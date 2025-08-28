3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Осмелюсь показать вам одно из самых необычных мест в Палермо — погребальные катакомбы под монастырём капуцинов. Атмосферу подземелий передать невозможно: свой отпечаток накладывают полумрак, гулкое эхо и жутковатые силуэты бальзамированных тел. Здесь похоронены «напоказ» люди разных эпох и профессий, многие из них сами выбрали себе место в могиле-нише. Приглашаю вас удивиться погребальным традициям прошлого и ощутить волны мурашек по телу!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Кладбище для элиты

Спустившись в подземелья, вы очутитесь в коридорах, вырытых ещё в XVI веке. Здесь находятся около 8 тысяч мумий — бальзамированных тел. Захоронение в катакомбах капуцинов считалось престижным и обходилось недёшево, такую посмертную роскошь могли себе позволить немногие: представители духовенства, вельможи, люди искусства и других уважаемых профессий. Я расскажу, как организовано пространство подземелий и система коридоров, как менялись методы сохранения тел от века к веку А ещё вы узнаете, какие посмертные указания давали знатные люди смотрителям катакомб.

Экспонаты музея мёртвых

Каждый коридор музея мёртвых — это полноценная экспозиция. Расположенные в соседних нишах тела представляют собой отдельные композиции, часто — в соответветствии с желанием и замыслом самих покойных. Вы рассмотрите самые интересные захоронения и услышите истории главных «знаменитостей»: представителей аристократии, братьев-капуцинов и двухлетней девочки Розалии, тело которой осталось совершенно нетленным.

Кому подойдёт экскурсия

Посещение катакомб не рекомендуется маленьким детям и очень впечатлительным людям.

Организационные детали