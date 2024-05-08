Индивидуальные экскурсии в Орвието с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Орвието на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Знакомьтесь, Орвието
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: возле колодца Святого Патрика
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
160 за всё до 10 чел.
День в средневековой сказке
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
270 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
    Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    8 января 2024
    Знакомьтесь, Орвието
    Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду получили массу положительных впечатлений.
    Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду
  • О
    Ольга
    1 января 2024
    Знакомьтесь, Орвието
    С Катериной было интересно и легко общаться. Она внимательный собеседник, старается ответить на все вопросы. Экскурсия получилась увлекательной и совершенно не утомительной. Спасибо большое!
  • М
    Михаил
    24 октября 2022
    День в средневековой сказке
    Прекрасная экскурсия. Профессиональный гид. Всё прошло отлично! Татьяне - огромная благодарность за день, проведённый в средневековой сказке!
  • o
    olga
    24 мая 2022
    День в средневековой сказке
    Это не первая наша поездка в Италию. Но каждый раз эта страна поражает своей необычностью. Татьяна открыла нам новую для
    читать дальше

    нас Италию. И желание вернуться. Таня вы отличный рассказчик, веселый и лёгкий человек. Мы чудесно провели с Вами время. Спасибо вам огромное. И до встречи. .

Ответы на вопросы от путешественников по Орвието в категории «Индивидуальные»

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  1. Знакомьтесь, Орвието
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  3. День в средневековой сказке
Сколько стоит экскурсия по Орвието в июне 2024
Сейчас в Орвието в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 270. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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