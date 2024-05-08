На прогулке по Орвието вы за пару часов побываете в разных эпохах: этрусков, римлян, Средневековья и Возрождения. Почувствуете себя археологом и немного искусствоведом. Посетите подземную часть города, созданную таинственной цивилизацией.
А затем перенесётесь во времени и полюбуетесь фресками Луки Синьорелли, которого по праву называют предшественником Микеланджело.
А затем перенесётесь во времени и полюбуетесь фресками Луки Синьорелли, которого по праву называют предшественником Микеланджело.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём экскурсию со знаменитого 58-метрового колодца Святого Патрика — вы убедитесь, что его не напрасно считают чудом инженерной мысли.
- Посетим крепость Альборнос — идеальное место, чтобы насладиться панорамными видами долины.
- Заглянем в подземную часть города. Увидим колодец эпохи этрусков Поццо-делла-Кава и обсудим, как под Орвието создавался сложный лабиринт из тоннелей и пещер-цистерн.
- Зайдём в один из самых прекрасных храмов мира — кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. А затем — в часовню Сан-Брицио, жемчужину эпохи Возрождения. Рассмотрим фрески Луки Синьорелли на тему Страшного суда.
- По средневековым улочкам дойдём до Пьяцца-дель-Пополо — к башне Торре-дель-Моро и старинной церкви Сант-Андреа.
Обсудим:
- Для чего загадочные этруски строили тоннели под землёй
- Как в черте города без рек и озёр разводили угрей. А главное — зачем?
- Почему Синьорелли называют предшественником Микеланджело
И многое другое!
Организационные детали
- До Орвието можно доехать на поезде из Рима или из Флоренции. От ж/д вокзала до места встречи удобнее всего подняться на фуникулёре.
Дополнительные расходы
- Вход в подземелья — €6-8/чел.
- Вход в кафедральный собор — €5/чел.
- Проезд на фуникулёре — €1.3/чел. в одну сторону. Этот же билет можно использовать на автобус от фуникулёра к кафедральному собору.
Билеты на поезд (в одну сторону за человека)
- Рим-Орвието — €9.45 евро (1 час 17 мин. в пути)
- Флоренция-Орвието — €18.10 (2 часа 10 мин. в пути)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле колодца Святого Патрика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Орвието
Рада приветствовать вас, дорогие путешественники! Я гид в Тоскане, и буду рада сделать ваш отдых ярким и незабываемым! Долгое время живу в Италии. Закончила курсы подготовки гидов в институте ДантеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 мая 2024
Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.
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