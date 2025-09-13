Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Орвието на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса Рассмотреть город со всех сторон - и эпох Начало: Возле колодца Святого Патрика €150 за всё до 3 чел. На машине 7 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. День в средневековой сказке Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена Начало: В Орвието или Монтефьясконе €270 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной Начало: На ж/д вокзале в Орвието €380 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Орвието

