Анна А. проводит ещё 1 экскурсию

Понять столицу Сицилии сложно, это город 🏙️ загадка и для самих сицилийцев. История 📖 и архитектура города настолько богата и разнообразна, что вам кажется, что вы путешествуете по всему миру за несколько часов. Великое наследие всех времен и цивилизаций сохранило свое уникальное лицо. На что похож этот город: на древне-арабский базар, где можно вкусно перекусить и наполнить плоть райскими деликатесами; а может — это царственная столица ⭐️ культуры и процветания нормандского периода, которой так восхищался арабский путешественник 12-го в. Ал Идризи, воспевая этот город в хвалебных одах?! По словам Ал Изризи, здесь каждый торговец, купец и делец находил себе место, по улицам Палермо слышалась речь на самых разных, в том числе и экзотических языках, сюда приезжали великие люди, посвящая открытия и произведения прекрасной цветущей и процветающей Сицилии. Осматривая мозаики византийского стиля в Палатинской Каппеле, сейчас это — Сицилийский Парламент — один из древнейших в Европе, переносишься во времени и пространстве. А рядом — Кафедральный Собор, с покровительствующей Святой Розалией, который когда-то был византийской церковью, мусульманской мечетью и католическим собором, где покоятся останки Фридриха Второго и Констанции Арагонской.

Невозможно не упомянуть церковь ⛪ Св. Марии Аммиралио, так называемая «Марторана», её первая конструкция была характерна для средневековых византийских церквей: греческий крест, вписанный в четырехугольник с центральным куполом и тремя абсидами, обращенными на восток. Сегодня церковь посвящена Николаю Чудотворцу, так как является наследницей древнего палермского прихода византийской традиции. Особенно ярки здесь свадебные и крестильные ритуалы.

Ещё мне нравятся средневековые кварталы Палермо, где можно узнать все правду о канолло Сицильяно и настоящем кофе экспрессо. Вход в Кафедральный собор Палермо -бесплатный. Палатинская капелла -10€, можно в качестве альтернативного решения посетить церковь Марторана, 2€/чел., единственный греко-православный собор Сицилии, с прекрасными мозаиками византийских мастеров 12в, подарок Георгия Антиохья сицилийскому монарху Роджеру Второму. Хочется побродить по средневековым улочкам Палермо, посетить церковь, где раньше находилась похищенная картина Караваджо 'Рождения Христа', и которой раз в год на Рождество мэр города приносит в дар 30 Серебренников… Наконец, попробовать десерт 🍪 крестного отца и посетить то место, где погиб Паоло Борселлино от рук криминальных монстров…

Вообщем, Палермо — хранит много тайн и секретов, столица Сицилии, но 'без носа'!

Можно посетить соседний городок Монреале, с роскошным Кафедральным Собором, настоящее произведение искусства: средневековые мозаики, рассказывающие сцены Ветхого и Нового Завета, генеалогическое древо Давида и Соломона, и таинственный внутренний дворик бенедектинцев.