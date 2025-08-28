3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют
Осмелюсь показать вам одно из самых необычных мест в Палермо — погребальные катакомбы под монастырём капуцинов. Атмосферу подземелий передать невозможно: свой отпечаток накладывают полумрак, гулкое эхо и жутковатые силуэты бальзамированных тел. Здесь похоронены «напоказ» люди разных эпох и профессий, многие из них сами выбрали себе место в могиле-нише. Приглашаю вас удивиться погребальным традициям прошлого и ощутить волны мурашек по телу!
Спустившись в подземелья, вы очутитесь в коридорах, вырытых ещё в XVI веке. Здесь находятся около 8 тысяч мумий — бальзамированных тел. Захоронение в катакомбах капуцинов считалось престижным и обходилось недёшево, такую посмертную роскошь могли себе позволить немногие: представители духовенства, вельможи, люди искусства и других уважаемых профессий. Я расскажу, как организовано пространство подземелий и система коридоров, как менялись методы сохранения тел от века к веку А ещё вы узнаете, какие посмертные указания давали знатные люди смотрителям катакомб.
Экспонаты музея мёртвых
Каждый коридор музея мёртвых — это полноценная экспозиция. Расположенные в соседних нишах тела представляют собой отдельные композиции, часто — в соответветствии с желанием и замыслом самих покойных. Вы рассмотрите самые интересные захоронения и услышите истории главных «знаменитостей»: представителей аристократии, братьев-капуцинов и двухлетней девочки Розалии, тело которой осталось совершенно нетленным.
Кому подойдёт экскурсия
Посещение катакомб не рекомендуется маленьким детям и очень впечатлительным людям.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты: 5€ с человека, детям до 8 лет бесплатно
Встречаемся у катакомб, по договоренности я могу организовать трансфер из центра Палермо
Экскурсия в катакомбы возможна в другие дни и в другое время по договорённости. При желании её можно совместить с обзорной экскурсией по Палермо
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии возле Катакомб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1213 туристов
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. С 2013 года я занимаюсь своим любимым читать дальшеуменьшить
делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Сицилия для меня давно стала родной, поэтому я постараюсь открыть для вас этот остров с самых интересных сторон, влюбить в него раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Tatjana
Мы были в Катакомбах Капуцинов в последний день нашего пребывания в Палермо, и эта экскурсия стала "вишенкой на торте" наших впечатлений об этом городе. Я выбирала эту экскурсию не особо читать дальшеуменьшить
интересуясь историей места, куда мы отправляемся. Просто мне показалось, что это будет интересно моему сыну-подростку, и не ошиблась. Вообще, катакомбы - место немного жутковатое, одновременно очень интересное, и конечно, совершенно уникальное. Катерина ведёт свой рассказ легко, в то же время очень подробно и увлекательно. Сын очень внимательно слушал, а уж обо мне и говорить не приходится. Потом еще много обсуждали увиденное и обязательно расскажем всем друзьям о таком необычном месте. Спасибо Катерине за такую замечательную экскурсию, всем рекомендуем!
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Игорь
Отличная экскурсия! Все очень понравилось было максимально интересно! Катя профессионал своего дела спасибо!
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В
Владимир
В катакомбы нужно идти с гидом! Иначе выбудете скитаться по коридорам с трупами ничего не понимая. В Палермо есть отличный гид - Катерина, которая расскажет вам о катакомбах и не читать дальшеуменьшить
только! Катерина очень обаятельная, интересно рассказывает, видно, что материала было прочитано тонны. Катя с радостью отвечала на все вопросы и дала несколько дельных советов после экскурсии, к тому же очень быстро отвечала на сообщения, что помогло мне быстро организовать свои планы. Рекомендую!
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Э
Эдита
На экскурсии была с детьми, 10, 12 и 14 лет, которые не знают русский язык. Переводила для них. Задавали детские вопросы на которые получали понятные ответы. Потом нас отвезли в порт. По дороге узнали о Палермо всё, что успели спросить. Понравилось. Рекомендую.
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Д
Дарья
Катерина - интересный гид, приятный человек. Провести время на экскурсии было очень интересно. Помимо темы экскурсии Катерина много нового для нас рассказала о Сицилии, образе жизни, традициях и быте сицилийцев. Большое ей спасибо! Рекомендуем.
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Нина
Катерина - прекрасный гид, отличный рассказчик и просто очень приятный в общении человек:) Без неё наши впечатления от поездки на Сицилию не были бы полными. Искренне рекомендуем! Спасибо за впечатления и информацию ❤️☺️
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