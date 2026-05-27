Этот древний городок стоит на глиняном холме, утопая в зелени и истории. Орвието. Здесь вы погрузитесь в атмосферу Средневековья: подземелья, готический собор, секреты этрусской архитектуры — и всё это под аккомпанемент белого вина Orvieto Classico.
Описание экскурсии
- Прибытие в Орвието — быстрый переезд из Рима.
- Фуникулёр до Cтарого города — погружение в средневековый ландшафт.
- Подземные тайны — древнеэтрусский храм Бельведера, колодец Святого Патриция, тайные пещеры.
- Кафедральный cобор — гармония готики и религиозной истории, папские дворцы-музеи.
- Башня Дель Моро — панорама города с высоты 47 м. и взгляд на Дворец капитана народа.
- Умбрийские фрески 12–14 вв. — сокровище местного искусства и древней живописи.
- Город и ремёсла — улочки, ремесленные лавки, развешанное бельё, бронзовые изделия с легендами о кораблях Калигулы.
- Дегустации — вино Orvieto Classico в энотеке или винном подвале, с возможностью обеда с дегустацией.
Организационные детали
- Путь на поезде из Рима до Орвието занимает от 1 ч 30 мин.
- Не включено: билет на поезд от (€9,80), фуникулёр (€1,30), вход в собор (€8), дегустации и обед.
- Стоимость экскурсии рассчитана на группу до 4 человек; за каждого дополнительного участника + €20.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Орвието
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Орвието
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Провела экскурсии для 493 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я живу в Италии вот уже более 20 лет, люблю эту страну всем сердцем и считаю её моей второй Родиной. Хочу поделиться этой любовью со
Входит в следующие категории Орвието
Похожие экскурсии на «Орвието - архитектура и прекрасное вино»
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Сегодня в 10:00
1 июн в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
29 мая в 09:30
30 мая в 09:30
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
€420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€165 за всё до 3 чел.
от €200 за экскурсию