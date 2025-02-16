Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио

Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Всего час с небольшим на поезде из Рима — и вы в живописном регионе Умбрия, где любят отдыхать сами итальянцы. Мы осмотрим один из его самых красивых городов — Орвието. Погуляем по старинным улицам и зайдём в знаменитый на всю страну Кафедральный собор. А также посетим соседнюю деревню Чивита-ди-Баньореджо: таинственную и фантастически красивую.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
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фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Орвието сквозь эпохи

Вы узнаете, как в Средневековье Орвието превратился в могущественный город-государство и резиденцию Римских пап. И почему со временем стал тихим уютным местом, далёким от волнений больших столиц. Вместе мы осмотрим необычный колодец Святого Патрика и Кафедральный собор, украшенный золотом мозаик и кружевом из камня. Посетим его капеллы и увидим знаменитые фрески. А затем по лабиринтам узких улочек выйдем на край города, чтобы увидеть потрясающие виды на холмы Умбрии.

Город-призрак Чивита-ди-Баньореджо

По пути в Чивиту мы полюбуемся виноградниками и оливковыми рощами. А также остановимся на смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на Орвието. В 18 веке английские путешественники описывали его «как самый прекрасный в Европе». Добравшись до деревни, мы пройдём по знаменитому мосту и войдём в Старый город, где ничего не менялось более 400 лет. Погуляем по его извилистым улицам и поговорим о том, почему в нём практически никто не живёт.

Организационные детали

  • Трансфер туда-обратно между Орвието и Чивитой на комфортабельном такси включён в стоимость
  • Цена экскурсии на вашем авто составит €240
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Кафедральный собор — €5, колодец Святого Патрика — €5, Чивита-ди-Баньореджо — €5

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале в Орвието
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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