возрождения. Блуждая по живописным улочкам, погрузитесь в волшебную атмосферу средневекового города. Я покажу вам уютные площади, старинные церкви, величественные папские дворцы, высокие башни и расскажу о местных традициях, культуре и менталитете.
Кафедральный собор
Незаметно мы окажемся в самом сердце города — у знаменитого Кафедрального собора, который по праву считается шедевром итальянской готики. Вы восхититесь его великолепным фасадом, украшенным мозаиками на золотом фоне, изящными рельефами, напоминающими каменное кружево, и множеством бронзовых и мраморных скульптур. Я раскрою историю, легенды собора и помогу разобраться в символике его величественного интерьера, фресок и витражей.
Уютная атмосфера Орвието
После плодотворной и насыщенной прогулки вы сможете отдохнуть и погрузиться в колорит местной жизни — заглянуть в лавки с традиционной керамикой, выпить чашку ароматного кофе, попробовать вкуснейшее мороженое, продегустировать местные вина или отведать деликатесы умбрийской кухни.
Дети до 14 лет принимают участие в экскурсии бесплатно
В стоимость экскурсии не включены еда, напитки, входные билеты в Кафедральный собор (8 евро) и колодец cвятого Патрика (6 евро)
Продолжительность экскурсии может быть увеличена по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Орвието
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 103 туристов
Добрый день, меня зовут Катерина. Я из Санкт-Петербурга, где и получила высшее художественное образование. Так случилось, что уже более 20 лет я живу в Орвието — городе, который стал моей второй родиной. Я люблю Италию: ее историю, искусство, культуру, язык и, конечно, знаменитую кухню. До встречи в Орвието, знакомство с которым никого не оставляет равнодушным!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
1
1
–
А
Андрей
Катерина! Спасибо! Наша небольшая группа была очарована Вашим стремлением рассказать и показать все, что входит в маршрут. Ваше умение переключаться под вопросы экскурсантов, также заслуживает всяческих похвал. Удачи и благодарных слушателей Вам в дальнейшем. Безусловно, рекомендуем этого гида.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александра
Огромное спасибо Екатерине за увлекательную, объёмную, содержательную, красивую экскурсию по прекрасному городу Орвието! Багаж знаний и внимание к деталям, разнообразие объектов на маршруте и интересное системное повествование погрузили нам в читать дальшеуменьшить
атмосферу этого уютного городка и раскрыли его со всех сторон. А в конце экскурсии Екатерина организовала нам отличный обед, несмотря на позднее для Италии время начала трапезы-). Впечатления от места зачастую тесно связаны с тем, как экскурсовод преподносит материал, и мы счастливы, что выбрали Екатерину!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анна
Екатерина отлично провела экскурсию, мы посетили все места, которые хотели. Можно было бы гулять с экскурсоводом и дальше, но просто уже устали и были голодны. Гид подсказал по поводу сувениров, читать дальшеуменьшить
рекомендовал рестораны, так что всё было прекрасно. По телефону отвечает быстро, на встречу пришла вовремя. Так что все было прекрасно, даже придраться не к чему. Екатерина влюбила нас в Орвието. В общем, рекомендуем 😉
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Благодарю Екатерину за глубокую и безумно интересную экскурсию! Мы узнали не только историю города, но и региона, познакомились с живописью города и научились ее понимать. Было одно удовольствие смотреть на город глазами, влюбленного в него человека! Рекомендую на все 100%
Вам был полезен этот отзыв?
В
Валера
Глубокое знание истории шикарная презентация Знание кухни региона Вот что подкупает
Вам был полезен этот отзыв?
Арман
Очень классная экскурсия. Для ознакомления городом само то. Все супер.