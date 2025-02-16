Всего час с небольшим на поезде из Рима — и вы в живописном регионе Умбрия, где любят отдыхать сами итальянцы. Мы осмотрим один из его самых красивых городов — Орвието. Погуляем по старинным улицам и зайдём в знаменитый на всю страну Кафедральный собор. А также посетим соседнюю деревню Чивита-ди-Баньореджо: таинственную и фантастически красивую.

Описание экскурсии

Орвието сквозь эпохи

Вы узнаете, как в Средневековье Орвието превратился в могущественный город-государство и резиденцию Римских пап. И почему со временем стал тихим уютным местом, далёким от волнений больших столиц. Вместе мы осмотрим необычный колодец Святого Патрика и Кафедральный собор, украшенный золотом мозаик и кружевом из камня. Посетим его капеллы и увидим знаменитые фрески. А затем по лабиринтам узких улочек выйдем на край города, чтобы увидеть потрясающие виды на холмы Умбрии.

Город-призрак Чивита-ди-Баньореджо

По пути в Чивиту мы полюбуемся виноградниками и оливковыми рощами. А также остановимся на смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на Орвието. В 18 веке английские путешественники описывали его «как самый прекрасный в Европе». Добравшись до деревни, мы пройдём по знаменитому мосту и войдём в Старый город, где ничего не менялось более 400 лет. Погуляем по его извилистым улицам и поговорим о том, почему в нём практически никто не живёт.

Организационные детали