3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по коридорам подземного кладбища и узнать, кто и почему нашёл здесь последний приют

Катерина
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Катерина – ваш гид
Осмелюсь показать вам одно из самых необычных мест в Палермо — погребальные катакомбы под монастырём капуцинов.

Атмосферу подземелий передать невозможно: свой отпечаток накладывают полумрак, гулкое эхо и жутковатые силуэты бальзамированных тел.

Здесь похоронены «напоказ» люди разных эпох и профессий, многие из них сами выбрали себе место в могиле-нише.

Приглашаю вас удивиться погребальным традициям прошлого и ощутить волны мурашек по телу!
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча около Катакомб
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Катакомбы капуцинов
Катакомбы капуцинов

Что вас ожидает

Кладбище для элиты
Спустившись в подземелья, вы очутитесь в коридорах, вырытых ещё в XVI веке. Здесь находятся около 8 тысяч мумий — бальзамированных тел. Захоронение в катакомбах капуцинов считалось престижным и обходилось недёшево, такую посмертную роскошь могли себе позволить немногие: представители духовенства, вельможи, люди искусства и других уважаемых профессий. Я расскажу, как организовано пространство подземелий и система коридоров, как менялись методы сохранения тел от века к веку А ещё вы узнаете, какие посмертные указания давали знатные люди смотрителям катакомб.

Экспонаты музея мёртвых
Каждый коридор музея мёртвых — это полноценная экспозиция. Расположенные в соседних нишах тела представляют собой отдельные композиции, часто — в соответветствии с желанием и замыслом самих покойных. Вы рассмотрите самые интересные захоронения и услышите истории главных «знаменитостей»: представителей аристократии, братьев-капуцинов и двухлетней девочки Розалии, тело которой осталось совершенно нетленным.

Кому подойдёт экскурсия

Посещение катакомб не рекомендуется маленьким детям и очень впечатлительным людям.

Организационные детали

  • Важно При заказе в одной группе трех мест и больше скидка для третьего и каждого последующего участника 25%. Для детей с 8 до 12 лет скидка 25%. Для детей до 8 лет участие в экскурсии бесплатное. Чтобы воспользоваться скидкой, пожалуйста, напишите мне сообщение, указав в нем количество участников и/или возраст ребенка и дождитесь пока я пересчитаю стоимость.
  • Стоимость входного билета включена в стоимость экскурсии.
  • Индивидуальная экскурсия в катакомбы возможна в другие дни по договоренности. При желании, экскурсию можно совместить с экскурсией по Палермо.
Катакомбы капуцинов
Катакомбы капуцинов
Катакомбы капуцинов
Катакомбы капуцинов
Катакомбы капуцинов
Катакомбы капуцинов

Экскурсия проводится во вторник и пятницу в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура около Катакомб.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Катерина
Катерина
Меня зовут Катерина, с 2007 года проживаю в Палермо. По образованию я специалист по организации и предоставлению туристических услуг, являюсь лицензированным гидом Италии. Уже более 11 лет живу на Сицилии, а с 2013 года занимаюсь своим любимым делом: рассказываю путешественникам об истории этого чудесного острова, его традициях и культуре. Я постараюсь открыть для вас Сицилию с самых интересных сторон, влюбить в нее раз и навсегда и, конечно, сделать ваш отдых максимально комфортным. До встречи!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 сентября 2019
Посетили экскурсию 30 августа 2019 г., очень понравилось, спасибо Екатерине за увлекательный и интересный рассказ!Не пожалейте времени и посетите данную экскурсию.
24 августа 2019
В катакомбы нужно идти с гидом! Иначе выбудете скитаться по коридорам с трупами ничего не понимая. В Палермо есть отличный гид - Катерина, которая расскажет вам о катакомбах и не только! Катерина очень обаятельная, интересно рассказывает, видно, что материала было прочитано тонны. Катя с радостью отвечала на все вопросы и дала несколько дельных советов после экскурсии, к тому же очень быстро отвечала на сообщения, что помогло мне быстро организовать свои планы. Рекомендую!
16 апреля 2019
Катерина - интересный гид, приятный человек. Провести время на экскурсии было очень интересно. Помимо темы экскурсии Катерина много нового для нас рассказала о Сицилии, образе жизни, традициях и быте сицилийцев. Большое ей спасибо! Рекомендуем.

Катерина проводит ещё 4 экскурсии

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