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Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии

Katerina
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Katerina – ваш гид
Вы услышите многовековую историю города, богатую легендами, победами, поражениями, заговорами и компромиссами.

Впечатлитесь живописным расположением Орвието на массивном плато, окруженном крутыми обрывами, и увидите все местные достопримечательности.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!

Что вас ожидает

Средневековый город-крепость
Вы погуляете по руинам этрусского храма на восточном краю города и полюбуетесь головокружительными видами просторов Умбрии с винными угодьями и оливковыми садами. Далее исследуете одну из «визитных карточек» Орвието — колодец святого Патрика эпохи Возрождения. Блуждая по живописным улочкам, погрузитесь в волшебную атмосферу средневекового города. Я покажу вам уютные площади, старинные церкви, величественные папские дворцы, высокие башни и расскажу о местных традициях, культуре и менталитете.

Кафедральный собор
Незаметно мы окажемся в самом сердце города — у знаменитого Кафедрального собора, который по праву считается шедевром итальянской готики. Вы восхититесь его великолепным фасадом, украшенным мозаиками на золотом фоне, изящными рельефами, напоминающими каменное кружево, и множеством бронзовых и мраморных скульптур. Я раскрою историю, легенды собора и помогу разобраться в символике его величественного интерьера, фресок и витражей.

Уютная атмосфера Орвието
После плодотворной и насыщенной прогулки вы сможете отдохнуть и погрузиться в колорит местной жизни — заглянуть в лавки с традиционной керамикой, выпить чашку ароматного кофе, попробовать вкуснейшее мороженое, продегустировать местные вина или отведать деликатесы умбрийской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, рекомендую надеть удобную обувь.
  • Дети до 14 лет принимают участие в экскурсии бесплатно.
  • В стоимость экскурсии не включены еда, напитки, входные билеты в Кафедральный собор (4 евро) и колодец cвятого Патрика (5 евро).
  • Продолжительность экскурсии может быть увеличена по вашему желанию.
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!
Знакомьтесь, Орвието!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Katerina
Katerina
Добрый день, меня зовут Катерина. Я из Санкт-Петербурга, где и получила высшее художественное образование. Так случилось, что уже более 18 лет я живу в Орвието — городе, который стал моей второй родиной. Я люблю Италию: ее историю, искусство, культуру, язык и, конечно, знаменитую кухню. До встречи в Орвието, знакомство с которым никого не оставляет равнодушным!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

26 августа 2019
Всем привет!
Прежде всего надо сказать, что Орвието небольшой, но интересный город с очень богатой историей. Именно поэтому прогулку по нему мы решили провести в компании гида. Мы обратились к Катерине и не прогадали!
Катерина живет в Орвието уже давно, знает все обо всем, рассказывает охотно и очень подробно. Кроме того, Катерина лично знакома с продавцами, отельерами, владельцами ресторанов и тд., а это как минимум, позволяет гостям рассчитывать на особое отношение.)) В общем, мы получили от этой прогулки даже больше, чем ожидалось. Непременно рекомендуем! И еще раз огромное Спасибо!

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