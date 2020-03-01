Выбирайте и другие экскурсии в Орвието

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Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Это путешествие для тех, кто хочет отдохнуть от грандиозности Рима и насладиться гармоничными пейзажами, но при этом узнать много нового об Италии.

В нашей программе легенды и загадки застывшего города Чивита, история о чуде и средневековый замок в древней Больсене, гармоничные виды долин и вулканического озера, а также вкусные открытия.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Орвието или Монтефьясконе
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День в средневековой сказке
День в средневековой сказке

Что вас ожидает

Чивита ди Баньореджо — город-замок
Это место напоминает гнездо гигантской птицы, свитое на вершине холма. Сегодня в Чивите живет не больше 20 человек! Город, построенный этрусками 2500 лет назад, соединен с современностью лишь пешеходным мостом. С него вам откроются чарующие виды зеленых долин и «лунных» бэдлендов. Я объясню, что это значит, и почему город называют умирающим. Мы поговорим о покровителе Чивиты, зайдем в каменную церковь Святого Доната и просто погуляем по улицам-тропинкам.

Больсена — озеро и город, где произошло чудо
Вас ждет крупнейший вулканический водоем Европы и одноименный город на его берегу. Памятники в округе Больсены помогут представить золотую эпоху римских аристократических династий и времена правления многих пап. Исследуя город, вы, конечно, услышите о чуде, которое произошло здесь в 13 веке. С тех пор в Больсене ежегодно устраивают красочный праздник Corpus Domini — я расскажу о нем и покажу церковь, где и свершилось чудо. Кроме того, мы спустимся в катакомбы с захоронениями первых христиан и посетим замок Мональдески.

В финале приготовьтесь к гастрономическим открытиям (вы же в Италии!). Мы заглянем в ресторанчик местной кухни с большим выбором рыбных блюд: в озере Больсена живут карпы, щуки, лини и угри, которыми любил полакомиться Папа Мартин IV, за что Данте поместил его в чистилище в «Божественной комедии».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Начало в городе Орвието или Монтефьясконе. Из Рима сюда можно добраться на поезде.
  • Экскурсия проводится на моем автомобиле — это включено в стоимость
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (доплата за каждого следующего участника — 20€ + аренда машины). Детали можно уточнить в переписке.

Дополнительные расходы

  • Билеты на поезд: Орвието — 8,25€ в один конец, Монтефьясконе — 7€ в один конец
  • Вход в город Чивита ди Баньореджо — 5€
  • Обед (по желанию)
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке
День в средневековой сказке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Орвието или Монтефьясконе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я живу в Италии вот уже более 20 лет, люблю эту страну всем сердцем и считаю её моей второй Родиной. Хочу поделиться этой любовью со всеми соотечественниками, которые приезжают познакомиться с настоящей Италией, с её сказочными провинциальными городками и изумительной природой. У меня педагогическое образование, множество хобби и, хотя я не профессиональный гид, я постараюсь передать вам мои знания о городе с невероятно богатой историей, о его жителях, об их привычках и традициях. Люблю живое общение и хочу, чтобы вы получили незабываемые впечатления от своего пребывания в Италии!
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